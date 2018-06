Biển Đông: TQ Thắng Lớn

Trần KhảiBáo The Daily Star hôm 13/6/2018 nói rằng Trung Quốc đang thắng trong cuộc chiến kiểm soát Biển Đông...Trong khi đó, Mỹ chỉ hăm dọa, rồi tới hù dọa... nhưng không làm gì được để đẩy lùi bước chân TQ... Thậm chí, TT Trump còn phải nhờ tới Tập Cận Bình lôi kéo, dọa nạt Kim Jong-Un để họ Kim vào họp với Trump... thế rồi, Trump tuyên bố hủy bỏ tập trận với Nam Hàn, nói suy tính sẽ rút 32,000 quân nhân Hoa Kỳ ra khỏi Nam Hàn... Nghĩa là, TQ không tốn một viên đạn, mà tìm được nhiều thế đứng hơn -- chỉ trừ một điểm, rằng Hoa Kỳ bày tỏ kết thân với Đài Loan hơn...Trong một cách trình diễn, TT Trump hủy bỏ lời mời TQ tập trận Hải quân mùa hè này với 26 quốc gia Châu Á Thái Bình Dương (gọi tắt là: RIMPAC).Tuy nhiên, trong diễn biến gần đây, hai tàu chiến của Mỹ -- một chiếc guided-missile cruiser (tàu chiến phi đạn hành trình) và một chiếc destroyer (khu trục hạm) -- chạy tới gần Hoàng Sa (đảo này TQ đã chiếm của VN hồi năm 1974, và sáp nhập vào Hải Nam, Tam Sa của TQ). Báo Daily Star nói rằng đây lại là cớ cho TQ tuyên truyền vì tàu chiến TQ đã “ra nghênh chiến và đuổi được” hai tàu chiến của Mỹ.Ngắn gọn, bàn tay TQ bao phủ Biển Đông... là một thực tế. Bây giờ không cách nào bứng đi được, chỉ trừ chiến tranh... Nhưng Trump là người thực tế, sẽ không phiêu lưu vì Biển Đông không phải là cái gì sống chết với Mỹ, nếu TQ còn cho tàu hàng chạy xuyên qua.Trong khi đó, Việt Nam tự vệ kiểu nhỏ giọt... Bản tin VOA kể rằng Việt Nam tiếp tục mở rộng các tiền đồn trong quần đảo Trường Sa, gần đây nhất là tại Đảo Đá Lát, theo tường trình của Sáng kiến Minh bạch Hàng hải Châu Á AMTI ngày 13/6/18.Tổ chức này cho biết hình ảnh vệ tinh từ tháng 3 tới tháng 6 cho thấy Hà Nội đã nạo vét một con kênh mới mà những bức ảnh cũ không thấy, và đang mở rộng một trong hai cơ sở tại đây.Hình ảnh từ ngày 18/3 cho thấy một con kênh vừa được nạo vét thông qua rìa phía Nam của đảo đá này, cùng với một sà lan và hai tàu lớn. Ít nhất có khoảng 21 tàu cá nhỏ hiện diện bên trong đầm phá này.Nhìn kỹ hình ảnh vệ tinh, AMTI nói, thấy trên sà lan có hai thiết bị xây dựng dường như để chất trầm tích lên một con tàu chờ sẵn sau khi nạo vét từ đáy biển.Hình ảnh ghi nhận trong tháng 3 cũng cho thấy một ít lượng trầm tích nạo vét đó dường như được đổ lên địa điểm gần tiền đồn nhỏ của Việt Nam tại mũi Bắc của Đảo Đá Lát.Hình ảnh gần đây hôm 3/6 cho thấy Việt Nam đang mở rộng tiền đồn phía Bắc. Sà lan đậu sát địa điểm xây dựng, hai tàu lớn hiện diện tại mũi Bắc con kênh mới đào, và gần 80 tàu nhỏ được nhìn thấy bên trong lẫn bên ngoài đầm phá này. Đa số dường như là tàu cá Việt Nam.VOA ghi rằng: “Với công trình mới tại Đảo Đá Lát, Việt Nam đã nâng cấp 21 trong số 49 tiền đồn ở quần đảo Trường Sa trong những năm gần đây. Theo AMTI, quyết định mở rộng sự hiện diện ở Đảo Đá Lát, trong đó có việc nạo vét kênh để hỗ trợ tiếp ứng và cho phép tàu lớn vào đầm phá này, là điều đặc biệt đáng quan tâm. Đảo Đá Lát nằm ở cực Tây của các đảo đá và bãi đá ở Trường Sa.”Trong khi đó, có vẻ như Trump muốn tuyên bố đại thắng để có cớ rút Mỹ ra khỏi nhiều điểm nóng Châu Á...Bản tin RFI kể là vào hôm 12/06/2018, tại Singapore tổng