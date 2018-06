20 Tàu Cá VN Vào Lánh Nạn Ở Hoàng Sa Bị Tàu TQ Xua Đuổi

QUẢNG NGÃI -- Ngư dân VN mà nhất là ngư dân Quảng Ngãi thường xuyên bị tàu TQ tấn công trên Biển Đông mà mới đây nhất là vụ 20 tàu cá Quảng Ngãi khi lánh nạn ở Hoàng Sa đã bị tàu TQ xua đuổi, theo bản tin hôm 19 tháng 6 của trang mạng Một Thế Giới cho biết.

Bản tin viết rằng, “Có 20 tàu cá với khoảng 100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi khi tránh trú sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới tại quần đảo Hoàng Sa (của Việt Nam bị Trung Quốc chiếm đóng phi pháp) đã bị tàu của Trung Quốc xua đuổi.

“Báo cáo mới nhất của Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn tính đến 17 giờ 30 ngày 18.6.2018 cho hay: Khoảng 11 giờ ngày 18.6, tại 16001'N-111045'E (rìa Nam Tây Nam đảo Bạch Quy/quần đảo Hoàng Sa) có 20 tàu cá/100 ngư dân của tỉnh Quảng Ngãi tránh trú sóng to, gió lớn do ảnh hưởng của áp thấp nhiệt đới đã bị tàu của Trung Quốc đang xua đuổi.

“Các thuyền trưởng tàu cá đã đề nghị cơ quan chức năng Việt Nam can thiệp với Trung Quốc tạo điều kiện để các tàu cá Quảng Ngãi được vào đảo tránh trú bảo đảm an toàn.

“Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và tìm kiếm cứu nạn yêu cầu: Cục Lãnh sự/Bộ Ngoại giao thông báo cho phía Trung Quốc biết để chỉ đạo cơ quan chức năng tạo điều kiện thuận lợi cho các tàu cá Việt Nam đang hoạt động ở khu vực Bắc biển Đông nói chúng và nhóm tàu cá trên vào khu vực lân cận tránh trú, bảo đảm an toàn; Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Việt Nam thông báo cho Trung tâm phối hợp tìm kiếm cứu nạn Hàng hải Trung Quốc biết để phối hợp.”

Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Trước đó, vào 9 giờ ngày 16.6, tại 08015'N-105035'E (cách Đông Đông Nam đảo Hòn Khoai khoảng 47 hải lý), tàu cá Cà Mau số hiệu CM 95108 TS/05 LĐ bị sóng đánh chìm; 05 ngư dân đã được tàu cá hoạt động gần đến cứu vớt an toàn.

“Về vụ tàu cá NA 93061TS/07 LĐ bị gãy trục láp, thả neo tại chỗ lúc 17 giờ ngày 16.6, cách đông cửa Hội/Nghệ An khoảng 95 hải lý; đến 7 giờ 26 ngày 18.6, tàu vẫn neo tại vị trí trên, trên tàu có 1 ngư dân bị ốm, thời tiết khu vực gió cấp 4-5.

“Thuyền trưởng tàu đề nghị hỗ trợ khẩn cấp. Theo đề nghị của Ban Chỉ huy PCTT & TKCN tỉnh Nghệ An tại Công văn số 82/VP-PCTT ngày 18.6.2018 đề nghị Văn phòng Ủy ban Quốc gia ứng phó sự cố, thiên tai và TKCN hỗ trợ khẩn cấp tàu cá NA 93061 TS/07 LĐ.

“Lúc 16 giờ 06 ngày 18.6, Trung tâm Phối hợp TKCN Hàng hải Việt Nam đã điều tàu SAR 411 xuất phát từ Hải Phòng đi cứu nạn bệnh nhân và tàu cá trên. Dự kiến 2 giờ ngày 19.6, tiếp cận tàu bị nạn.”