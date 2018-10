VROC: Giới Tính Dựa Trên Đặc Điểm Sinh Học Bất Biến

Hội Cầu Vồng Việt Quận Cam (Viet Rainbow of Orange County -VROC) mạnh mẽ lên án những nỗ lực của chính quyền đương thời thứ 45 để tái định nghĩa giống và giới tính, vì hành động này nhằm vào mục đích khai tử những anh chị em là người chuyển giới. Chúng tôi kiên quyết bác bỏ quan niệm “giới tính được quyết định dựa trên những đặc điểm sinh học bất biến”. Suy nghĩ độc hại này là lý luận sai lầm nghiêm trọng trong vấn đề xác định giới tính của tư tưởng thuộc địa Âu châu.Là một tổ chức đấu tranh cho nhân quyền, chúng tôi công nhận và khẳng định bản sắc đẹp đẽ của sự đa diện về giới tính của cộng đồng chúng tôi đại diện. Vào lúc này, hơn bao giờ hết, chúng tôi đang nâng đỡ và tập trung sức mạnh của các anh chị em chuyển giới cũng như không xác định giới tính của chúng tôi.Thưa các anh chị em chuyển giới cũng như những người không xác định giới tính của chúng tôi: chúng tôi thấy bạn, chúng tôi yêu bạn và chúng tôi đang chiến đấu với bạn.Tuần tới, một số thành viên của chúng tôi sẽ tham gia với NQAPIA để tiếp cận và vận động tại Boston. Trọng tâm công việc của VROC luôn luôn nhằm chia sẻ thông tin nhằm chuyển hoá tâm tưởng của cộng đồng người Việt. Tại Boston, chúng tôi sẽ hướng dẫn cộng đồng Việt Nam để bỏ phiếu thuận cho dự luật số 3. Dự luật này duy trì luật hiện hành, cấm phân biệt đối xử trên cơ sở giới tính ở các khu vực công cộng như khách sạn, cửa hàng và nhà hàng. Vì vậy, nếu bạn đang ở Boston, hãy tham gia với chúng tôi để đấu tranh cho quyền của người chuyển giới và không xác định giới tính.Dưới đây là danh sách các tổ chức khẳng định và xác nhận người chuyển giới và không xác định giới tính mà bạn có thể tài trợ:TransLatin@ CoalitionTrans Wellness CenterTrans LifelineThe Audre Lorde ProjectLamda LegalENGLISHIn light of the 45th administration’s attempts to redefine sex and gender, VROC fully condemns these actions because it blatantly attempts to erase the lives of our trans and gender non-conforming (GNC) siblings. We firmly reject the notion that gender “is based on immutable biological traits”. This sort of harmful thinking is deeply flawed in its colonial, Western-centric logic of gender identities.As an organization, we recognize and affirm the beautiful range of gender and sexual identities that our community represents. Now, more than ever, we are uplifting and centering the power of our trans and GNC siblings.To our trans and GNC siblings: we see you, we love you, and we are fighting with you.Next week, some of our members will be joining NQAPIA to canvass in Boston. VROC’s work, at its heart, has always been about changing the hearts of our Vietnamese community. In Boston, we’ll be educating Vietnamese community members to vote Yes on Prop 3, which upholds a current law that prohibits discrimination, on the basis of gender, in public areas such as hotels, stores, and restaurants. So if you’re in Boston, please join us to fight for trans and GNC rights!Below is a list of trans- and GNC-affirming organizations that you can donate to:TransLatin@ CoalitionTrans Wellness CenterTrans LifelineThe Audre Lorde ProjectLamda Legal