(Xem: 171)

Bản tin Vietnam Biz/Kinh tế & Tiêu dùng cho biết giá tiêu xuất cảng giảm 60%: Giá tiêu xuất cảng tháng 6 trung bình đạt 3.227 USD/tấn, giảm nhẹ 1% so với tháng 5 nhưng lại giảm tới 60% so với cùng kỳ năm trước. Sản lượng hạt tiêu 6 tháng đầu năm đạt 268.100 tấn tăng 6% so năm 2017. Nguyên nhân chính là do giá cả thị trường xuất cảng tăng và luôn giữ ở mức ổn định trong 5 năm gần đây, đã kích thích các đơn vị hộ tập thể, tư nhân mở rộng trồng tiêu. Cụ thể, diện tích trồng tiêu 6 tháng đầu năm tăng 16,5% so với cùng kỳ năm ngoái.