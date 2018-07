Thư Gửi Các Bạn Trẻ Việt Nam: Đảng CSVN, Một Tổ Chức Cực Kỳ Phản Động, Phản Quốc Âm Mưu Tiêu Diệt Cả Giống Nòi Việt Nam

Chu Tất TiếnTừ hơn 4000 năm nay, giới trẻ Việt Nam vẫn là trụ cột, là sức mạnh, và là sự vẻ vang của dân tộc. Từ Hai Bà Trưng, Bà Triệu, đến các đời vua Đinh, Lê, Lý, Trần, Hậu Lê, rồi sau đó đến thời Quang Trung Nguyễn Huệ, thanh niên nam nữ Việt Nam luôn chứng tỏ tinh thần Con Rồng, Cháu Tiên hùng hùng, dũng dũng một tay chống Bắc Phương xâm lăng, một tay mở đường Nam Tiến cùng cản phá những đợt tấn công từ mấy nước phương đông. Qua triều đại họ Nguyễn, rồi đến thời thực dân Pháp, cũng vẫn thanh niên nam nữ, với tầm vông vạt nhọn, giáo gươm, với giòng máu anh hùng, đã mãnh liệt chống trả bọn xâm lăng, dù là Pháp với vũ khí tối tân, hay là Nhật với cán gươm bách chiến.Tiếc thay, từ giữa thế kỷ thứ 20 cho đến nay, khi chủ nghĩa Cộng Sản bắt nguồn từ Nga và Trung Cộng tung hoành trên đa phần thế giới, thì một nửa thanh niên Việt Nam đã bị lừa gạt một cách quy mô, bị dẫn dắt vào một cuộc chiến nồi da, xáo thịt, làm mất đi nhiều triệu hậu duệ anh hùng. Mãi cho đến nay, với sự thông thương của thế giới, thông tin nhanh chóng của Internet, mà những điều lừa gạt, dối gian của Đảng Cộng Sản đã bị đưa ra ánh sáng.Vì thế, chúng tôi, những người Việt yêu nước Việt và quý mến các bạn trẻ, chân tình gửi đến các bạn trẻ vài lời tâm huyết sau đây: ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM, MỘT TỔ CHỨC CỰC KỲ PHẢN ĐỘNG, PHẢN QUỐC, ÂM MƯU TIÊU DIỆT CẢ GIỐNG NÒI VIỆT NAM.1) Bản Quốc Tế Ca của đảng Cộng Sản, có những câu lừa mị như sau: Vùng lên hỡi các nô lệ ở thế gian, vùng lên hỡi ai cơ khổ bần hàn, sục sôi nhiệt huyết trong tâm đầy chứa rồi quyết phen này sống chết mà thôi. Chế độ xưa ta mau phá sạch tan tành toàn nô lệ vùng đứng lên đi. Nay mai cuộc đời của toàn dân khác xưa bao nhiêu lợi quyền tất qua tay mình.Theo bài cương lĩnh này, Cộng Sản đã dụ dỗ những ai đang làm thân Nô Lệ, những ai cơ khổ bần hàn vùng lên...để được quyền lợi. Cũng trong mục đích lừa gạt đó, Cộng Sản Viêt Nam đã công khai đặt quốc hiệu là: CỘNG HÒA – XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM – ĐỘC LẬP, TỰ DO, HẠNH PHÚC!Thực tế: Dưới ách cai trị của Đảng Cộng Sản: Chưa bao giờ có thể chế Cộng Hòa, Không có Xã Hội Chủ Nghĩa, Đất nước Không Độc Lập, Dân Không có Tự Do, và Giới bình dân chưa bao giờ thấy Hạnh Phúc, Nô lệ vẫn là nô lệ, chỉ có một điều khác là nẩy sinh ra một chế độ mới: Chế độ Công an Trị.Từ khi Đảng Cộng Sản nắm quyền tại miền Bắc đến nay, nhân dân vẫn là những nô lệ của Đảng. Nhà Nước buộc phải nói thế nào, Dân phải lặp lại thế đó. Nhà Nước cho sống thì sống, bảo chết thì phải chết. Thập