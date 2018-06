DB Alan Lowenthal, DB Lou Correa, DB Jimmy Gome Gửi Thư Yêu Cầu TT Trump Giúp Cho William Nguyễn Được Tự Do

Tiếp theo thông cáo báo chí ngày 15 tháng 6 vừa qua về cuộc điện đàm giữa ba Dân Biểu Hoa Kỳ Alan Lowenthal (CA-47), Lou Correa (CA-46) và Jimmy Gomez (CA-34) với Đại Sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam Dan Kritenbrink, bước kế tiếp là ba vị Dân Biểu này đã gửi thư đến Tổng Thống Donald Trump, kêu gọi Tổng Thống nhanh chóng can thiệp cho anh William Nguyễn được trả tự do và những cáo buộc đối với anh phải được hủy bỏ.

Cùng lúc, 15 vị Dân Biểu Hoa Kỳ cũng đã đồng ký tên vào lá thư gửi Ngoại Trưởng Hoa Kỳ Mike Pompeo, kêu gọi Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ điều tra ngay lập tức hành động vi phạm nhân quyền này của chính quyền Việt Nam và làm tất cả mọi thứ có thể để anh William Nguyễn được trả tự do. Lá thư cũng nhắc rằng Việt Nam là một trong các quốc gia đã ký tên vào Công Ước Quốc Tế về Các Quyền Dân Sự và Chính Trị, cam kết tôn trọng quyền tự do của mỗi cá nhân bày tỏ chính kiến, tự do ngôn luận, lập hội, báo chí, và tự do hội họp. Hành động hình sự hóa các cuộc biểu tình của chính quyền Việt Nam là đi ngược lại với sự cam kết của nhà cầm quyền đối với các điều khoản nhân quyền được thế giới công nhận.

Sau cùng, 15 vị Dân Biểu Quốc Hội Hoa Kỳ cũng đã gửi thư đến Đại Sứ Quán CSVN tại Hoa Thịnh Đốn, yêu cầu có buổi họp với ông Đại sứ Việt Nam tại Hoa Kỳ Phạm Quang Vinh để bày tỏ sự quan ngại sâu sắc của các vị Dân Biểu về sự hành hung và bắt giam côn dân Hoa Kỳ William Nguyễn cũng như yêu cầu ông Đại Sứ Phạm Quang Vinh làm việc chung với các vị Dân Biểu để bảo đảm việc trả tự do ngay lập tức cho William Nguyễn.