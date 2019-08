10 Công Việc Kỳ Lạ Nhất Nước Mỹ

Ai nói đi làm là chán? Ở nước Mỹ, có những công việc dù không đi đây đi đó, nhưng cũng thú vị vô cùng.

Thí dụ như bạn là một người làm việc toàn thời gian chuyên nếm sô cô la, hoặc lùa vịt vào trong tiền sảnh khách sạn sau mỗi vài giờ. 24/07 Wall St. mới đây đã nghiên cứu các website liệt kê các loại công việc khác nhau, và xác nhận là có rất nhiều công việc kỳ lạ.

Sau đây là 10 công việc lỳ lạ nhất theo nghiên cứu này:

1- Hướng dẫn chó lướt ván. Bạn muốn cho chú chó cưng của mình lướt ván? Xin hãy đem chú ta đến California, nơi mà người ta đước trả tiền để huấn luyện chó lướt ván. Tiểu bang này là nơi tổ chức cuộc thi quốc tế chó lướt ván

2- Chăn vịt. Khách sạn Peabody ở Memphis thuê nhân viên chăn vịt, để hướng dẫn 5 chú vịt đi vào tiền sảnh khách sạn hai ngày một lần. Đây là một truyền thống đã có từ thập niên 1940s.

3- Thợ lặn giao hàng pizza. Đó là công việc tại Florida, giao pizza đến một căn phòng dưới nước cho khách tại Jules’Undersea ở Key Largo.

4- Nếm thức ăn... chó. Nếu bạn không thích ăn thức ăn dở, thì các chú chó cũng thế. Người làm công việc này có trách nhiệm bảo đảm thức ăn của chó có hương vị chấp nhận được trước khi giao hàng. Người này được hưởng lương toàn thời gian.

5- Kiểm tra hàng nội thất. Một vài nhà sản xuất hàng nội thất kiểm tra chất lượng rất nghiêm ngặt. Thí dụ như La-Z-Boy Furniture ở Michigan, yêu cầu nhân viên kiểm tra các sản phẩm như sofa, ghế, giường xem có thực sự tiện nghi không.

6- Kiểm tra chất lượng xúc xắc. khi bạn thẩy con xúc xắc, bạn muốn rằng trọng lượng của nó phải cân bằng ở mọi mặt. Và đúng là có người làm công việc này.

7- Người đi nhặt bã chewing gum. Không có gì tệ bằng dẫm lên một bã kẹo cao su trên đường đi bộ trong một ngày nắng nóng. May mắn là ở New York và New Jersey có thuê người làm công việc đi nhặt bã chewing gum trên hè phố.

8- Người viết lời chúc trong cookie: có những người chuyên làm nghề viết những câu chúc trong bánh cookie, mà ta thường ăn tráng miệng ở các tiệm ăn Tàu.

9- Người ôm... chuyên nghiệp: đôi lúc thấy cô đơn, ta cần được ôm ấp. Và bạn có thể trả tiền để một người ôm ... chuyên nghiệp, thật chất lượng và thắm tình hữu nghị!

10- Nếm sô cô la. Chắc hẳn đây là công việc tốt nhất ở Mỹ? Ai không muốn được trả tiền để nếm sô co la cả ngày? Có người chuyên làm công việc này, để bảo đảm những thanh sô cô la xuất xưởng phải thật ngon lành!