niên 50-60, gần nửa triệu người bị giết tàn bạo trong chiến dịch Cải cách Ruộng Đất, Sửa Sai, rồi đánh Tư Sản. Năm 1975, Đảng tuyên bố là Hòa Giải Hòa Hợp Dân tộc để giam nhốt hơn 100,000 người thuộc chế độ cũ trong các trại cải tạo kinh hoàng. Hàng chục ngàn người đã chết vì bị xử bắn, vì bệnh, và vì đói. Đến nay vẫn còn hàng chục ngàn người đang bị nhốt trong các trại giam tối tăm chỉ vì bầy tỏ lòng yêu nước hay là nói khác ý Đảng. Hệ thống Tư Pháp của Nhà Nước đặt ra chỉ là nơi phát các “bản án bỏ túi”, Tòa Án là nơi mà luật sư nói thì luật sư nghe và phụ thẩm chỉ là những con rối ngồi gật đầu. Trong xã hội Việt Nam, toàn bộ các cơ quan truyền thông đều thuộc về Đảng, nên những thông tin trung thực đã bị bưng bít. Nếu ký giả nào có lương tâm mà dám nói lên sự thật liền bị mất chức, bị đánh đập, bị tù, hoặc bị giết chết. Trong vụ Năm Cam, hai ký giả phanh phui tội ác của Đảng đã bị đi tù. Tuần cuối tháng 6 vừa qua, một nữ ký giả 32 tuổi dám nói tiếng nói trung thực đã bị giết chết rồi vất xác ra sông Hồng. Trong những vụ án xã hội, đa số những người dân vô tội được gọi lên đồn công an làm việc đều không trở về: hoặc bị giết một cách đê hèn, hoặc bị nhốt giam không biết ngày về. Những người vô tội bị đánh chết tại đồn công an đều được ghi chung một lý do rất láo khoét: Tự Tử trong đồn Công an. Với những hành động vô nhân đạo, dã man của Nhà nước như thế, Đảng Cộng Sản Viêt Nam đã hiện nguyên hình là một Đảng Nói Láo vô liêm sỉ nhất thế giới.Tuy nhiên, lưới trời lồng lộng, vẫn có những khe ngách để lọt hình ảnh thối tha của xã hội ra ngoài. Những sự thực kinh hoàng về đời sống dưới chế độ Đảng trị đã được tả lại trong nhiều cuốn sách nổi tiếng trên thế giới: “Thiên Đường Mù” và “Vô Đề” của Dương Thu Hương. “Đi về Nơi Hoang Dã” của Nhật Tuấn. “Chuyện Kể Năm 2000” của Bùi Ngọc Tấn. “Tướng Về Hưu” của Nguyễn Huy Thiệp. “Đêm giữa ban ngày” của Vũ Thư Hiên, “Bên thắng Cuộc” của Huy Đức… Bên cạnh đó, những bài thơ, bài viết của chính người sống trong chế độ cũng xác nhận điều này: Tập thơ “Hoa Địa Ngục” của Nguyễn chí Thiện, các tác phẩm của Trần Khải Thanh Thủy, “Bài thơ của người yêu nước mình” của Trần Vàng Sao, các bài viết của Tướng Trần Độ, Hoàng Minh Chính, Nguyễn Minh Cần, và Tô Hải... Trên hết là bài phát biểu gây chấn động xã hội chính trị Việt Nam của cựu Phó Thống đốc Ngân hàng Nhà Nước Dương Thu Hương tại cái gọi là Quốc Hội Việt Nam:2) Cuốn Tư Bản Luận của Karl Max là cuốn Kim chỉ Nam của toàn thể giới Cộng Sản, từng được Hồ Chí Minh và những lãnh đạo Cộng Sản Việt Nam giơ ra làm bùa hộ mạng cho hành động tàn bạo của họ, từng nêu ra vấn đề phải LẬT ĐỔ CHẾ ĐỘ TƯ BÀN TRONG ĐÓ CÓ NGƯỜI BÓC LỘT NGƯỜI để tạo nên môt thế giới đại đồng trong đó, con người làm theo năng lực, hưởng theo nhu cầu. Với chủ nghĩa này, Đảng đã đề cao vai trò của Công Nhân và Nông Dân với hình thức Búa và Liềm, và hứa hẹn là sau khi lật đổ chế độ tư bản, thì công nhân và nông dân sẽ làm chủ đất nước.