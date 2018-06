Hành Hung, Sư Phạm, Sao Chép, Đắp Chiếu…

Xuân NiệmVì sao một người cha lại hành hung 2 đứa con nhỏ? Chuyện xảy ra ngay tại Hà Nội. Nhưng không thấy công an can thiệp… Thế là bà ngoại 2 đứa trẻ phải can thiệp.Bản tin Zing kể: Bà ngoại viết đơn kêu cứu vì 2 cháu bị bố hành hung…Nhiều hộ dân ở quận Long Biên, Hà Nội chứng kiến anh Giáo thường xuyên đánh 2 đứa trẻ, trong đó có lần cháu nhỏ bị bố đánh bầm tím vùng mặt. Bà Trần Thị Phúc (70 tuổi, ở quận Đống Đa, Hà Nội) vừa gửi đơn kêu cứu tới Hội Bảo vệ quyền trẻ em Việt Nam và UBND phường Phúc Đồng (quận Long Biên) nhờ can thiệp việc 2 cháu của bà nghi bị bố hành hung.Nghề giáo viên vẫn lôi cuốn… Báo Giáo Dục VN kể: Thí sinh chọn ngành sư phạm vẫn tiếp tục tăng lên. Số lượng thí sinh đăng ký vào ngành sư phạm vẫn tăng so với năm 2017 mặc dù trước đó Bộ giáo dục đã ra quy định siết chuẩn đầu vào đối với ngành này....Theo đại diện Bộ Giáo dục và Đào tạo, năm 2018, tổng số thí sinh đăng ký dự tuyển là 925.792 thí sinh (tăng 59.726 thí sinh so với năm 2017).Bản tin VietnamNet kể chuyện cán bộ đốt tiền: Ba lần rao vẫn ế, xin giảm giá bán rẻ nhà máy ngàn tỷ đắp chiếu…Dự án Nhà máy bột giấy Phương Nam nghìn tỷ nằm đắp chiếu gần 15 năm, bán 3 lần mà không ai mua khiến Bộ Công Thương phải “đau đầu” xử lý. Trong khi, số tiền đầu tư dự án này là nợ được Chính phủ bảo lãnh.Bản tin VnEconomy kể: Trung Quốc sắp trở thành nhà nhập cảng thuỷ sản lớn nhất của Việt Nam? Các mặt hàng thuỷ sản xuất cảng chủ lực của Việt Nam đều tăng mạnh trong 4 tháng đầu năm 2018...Theo báo cáo của Hiệp hội Chế biến và xuất cảng thủy sản Việt Nam (Vasep) tại lễ kỷ niệm 20 năm thành lập Vasep tổ chức mới đây tại Tp.SG, kim ngạch xuất cảng thủy sản 4 tháng đầu năm 2018 đạt gần 2,5 tỷ USD, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2017.Báo Hải Quan kể: Dòng ô tô sang sẽ nhập nhiều về TP.SG nửa cuối năm. Theo dự báo, từ cuối quý III đến đầu quý IV năm 2018, lượng ôtô (dòng xe sang) nhập cảng từ châu Âu và bắc Mỹ sẽ nhiều hơn theo đơn đặt hàng của các công ty.Theo Cục Hải quan TP.SG, dự báo thì từ cuối quý III đến đầu quý IV năm 2018, lượng ôtô (dòng xe sang) nhập cảng từ châu Âu và bắc Mỹ sẽ nhiều hơn theo đơn đặt hàng của các công ty. Như vậy, trong 4 tháng cuối năm 2018 Cục Hải quan TP.SG có thể thu ngân sách nhà nước thêm khoảng 3.000 tỷ đồng đến 4.000 tỷ đồng từ dòng xe ô tô này.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Theo thống kê của Hội Thẻ ngân hàng, tính đến năm 2017, cả nước có 132 triệu thẻ ngân hàng các loại. Như vậy, tính sơ mỗi người dân Việt Nam từ em bé mới sinh đến các cụ già, mỗi người đang sở hữu trung bình gần 1,5 thẻ.Đáng nói, trong số này, chỉ có 77 triệu thẻ hoạt động, còn lại 55 triệu là thẻ “rác”. Dù vậy, hiện nay các ngân hàng, tổ chức tín dụng vẫn đua nhau phát hành thêm thẻ các loại.Bản tin ICT News kể: 5 tháng đầu năm, máy tính và sản phẩm điện tử xuất nhiều nhất sang Trung Quốc.Trong 5 tháng đầu năm 2018, xuất cảng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện sang Trung Quốc dẫn đầu các thị trường với trị giá đạt 3,07 tỷ USD. Theo số liệu từ Tổng cục Thống kê, trong tháng 5/2018, kim ngạch xuất cảng của nhóm hàng máy vi tính, sản phẩm điện tử và linh kiện đạt 2,46 tỷ USD, tăng 14,6% so với tháng trước, đưa tổng kim ngạch xuất cảng nhóm hàng này trong 5 tháng đầu năm đạt 10,95 tỷ USD, tăng 15% so với cùng kỳ năm trước.Báo Diễn Đàn Doanh Nghiệp kể: Theo báo cáo của Hiệp hội Bia - rượu - nước giải khát Việt Nam, năm 2017 lượng bia các loại tiêu thụ trên cả nước đạt hơn 4 tỉ lít, tăng 6% so với năm 2016.