Amanda Nguyen Được Đề Cử Nobel Hòa Bình

Amanda Nguyen

WASHINGTON -- Một phụ nữ gốc Việt đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình.Amanda Nguyen, người soạn ra dự luật Sexual Assault Survivor’s Bill of Rights (Quyền của Người Sống Sót sau khi bị Tấn Công Tình Dục hya Bị Hiếp Dâm), đã được đề cử cho Giải Nobel Hòa Bình.Nguyen bị hiếp dâm trong khuôn viên đại học hồi năm 2013, đã làm việc chung với Thượng nghị sĩ Jeanne Shaheen của tiểu bang New Hampshire để soạn luật ấn định thủ tục phổ biến để truy tố các tội tấn công tình dục.Nguyen, 27 tuổi, đã vận động, gây chú ý về dự luật khi hợp tác với trang Change.org và trang web chuyên về hài “Funny or Die.”Dự luật thông qua cả lưỡng viện quốc hội, và được Tổng Thống Obama ký thành luật vào tháng 10/2016.Luật mới do cô Nguyen soạn sẽ buộc các ty cảnh sát giữ bộ chứng cớ về hiếp dâm nhiều hơn thời lượng một số địa phương giữ gìn.Cô Nguyen cũng sáng lập Rise, một hội bất vụ lợi bảo vệ quyền cho những người bị hiếp dâm khắp Hoa Kỳ, bất kể các tiểu bang.Cô Nguyen được đề cử bởi hai dân biểu Califonria -- Mimi Walters và Zoe Lofgren -- nhằm vinh danh các nỗ lực bảo vệ nhân quyền căn bản cho tất cả những người sống sót sau khi bị tấn công tình dục.Cô Nguyen được tạp chí Marie Claire vinh danh bằng giải thưởng cho phụ nữ trẻ -- Young Women’s Honors Award -- và được tạp chí Foreign Policy đưa vào danh sách các nhà tư tưởng toàn cầu trong năm 2016.Hồi năm ngoái, cô được tạp chí Forbes vinh danh trong danh sách “30 Under 30” (30 Người Dưới 30 Tuổi) trong năm 2017.