-Thực tế 1: Về Công nhân. Dưới chế độ Đảng trị, công nhân là những nô lệ thời đại mới. Công nhân hiện nay nếu không làm nô lệ đầu tắt mặt tối trong các cơ xưởng của nhà nước thì lại làm kiếp ngựa trâu cho các chủ nô là chính các Đại Gia Việt nam hoặc là tư bản nước ngoài, để nhận được đồng lương chỉ đủ uống rượu giải sầu và cờ bạc. Các nữ công nhân phải đi làm vợ thuê hàng tháng, hay phải bán thân ngoài đường phố để đủ tiền mua sữa cho con. Xã hội băng hoại hơn các nước Tư Bản, đĩ điếm nam, nữ không ngừng tăng số lượng. Cán bộ hủ hóa, tham tàn, độc hại hơn thời Thực Dân. Các lãnh đạo cơ xưởng kỹ nghệ đều ăn cắp của công, để giầu lên một cáck không tưởng tượng được. Điểm qua các vụ án tham nhũng mới được phanh phui vào mấy năm gần đây thì mới thấy rằng trong khi nhân dân chỉ kiếm được chừng 2 đô la một ngày, thì lãnh đạo đảng đều có gia sản từ vài chục triệu đô la, chưa kể những vụ tham nhũng được chìm xuồng cũng có giá khoảng vài Tỷ Đô La tương đương vài chục ngàn tỷ đồng! Chạy đua theo các lãnh đạo công nhân thì Chủ Tịch, Bí thư cũng có tài sản cả triệu đô. Giám đốc Công An, Giám Đốc các cơ sở thương mại đều xây biệt thự khổng lồ vài ngàn tỷ đồng. Con cái các lãnh đạo được đăt tên là Thái Tử Đảng, Công Chúa Đảng thì ăn chơi phung phí hơn gấp trăm, ngàn lần Việt Kiều Mỹ.Với số tiền sở hữu cá nhân khổng lồ kiếm từ tham nhũng hay từ bóc lột như thế, thì Đảng Cộng Sản không thể biện luận đây là đảng Vô Sản, đảng của Giai Cấp công nhân và nông dân nữa! Các lãnh đạo và những kẻ Ăn Theo Đảng đều là những đại tư bản. Tài sản của khoảng 3 triệu đảng viên và Đại Gia chiếm 70%-80% tổng sản lượng của cả nước. Sau 43 năm lật đổ chế độ Cộng Hòa miền Nam, thì hiện nay tập đoàn quản lý nước Viêt Nam đang trở thành một tập đoàn TƯ BẢN KHỐN NẠN hơn tất cả các nước tư bản khác, vì tại các nước tư bản khác, KHÔNG HỀ CÓ VỤ CƯỠNG CHẾ ĐẤT ĐAI CỦA NHÂN DÂN ĐỂ LÀM GIẦU CHO NHÀ NƯỚC!-Thực tế 2: Về Nông Dân: Người Nông dân trước 1975 đang khá giả nay trở thành nghèo. Người nghèo thời trước thì nay trở thành bần cùng. Từ khi Chiến dịch “Cải Cách Ruộng Đất” do Hồ Chí Minh phát động, thì tài sản, đất đai của những người giầu có được chuyển từ tay nông dân vào túi Đảng. Sau khi vài trăm ngàn người đã bị gán tội là Tư Bản để bị giết như trâu chó, thì tiền của, đất đai lại lọt vào hết trong tay Đảng biến Đảng thành một đảng độc quyền Tư Bản.Tuy đã trở thành Tư Bản, nhưng lòng tham của các lãnh đạo không bao giờ ngừng. Đảng đã dùng công an, côn đồ đi ăn cướp đất ruộng, đất làng của nông dân, đẩy nông dân ra đường, mặc cho họ chết đói dưới tấm bình phong “cưỡng