thống Mỹ Donald Trump đã tuyên bố ý định hủy bỏ các cuộc tập trận Mỹ-Hàn. Hành động được cho là nhằm đáp ứng yêu cầu của lãnh đạo Bắc Triều Tiên đã lập tức gây quan ngại nơi hai đồng minh chủ chốt của Hoa Kỳ trong khu vực là Hàn Quốc và Nhật Bản, nhưng đã được Trung Quốc, đối thủ của Mỹ hết sức hoan nghênh.Trong buổi họp báo vào hôm Thứ Tư 13/06, phát ngôn viên bộ Ngoại Giao Trung Quốc Cảnh Sảng đã không ngần ngại cho rằng quyết định của ông Trump đã khẳng định tính chất đúng đắn của chiến lược «hai bên cùng đình chỉ» mà Trung Quốc đề xuất từ nhiều tháng nay, theo đó để mở đường cho đàm phán, Washington phải đình chỉ các cuộc tập trận chung với Hàn Quốc, còn Bình Nhưỡng thì đình chỉ thử nghiệm hạt nhân và tên lửa.Trái với thái độ đắc thắng của Trung Quốc, Nhật Bản hôm Thứ Tư không che giấu nỗi lo ngại. Bộ trưởng bộ Quốc Phòng Nhật Bản Itsunori Onodera đã công khai lên tiếng khẳng định tính chất tối cần thiết của các cuộc tập trận chung với Mỹ.Trả lời một câu hỏi của nhà báo về quyết định bất ngờ của tổng thống Mỹ vào hôm Thứ Ba, ông Onodera cho rằng: «Các cuộc tập trận và sự hiện diện của quân đội Mỹ đóng một vai trò thiết yếu cho nền an ninh khu vực Đông Á».Về phần Hàn Quốc, nước là đối tượng liên quan chính trong quyết định của tổng thống Mỹ, chính quyền của tổng thống Moon Jae In ngay từ hôm Thứ Ba đã không che giấu thái độ bối rối, vì không hề được báo trước về quyết định này.Theo hãng tin Hàn Quốc Yonhap, phủ tổng thống nước này vào hôm Thứ Tư chỉ cho rằng việc tạm dừng các cuộc tập trận Mỹ-Hàn «có lẽ là cần thiết» để tạo điều kiện thuận lợi cho các cuộc đàm phán về phi hạt nhân hóa bán đảo Triều Tiên.Theo các chuyên gia về an ninh khu vực, quyết định của tổng thống Mỹ Donald Trump rõ ràng là rất có lợi cho Trung Quốc, nước đang càng lúc càng muốn đẩy Hoa Kỳ ra khỏi khu vực để một mình thống trị châu Á. Theo hãng tin Pháp AFP, giới phân tích đã nhấn mạnh rằng việc giảm bớt lực lượng Mỹ ở vùng Đông Á sẽ làm thay đổi tương quan lực lượng trong khu vực, hỗ trợ cho đà vươn lên của Trung Quốc.Bản tin BBC phỏng vấn chuyên gia Ankit Panda, biên tập viên cao cấp tại Diplomat, và được nghe nói rằng 'Trump thực ra chỉ giành được một nhượng bộ duy nhất'. Panda nói:“Ông Trump dường như đã chỉ gặt hái được một nhượng bộ duy nhất từ ​​Bắc Hàn tại hội nghị thượng đỉnh. Sau khi ký tên vào tờ tuyên bố tại Singapore, Trump yêu cầu Kim tháo dỡ một "địa điểm thử nghiệm động cơ tên lửa". Bắc Hàn được báo cáo là chấp nhận yêu cầu - dù điều này không được đưa vào văn bản. Địa điểm thử nghiệm này dường như khác với một địa điểm đã bị sập mới đây gần Kusong, liên quan đến việc phát triển tên lửa phóng di động tiên tiến của nước này.Chúng ta không đủ chi tiết để biết khi đưa ra yêu cầu trên ông Trump muốn nói cụ thể về địa điểm nào, nhưng có khả năng ông muốn đề cập đến địa điểm thử nghiệm động cơ đẩy mạnh của Bắc Hàn tại Hamhung. Ngay cả với sự tiến bộ đáng kể của Bắc Hàn trong tên lửa đạn đạo, tên lửa đẩy nhiên liệu là biên giới tiếp theo cho chương trình này. Nếu ông Trump đã lấy được một sự bảo đảm từ Bắc Hàn vào thời điểm này, chúng ta có thể thấy đây là một điểm thảo luận kỹ thuật quan trọng trong một vòng đàm phán Mỹ-Bắc Hàn sau này.”Thôi thì đành chờ xem...Chưa biết TQ sẽ còn chơi trò gì ở Biển Đông nữa...