Để giảm tiêu thụ rượu bia, một số chuyên gia cho rằng, các biện pháp về giá, thuế là biện pháp hiệu quả nhất.Báo Đại Đoàn Kết kể: Đường nhập lậu tràn lan, đường nội điêu đứng.Hiện giá đường lậu bán tại Huế, Đồng Hới là 10.500 - 10.600 đồng/kg, tại một số tỉnh miền Bắc là 11.000 - 11.200 đồng/kg và tại ĐBSCL giao động ở mức 10.500 đồng/kg.Trước tình trạng đường nhập lậu tràn lan, giá rẻ buộc nhiều nhà máy đường nội phải hạ giá hoặc bán thấp hơn giá sản xuất để tránh đường tồn kho.Theo Hiệp hội Mía đường Việt Nam, đầu tháng 6/2018 đã có 23/36 nhà máy đường kết thúc vụ sản xuất. Các nhà máy đã ép được gần 14 triệu tấn mía, sản xuất trên 1,33 triệu tấn đường. Tuy nhiên, lượng đường tồn kho tại các nhà máy đường là 671.000 tấn.Nhiều nhà máy đường khu vực ĐBSCL do không cạnh tranh nổi đã phá sản, một vài nhà máy đường khác đang rơi vào cảnh thua lỗ, nợ tiền mua mía nguyên liệu của nông dân.Báo Thanh Niên kể: Doanh nghiệp xe hơi Thái kêu gặp khó tại Việt Nam.Theo báo cáo của Bộ Thương mại Thái Lan, trong nửa đầu năm 2018, nước này xuất cảng khoảng 6.500 xe hơi sang Việt Nam, chỉ bằng 1/10 mục tiêu đặt ra cho năm 2018. Bộ này cho rằng Nghị định 116 với quy định mới của Việt Nam liên quan đến tiêu chuẩn kiểu loại, khí thải xe nhập cảng là rào cản lớn nhất hiện nay đối với doanh nghiệp xe hơi Thái.Báo Pháp Luật kể: Đề xuất oái ăm: Buộc siêu thị phải bán ngày lễ, giao hàng tận nhà…Theo cộng đồng doanh nghiệp cũng như nhiều chuyên gia, nhiều đề xuất trong dự thảo “Nghị định Phát triển và quản lý phân phối” là gượng ép, ôm đồm, nội dung còn quá nhiều bất cập.Nhiều nội dung trong dự thảo mà Bộ Công Thương đưa ra bị phản ứng mạnh như quy định siêu thị, trung tâm thương mại phải mở cửa tất cả các ngày trong tuần, kể cả ngày nghỉ lễ, thời gian mở cửa tối thiểu từ 10h đến 22h; siêu thị phải có dịch vụ giao hàng tận nhà, bán hàng qua điện thoại, qua Internet, bưu điện…Báo Lao Động kể chuyện tỉnh Hậu Giang: Chật vật giữ làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã Bảy…Thị xã Ngã Bảy (tỉnh Hậu Giang) nơi hội tụ của 7 nhánh sông, một thuở nổi tiếng “ăn nên làm ra” với làng nghề đóng ghe, xuồng Ngã Bảy phục vụ nhu cầu lưu thông trên sông nước miền Tây. Thế nhưng, thời vàng son đó đã là dĩ vãng. Hiện làng nghề này chỉ sót lại vài người bám nghề theo kiểu “làm cho vui”, bởi có đóng nhiều thì cũng chỉ để... ngắm!Báo Dân Trí kể: Khô mực, trâu gác bếp, gà ta… “hốt bạc” mùa World Cup 2018.Nhiều món ăn tiện dụng như khô mực, trâu gác bếp, thịt gà ta… đang được nhiều người dân mua về để thưởng thức và xem giải vô địch bóng đá thế giới World Cup. Thị trường bán thực phẩm khô tại TPSG đang khá sôi động do bước vào mùa World Cup. Các loại khô mực, khô cá, thịt trâu gác bếp đang rất “hút hàng”.Bản tin VnExpress kể: Giá dừa Bến Tre thấp nhất trong 10 năm qua… Giá dừa đang xuống thấp, song Hiệp hội dừa Bến Tre nhận định là do quy luật thị trường, nông dân không nên quá lo lắng.Những ngày qua, vườn dừa 2 ha của bà Võ Thị Mỹ (Giồng Trôm) đã đến lứa thu hoạch, nhưng chủ vườn vẫn còn để trái trên cây chưa hái vì giá quá thấp. "Tôi trồng dừa trên 10 năm nhưng chưa có năm nào giá lại rớt thê thảm như năm nay…"Bản tin Việt Nam Mới kể: Theo số liệu của Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vifores), mỗi năm tổng kim ngạch xuất cảng gỗ và sản phẩm gỗ của Việt Nam sang Trung Quốc đạt trên một tỉ đô la Mỹ, cho thấy đây cũng là thị trường khá lớn đối với ngành gỗ Việt Nam. Có điều, gỗ xuất sang nước này chủ yếu là gỗ nguyên liệu như dăm gỗ, gỗ tròn, gỗ xẻ... Các mặt hàng đồ gỗ thành phẩm chiếm tỷ lệ nhỏ, chỉ khoảng 17% trong tổng kim ngạch xuất cảng gỗ và đồ gỗ sang Trung Quốc.