chế”. Đất đai mà Đảng cướp được thì đem bán cho tư bản ngoại. Nhà nước biến đất ruộng thành khách sạn, nhà hàng, hay những nơi ăn chơi của các quan. Phương pháp ăn cướp đất của nông dân mà Nhà Nước áp dụng rất khôn khéo: Thứ nhất: đề nghị MUA đất của nông dân với giá bèo rồi bán với giá trên trời. Thí dụ như đề nghị mua Bốn Chục Ngàn một mét vuông, trong khi ở ngoài giá là Bốn Triệu môt mét vuông, nghĩa là 100 lần rẻ hơn giá thị trường. Dĩ nhiên không ai bán! Nếu nông dân không bán, thì mang công an, bộ đội đến “cưỡng chế!”: vừa xông vào nhà, bắt trói gia chủ, vừa vất đồ đạc chủ nhà ra đường. Nếu chống cự, thì nhốt tù vì tội “chống lại người thi hành công vụ!” Chiến dịch cướp đất được diễn tiến rất tinh vi. Trước hết là cướp đất đai, nhà cửa của những ai theo chế độ cũ, sau đó đến đất nhà thờ, đất nhà chùa. Sau đó tiến đến cướp đất ruộng, đất nuôi tôm, đất canh tác rau cải, đất Kinh Tế Mới. Tại Đồng Nai, vào năm 1975, Dân nghèo bị đẩy đi Kinh Tế và phải tự túc phá rừng, phá núi ra để trồng trọt mà sinh sống. Bao người đã chết bệnh, chết đói ở đây. Nhưng sau nhiều thập niên, đổ bao mồ hôi, nước mắt và máu mình ra gầy dựng nên một khu vực sống được, thì nhà nước xông vào cướp hết. Điều đau lòng cho nông dân là cả nhiều đời họ sống dựa vào nông thôn, bây giờ Nhà Nước đuổi họ đi vào thành phố, thì coi như đưa họ vào đất chết: Không nghề nghiệp, không học lực, không kỹ thuật… chỉ có hai bàn tay chai sạn, thì 8 phần 10 thì trở thành ăn mày, trai thì đi trộm cướp hoặc bán ma túy, gái thì đứng đường, bán thân nuôi miệng.Độc ác hơn nữa là nhà nước để mặc cho Tầu Khựa tiến vào nông thôn, đầu độc và triệt hạ dân nghèo bằng nhiều đòn độc (xin tìm đọc bài của bạn trẻ Hồng Thúy). Biết được nông dân đang xính vính vì gian thương Tầu Khựa, nhưng nhà nước vẫn điềm nhiên quay lưng, không hề đưa ra một chính sách gì để bảo dân nông thôn không bị Tầu Khựa hạ độc thủ.3) Về tính Độc Lập dân tộc: Trong cuộc chiến trước đây, Hồ Chí Minh đã tung ra khẩu hiệu: “Nước Việt Nam là một, dân tộc Việt Nam là một, Sông có thể cạn, núi có thể mòn, nhưng chân lý ấy không bao giờ thay đổi.” Và cũng chính Hồ Chí Minh cho luân lưu khẩu hiệu: “KHÔNG CÓ GÌ QUÝ HƠN ĐỘC LẬP, TỰ DO”. Còn đảng Cộng Sản đã tung ra những câu kinh điển rất kêu để thúc giục thanh niên nam nữ hy sinh cho chúng: “Hà Nội: thủ đô của Phẩm giá con người”, “Hà Nội ta đánh Mỹ tài ghê!”, “Hà Nội, Điện Biên Phủ trên Không”, “Hà Nội: Lương Tâm của Nhân Loại”. “Đánh Mỹ, cứu nước!” “Đánh cho Mỹ cút, Ngụy nhào”.