Dân Biểu Lou Correa Đọc Diễn Văn Tại Hạ Viện Hoa Kỳ: Đòi Nhà Cầm Quyền CSVN Thả Ông Michael Nguyen

Washington D.C.- Hôm qua 12 tháng 6, dân biểu Lou Correa, đại diện quận hạt 46 của tiểu bang California đã đọc một bài diễn văn dài 5 phút tại phòng họp quốc hội phản đối tình trạng bất công mà công dân Hoa Kỳ, ông Michael Nguyen đang phải gánh chịu khi bị giam giữ tù đày tại Việt Nam.Bài diễn văn của dân biểu Lou Correa đòi nhà cầm quyền cộng sản Việt Nam phải phóng thích ông Michael Nguyen, người bị giam cầm gần một năm nay. Dân biểu Lou Correa bày tỏ nỗi lo ngại về một phiên toà bất công sẽ được mở tại Sài Gòn trong thời gian tới để xử ông, và kêu gọi giới chức thẩm quyền Cộng sản Việt Nam trả tự do để ông trở về Hoa Kỳ đoàn tụ với gia đình.Dân biểu Lou Correa là người đại diện tại các thành phố Santa Ana, Anaheim, Orange, và Garden Grove và là đại diện quận hạt 46 của tiểu bang California. Ông đang là Chủ tịch Tiểu ban An ninh Nội địa Hạ viện về Giao thông và Hàng hải, và là Phó Chủ tịch Tiểu ban Tư pháp Hạ viện về Tòa án, Sở hữu Trí tuệ và Internet.Nội dung bài phát biểu của dân biểu Lou Correa tại phòng họp Hạ viện Hoa Kỳ như sau:“Kính thưa bà chủ tịch quốc hội.Bài diễn văn của tôi đọc hôm nay nhằm mục đích đòi hỏi nhà cầm quyền Cộng sản Việt Nam phải phóng thích ông Michael Nguyen, công dân Hoa Kỳ luôn luôn tuân thủ luật pháp, không hề phạm tiền án tại Hoa Kỳ. Ông Michael Nguyen bị bắt ngày 7 tháng 7 năm 2018 khi về Việt Nam thăm thân nhân và bị giam giữ tại một nhà tù từ đó đến nay. Tôi xin nhấn mạnh ở đây là ông Nguyen đang bị giam cầm trong nhà tù của chế độ cộng sản xấp xỉ một năm nay.Việc ông Nguyen bị bắt giam một cách phi pháp khiến tất cả mọi công dân Hoa Kỳ lo lắng. Chắc chắn rằng ông đã và đang phải trải qua khó khăn cùng cực về thể xác lẫn tinh thần. Việc bắt giữ ông Nguyen, một công dân Hoa Kỳ của chúng ta một cách vô căn cứ như thế là điều khó có thể chấp nhận được.Nhà nước Cộng Hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam không cung cấp cho chúng tôi bất kỳ chứng cứ nào để biện minh cho việc bắt giữ ông Michael Nguyen. Thay vào đó, họ chỉ xác nhận rằng ông Nguyen bị khởi tố vì vi phạm điều luật 109 của Bộ Luật Hình sự Việt Nam thường được sử dụng để nại nguyên nhân dẫn đến các vụ bắt bớ tuỳ tiện.Ông Nguyen sẽ bị đưa ra toà án dự tính vào cuối tháng này, và chúng tôi sợ rằng ông sẽ bị kết mức án hình sự mà ông không hề phạm phải.Ông Nguyễn là một người chồng và người cha yêu thương gia đình, một chủ cơ sở thương mại nhỏ và là thành viên đóng góp tích cực cho cộng đồng và giáo hội.Ông cũng là người chăm sóc bốn cô con gái nhỏ của mình.Sự vắng mặt của ông gây khó khăn cho gia đình ông.Kể từ khi bị bắt giam, cơ sở thương mại của ông Nguyen bị đóng cửa, buộc vợ của ông là bà Helen Nguyễn phải làm hai việc để nuôi sống bản thân và bốn con gái nhỏ.Tôi mong ông Nguyen sẽ được trả tự do để trở về đoàn tụ với gia đình.”(Xin lưu ý: Quý vị có thể tìm hiểu thêm tại https://correa.house.gov/about/biography )