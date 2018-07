Tranh Nguyễn Đình Thuần: Chiêm Bao Rạn Vỡ Sắc Màu

Nguyễn Đình Thuần trong xưởng vẽ.

Từ phải, thiếu nữ trong tà áo vàng, và thiếu nữ khỏa thân.

Trái: Thủy tinh vỡ; Phải: Năm 1968.

Từ phải: trừu tượng xanh, thiếu nữ dưới trăng hoàng thành.

Phan Tấn HảiLàm thế nào có thể vẽ lên được những hư vỡ? Thí dụ, để vẽ lên những nét mong manh dòn vỡ trong đời người, như một mối tình của thời mới lớn, và ký ức chỉ còn là một dáng nghiên của người thiếu nữ trong nắng chiều? Hay những hư vỡ lớn hơn, thí dụ những đau đớn của một dân tộc trong năm 1968?Tôi tin rằng Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần là một trong vài người cầm cọ đã giữ các băn khoăn đó trong lòng, và rồi nơi này, nơi kia, năm này hay năm nọ, anh đã vẽ xuống, đã đưa cọ bệt lên khung bố các tảng màu, trên đó là những đau đớn của anh.Trong các tranh có hình người thiếu nữ, hầu như luôn luôn được Nguyễn Đình Thuần vẽ nghiêng, với xa thật xa là vài chóp tòa nhà cao phố thị, nhưng toàn cảnh rải trên tranh là các tảng màu chồng lên nhau, ký ức chồng lên ký ức, đường nét chỉ còn là mơ hồ, và lấp lánh có khi là màu xanh của các giấc mơ.Những giấc mơ một thời, có khi được anh rải xuống thành các hình như thủy tinh vỡ, trí nhớ lúc đó như nắng chiều trải lên.Và làm thế nào ghi lại những đau đớn của đất nước trong năm 1968, khi khắp phố thị là lửa rực trời? Nguyễn Đình Thuần cũng giữ kỹ thuật đưa tất cả hình ảnh về gần với trừu tượng, nghĩa là chỉ là những tàng màu của ký ức, nơi các con chim hòa bình không ra hình dạng bay lên, nơi các tảng màu đỏ của lửa rải nơi này, nơi kia, nơi nỗi lo nhiều hơn niềm vui...Phải chăng Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần đã vẽ từ những giấc mơ và ký ức?Vâng, tôi tin như thế, vì cũng y hệt như ký ức một thời cũa tôi sống lại khi nhìn tranh của Nguyễn Đình Thuần, nơi đó tôi thấy hình ảnh mình hiện lên nơi các góc phố mơ hồ, nơi các hình thiếu nữ trong những tảng màu xanh của giấc mơ và của những màu nắng rạn vỡ của các bức tường chói nắng quê nhà.Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sẽ triển lãm nhiều hoạ phẩm mới vào cuối tháng 7/2018, theo chương trình dự định.Dự kiến anh sẽ triển lãm 28 tấm tranh, trong đó có tấm xưa nhất là vẽ từ 10 năm trước, và tấm gần nhất là vẫn đang vẽ, đang sửa những nét cuối trong tuần này.Cuộc triển lãm sẽ thực hiện trong 4 ngày, từ Thứ Năm 19/7/2018 tới hết ngày 22/7/2018 tại Việt Báo Gallery cũng là một hành trình thương nhớ; trở lại Việt Báo để nhớ họa sĩ Đinh Cường. Hồi năm 2007, Nguyễn Đình Thuần trei36n al4m chung với họa sĩ Đinh Cường tại Việt Báo Gallery.Điểm đặc biệt lần này, một số tranh của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sẽ có kích thước nhỏ hơn lệ thường: những tranh trước kia của anh thường có chiều ngang lớn hơn hai sải tay, hay chiều ngang một thước... bây giờ sẽ có một số tranh có chiều ngang khoảng 20 inches.Một điểm lạ, họa sĩ Nguyễn Đình Thuần có nhiều tranh vẽ ở khổ vuông -- không phải vì anh riêng biệt ưa thích sự vuông vắn, nhưng phải chăng vì lòng anh cũng độ lượng vuông vắn như đất trời?Trong đời thường, nhà của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần là nơi ghé thăm hàng ngày của nhiều văn nghệ sĩ. Thường xuyên, bạn văn nghệ phương xa về Quận Cam vẫn tới nhà anh lưu trú. Hiếu khách là như thế, và tài hao là như thế... thật hiếm vậy.Trong các tấm tranh triển lãm đợt này, có một tấm trừu tượng, màu chính là vàng và các khối màu tương tự, nâu, vàng đỏ, xám... đã được một nhà thơ dặn sẽ mua, đã đặt cọc 500 đôla, và sau triển lãm sẽ trả đầy đủ để mang về nhà treo.Tranh của Nguyễn Đình Thuần đợt này có giá từ 500 đôla tới 7,000 đôla, tùy kích thước và công phu.Tôi tin rằng tranh Nguyễn Đình Thuần có chất thơ, rất mực là thơ, và là những gì gợi ra từ những giấc mơ đẹp nhất trong đời người... và những hình ảnh chiêm bao đó không bao giờ có giá nào để đo lường.Tôi chỉ ra một tấm tranh lạ của anh: một tấm khỏa thân... tại sao tranh này anh vẽ hở ngực cô ta? Bởi vì trước giờ, anh luôn luôn tránh vẽ khỏa thân, có khi anh vẽ trừu tượng, có khi nửa hiện thực nửa ấn tượng nhưng không bao giờ vẽ hở ngực.Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trả lời bằng một nụ cười bí ẩn...Được biết họa sĩ Nguyễn Đình Thuần sinh năm 1948, tốt nghiệp Cao Đẳng Mỹ Thuật Huế năm 1973 và triển lãm tranh cũng trong năm này tại Hội Việt Mỹ Đà Nẵng. Là thành viên của the East Hawaii Cultural Council-USA. Ông đã từng có tranh triển lãm tại các tiểu bang ở Hoa Kỳ, ngoại quốc và Việt Nam..Họa sĩ Nguyễn Đình Thuần từ Việt nam sang định cư tại Hawaii từ 1997, từng là thành viên Hội Đồng Văn Hóa Hawaii, và bây giờ đang cư ngụ ở Quận Cam.O ng rừng có 30 cuộc triển lãm riêng và chung kể từ năm 1973 tới giờ tại nhiều nơi trong nước, Singapore và Hoa Kỳ.Tranh của ông hầu hết đều là trừu tượng, được ca ngợi là thế giới của bình an và tình yêu.Nhà phê bình Trịnh Thanh Thủy nhận định về một họa phẩm có tên là "Trăng Hoàng Thành" của họa sĩ Nguyễn Đình Thuần trong năm 2016 tại Quận Cam, trích:“Một ngày tôi gặp người thiếu nữ đẹp ngời áo vàng hoa cúc ở nhà họa sĩ Nguyễn Đình Thuần. Tóc nàng là những dải mây mang sóng đại dương xanh ngát. Ánh trăng hoàng thành lấp lánh trải lân tinh lên tóc nàng làm nổi bật bọt sóng trắng giữa bờ tóc đen. Đằng sau khuôn mặt thanh tú là vùng trời đá dựng, tạo một vòng cung ôm ấp lấy mảnh trăng chưa chín nửa vàng, nửa xanh. Bố cục xanh, lam, chàm, tím đậm lạt khiến nổi bật làn da và màu áo quyền quí của những triều đại Huế xa xưa. Nàng gợi nhớ một thời "Ngày xưa Hoàng Thị", em tan trường về, anh theo Ngọ về của bao chàng trai si tình, mê luyến.Tôi bỗng nhận ra mình "fell in love" với bức tranh sơn dầu "Trăng Hoàng Thành" của Nguyễn Đình Thuần quá đỗi. Bức này theo tôi, ông vẽ với phong cách Ấn Tượng của tranh thiếu nữ vào những thập niên 50, 60. O ng cũng từng bước vào thử nghiệm thể loại Siêu Thực trong 10 năm. Tuy nhiên sau này phần lớn tranh ông có phong cách Trừu Tượng.”(ngưng trích)Trong khi đó, nhà thơ Trịnh Y Thư nhận định về tranh Nguyễn Đình Thuần rằng đó là “Sự vật vỡ vụn trong một thế giới hỗn mang.”Trịnh Y Thư viết:“Ở chừng mực nào đó, Nguyễn Đình Thuần là họa sĩ nhưng tâm hồn ông lại là một thi sĩ. Ông làm thơ không bằng hai mươi mấy con chữ mà bằng vô lượng màu sắc, đường nét, ánh sáng, và một lược đồ bố cục của riêng ông....tranh Nguyễn Đình Thuần có những điểm độc sáng, riêng biệt. Cảnh giới tranh của ông là một thế giới vụn vỡ, những mô-típ không giữ hình thể nguyên thủy mà vỡ vụn trong một không gian mờ mịt, hỗn mang. Chúng vỡ vụn nhưng không tan biến mà quay về như những nốt nhạc láy rền vang mãi trong tâm tư người xem.”Có cách nào nói ngắn gọn về tranh Nguyễn Đình Thuần? Tôi không tin có cách nào nói gọn được, vì mỗi tấm tranh của anh là một thế giới riêng, của một thời kỳ cảm xúc... Nơi đó, bạn nên nhìn tranh từ một khoảng cách trực diện, rồi bước dần ra xa để thấy tranh Nguyễn Đình Thuần hòa nhập vào thế giới chung quanh, rồi hãy bước chậm chậm tới gần để tự thấy tranh Nguyễn Đình Thuần trở thành một với chính người xem, nơi đó những rạn vỡ là từ chính con tim người xem, và hình ảnh thiếu nữ trên tranh là phóng chiếu từ những giấc mơ bất toàn một thời của mình.Bạn có thể đứng nhìn tranh Nguyễn Đình Thuần và rồi nói thật khẽ với tranh: có phải em là ký ức của tôi... và rồi tim bạn sẽ nhói đau như ngày mới lớn.Triển lãm sẽ thực hiện trong 4 ngày, từ Thứ Năm 19/7/2018 tới hết ngày 22/7/2018.Giờ mở cửa phòng tranh từ 10 giờ sáng tới 6 giờ chiếu.Tại Việt Báo Gallery, 14841 Moran St. Westminster, CA 92683.Lễ khai mạc tiếp tân vào 11:00AM Thứ Sáu 20/7/2018, và 3:00PM Thứ Bảy 21/7/2018.