-Thực tế 1: Việt Nam dưới chế độ Cộng Sản chưa bao giờ có độc lập! Thời chiến tranh thì lệ thuộc Nga, Tầu. Bây giờ thì là nô lệ của Tầu. Tại miền Bắc, trong tất cả mọi cuộc mít tinh chính trị, đều luôn có hình Mác – Lê Nin – Mao đứng trên hình Hồ Chí Minh. Văn chương, ca nhạc, thơ phú đều đề cao vai trò của ngoại bang, đến nỗi khi Lê Nin chết, mà cả nước phải để tang, khóc lóc như một Cha Già Dân tộc. Mộ của Lê Duẩn có câu: TA ĐÁNH MỸ LÀ ĐÁNH CHO LIÊN XÔ, TRUNG QUỐC! Đây là lời tự thú của một tên nô lệ. Như thế thì hơn 1 triệu sinh mạng của giới trẻ miền Bắc thật sự đã hy sinh không phải cho Việt Nam, mà là hy sinh cho Liên Xô và Trung Quốc! Đảng Cộng Sản đã lừa gạt cả một thế hệ trẻ.-Thực tế 2: Về chính trị: Tất cả các Tổng Bí Thư đảng đều phải được Bắc Kinh chấp nhận. Thường lệ, trước mỗi cuộc họp bầu Bí Thư, các ứng viên đều phải qua Tầu trước rồi mới về lại Viêt Nam, đưa ra chỉ thị của Đảng Cộng Sản Trung Quốc bầu cho những ai... Tất cả các hành động trên quy mô cả nước, cũng phải được sự chỉ đạo của Đảng Cộng Sản Tầu. Ngay cả những hành vi vô sỉ của Cộng Sản Tầu mà Cộng Sản Việt Nam cũng muối mặt làm theo. Tầu khựa chiếm Ải Nam Quan, làm lễ cắm cột mốc vào sâu trong đất Việt cả cây số, vậy mà Lãnh Đạo đảng đã nuốt nhục đến tham dự nghi lễ ăn cướp này môt cách long trọng. Tầu chỉ đạo cho nhượng thác Bản Giốc, và 15 tỉnh đầu nguồn cực Bắc, Đảng lập tức thi hành. Năm 1979, Tầu tung quân “dậy cho Viêt Nam môt bài học”, giết chết hơn 40 ngàn dân, quân, mà Nhà Nước vẫn cúi đầu ngoan ngoãn tuân theo chỉ thị của Tầu, nhục nhã đến nỗi, mà khi các cựu chiến binh cuộc chiến này tổ chức tưởng niệm những người đã bị giết trong cuộc chiến 1979 đó, thì chính nhà nước ra lện cho phải hủy, nếu không thì phá đám. Sau đó, để chuộc lỗi đã dám chống lại thủ lãnh của minh, nhà nước ngoan ngoãn dâng nộp Tây nguyên cho Tầu lập căn cứ gián điệp dưới danh nghĩa Bâu Xít. Rồi Hòn Gay, Móng Cái, Hạ Long, Bình Dương... rất nhiều tỉnh thành đã âm thầm trở thành đất của Tầu, tại đó, Tầu xài tiền Tầu, nói tiếng Tầu, viết tiếng Tầu, và nhiều nơi đề bảng CẤM NGƯỜI VIỆT LAI VÃNG! Theo báo cáo của chính những người trong Đảng, thì 99% các công trình quan trọng trên đất nước mình đều dành ưu tiên cho Tầu. Hiện nay, với chủ trương lập Đặc Khu dành toàn quyền cai trị chính trị và an ninh cho Tầu, Đảng Cộng Sản Viêt Nam, Nhà Nước Việt Nam, Quốc Hội Việt Nam đã hiện nguyên hình là những kẻ nô lệ Tầu Khựa, nói đúng ra, Cộng Sản Viêt Nam là đảng Phản Quốc, Phản Động, dám bán đứng giang sơn 4000 năm văn hiến cho kẻ thù truyền kiếp Bắc Phương. Chính đầu lãnh của Đảng Cộng Sản Việt Nam là bọn HÁN-NGỤY, cam tâm ngậm tiền, nằm vùng cho giặc.-Thực tế 3: Đảng cấm không người Việt không được nói lời yêu nước Việt. Khi người dân biểu tình chống Formosa, hoặc bảo vệ Hoàng Sa, Trường Sa, nhà nước lại cho công an, du đãng nhào vào đánh đập tàn nhẫn rồi bắt giam. Nhiều thiếu nữ bị lột truồng, bị bêu nhục tại đồn công an. Một số bạn trẻ khác bị tống giam với bản ản 5,10 năm, thậm chí 16 năm chỉ vì nói lời Yêu Nước. Mới đây, môt thanh niên đi biểu tình chống Đặc Khu bị công an đánh dã man, khi lê về đến nhà thì chết. Hiện nay, trong các trại giam tù khổ sai có hàng ngàn người bị nhốt chỉ vì nói lời Yêu Nước, chống Trung Cộng. Với sự thật như thế, nhà nước đã lộ mặt nạ là đầy tớ, hoặc là bầy chó con của Trung Cộng, kẻ thù truyền kiếp của dân Việt.Nếu chiếu theo Luật Hồng Đức, thì Nguyễn Phú Trọng, Nguyễn Tấn Dũng, Nguyễn Thị Kim Ngân, Hoàng Trung Hải, Phạm Minh Chính, Tô Lâm, Đinh Thế Huynh và cả Bộ Chính Trị là những kẻ đầu mưu, chủ xướng bán nước, phản quốc và phải chịu một trong các hình phạt sau đây:• Trảm cả nhà• Giảo (thắt cổ), trảm (chém đầu)• Khiêu (chém bêu đầu)• Lăng trì (tùng xẻo) tức xẻo từng miếng thịt rồi mổ bụng, moi ruột cho đến chết, tiếp theo còn bị cắt rời chân tay và bẻ gãy hết xương, sau đó đem chôn lấp.Tuy nhiên, với tình hình hiện tại, không sức mạnh nào có thể tiêu diệt cái Chủ Nghĩa Quái Thai Cộng Sản Viêt Nam này, nếu các bạn trẻ Việt Nam, không anh dũng đứng lên như Trần Quốc Toản, một anh hùng chưa đầy 20 tuổi đã nói “ Cho Tầu mượn đường là mất nước”, hay như Trần Bình Trọng: “Thà làm quỷ nước Nam còn hơn làm vương đất Bắc!” Nếu các bạn trẻ không đứng lên thì nước Việt sẽ trở thành giống như Mông Cổ, Tân Cương, Tây Tạng: sau khi Trung Cộng đã chiếm ba quốc gia này rồi thì lập tức đẩy thanh niên lên vùng thiêng nước độc, hoặc hoán đổi thanh niên của 3 dân tộc này với nhau, để cho hết ý thức quốc gia, còn con gái thì ép lấy Tầu để biến thành dân Tầu! Sau vài thập niên, Trung cộng đã tiêu diệt hơn quá nửa dân số của 3 dân tộc trên! Việt Nam hiện nay cũng đã dần dần xuất hiện tình trạng như vậy: chung quanh các khu vực mà Trung Cộng đang chiếm giữ: 15 tỉnh đầu nguồn cực Bắc, Tây Nguyên, Bình Dương, Móng Cái, Thác Bản Giốc, và những nơi đặc khu của Trung Cộng, không còn thiếu nữ Việt Nam, chỉ toàn là thiếu nữ, đàn bà Tầu vì họ đều được phát quốc tịch Tầu từ lâu rồi.Vì thế, với lòng tha thiết yêu dân tộc Việt Nam, kính phục các anh hùng Viêt Nam, chiêm ngưỡng lịch sử Việt Nam, chúng tôi khẩn khoản mong các bạn trẻ tìm hiểu thêm về lịch sử Việt Nam, (nên tìm sách của miền Nam, vì sách sử của miền Bắc đều nói láo kinh thiên động địa.) để từ đó, mà tiếp tục truyền thống anh hùng của dân Việt mà chống lại đảng Cộng Sản này cho đến khi chủ thuyết Cộng Sản – Độc tài – Phản Quốc – Bán nước Cầu Vinh kia bị tan rã, và dân Việt được hưởng Độc Lập, Tự Do – No Ấm vĩnh cửu.Vài lời chân tình, thân chúc các bạn trẻ chân cứng mềm, làm lại lịch sử để hai chữ “Việt Nam” sẽ lại rực rỡ trên diễn đàn Thế Giới.Chu Tất Tiến, Nhà VănXin mời coi Youtube:1-Một bạn trẻ Việt Nam nói về đất nước.2- Phạm Minh Chính bán đặc khu Vân Đồn giá bao nhiêu3- Thiếu tướng Trương Giang Long nói về dã tâm của Trung Cộng.4-Tâm thư của một linh mục: