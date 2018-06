Xẻ Đất, Siêu Thị, Casino, Tro Xỉ Thải...

Xuân NiệmĐất luôn luôn có giá trị bền vững hơn vàng... bởi vậy, đất công sản dễ dàng bị cán bộ băm xẻ.Báo Tiền Phong kể về tình hình Thủ Dầu Một: “Xẻ thịt” đất công viên cho doanh nghiệp kinh doanh...Công viên Thủ Dầu Một ở tỉnh Bình Dương đã được chính quyền tỉnh này cho doanh nghiệp thuê để kinh doanh với lý do… xã hội hóa.Công viên Thủ Dầu Một tọa lạc bên đường Đại lộ Bình Dương thuộc phường Hiệp Thành, TP Thủ Dầu Một là đất công cộng. Tuy nhiên, mới đây UBND tỉnh Bình Dương ra quyết định thu hồi một phần đất công viên để cho thuê dài hạn và cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cho doanh nghiệp sử dụng.Báo Thanh Niên kể chuyện nhà nước siết cổ siêu thị: Dự thảo quy định siêu thị phải mở cửa suốt tuần và đến 22 giờ hằng ngày, chỉ được bán hàng giảm giá 3 lần trong một năm... đang khiến cộng đồng doanh nghiệp và các chuyên gia kinh tế bất ngờ trong bối cảnh Chính phủ quyết liệt cắt giảm các điều kiện kinh doanh....Liên quan đến dự thảo này, văn bản của Phòng Thương mại - Công nghiệp VN (VCCI) nhận định: Các quy định này là can thiệp sâu vào hoạt động kinh doanh của DN một cách bất hợp lý. Nếu lo ngại các đợt giảm giá tại siêu thị, TTTM sẽ ảnh hưởng đến thị trường cạnh tranh thì cần phải kiểm soát theo pháp luật cạnh tranh, chứ không phải kiểm soát riêng theo cách này.Báo Người Lao Động nêu lo ngại: Một doanh nghiệp cho rằng việc xây dựng đặc khu kinh tế với những ưu đãi vượt trội đang trở thành mối lo ngại đáng kể cho doanh nghiệp không đầu tư trong đặc khu.Công ty TNHH Dự án Hồ Tràm (chủ đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng và giải trí phức hợp Hồ Tràm - Hồ Tràm Strip) vừa gửi văn bản đến Văn phòng Chính phủ nêu một số vấn đề khi triển khai dự án tại tỉnh Bà Rịa – Vũng Tàu.Đáng lưu ý, doanh nghiệp này trình bày rõ chính sách về kinh doanh casino và khu nghỉ dưỡng đang gây ra những lo ngại đáng kể cho tương lai dự án của họ.Báo Dân Trí kể chuyện Sài Gòn nhạy cảm: Các cơ sở dịch vụ nhạy cảm quá tinh vi nên “bịt mắt” được lực lượng chức năng!?Dân trí Theo UBND TPHCM, trong quá trình kiểm tra chưa phát hiện, xử lý hành chính về hành vi tổ chức cho khách nhảy múa thoát y tại nhà hàng ăn uống, karaoke… Nguyên nhân là các cơ sở kinh doanh đối phó tinh vi, luôn cảnh giới với các lực lượng kiểm tra nên chưa bắt quả tang, xử lý.Bản tin VietnamNet kể chuyện Bình Thuận: “Lo sợ tro thải nhiệt điện: Bình Thuận kêu lên Thủ tướng”...5 nhà máy nhiệt điện trong Trung tâm Điện lực Vĩnh Tân nếu cùng đi vào hoạt động sẽ có một lượng tro xỉ thải rất lớn nên UBND tỉnh Bình Thuận tỏ ra sốt ruột và lo ngại nguy cơ ô nhiễm môi trường....Hiện nay, bãi thải xỉ đã tiếp nhận xỉ tro từ hoạt động sản xuất kinh doanh của nhiệt điện Vĩnh Tân 2 và trong thời gian tới, khi các nhà máy còn lại đi vào hoạt động, lượng tro xỉ thải ra sẽ lớn hơn rất nhiều, khoảng 3.000 tấn/ngày/nhà máy.Báo Kinh Tế & Đô Thị kể: Nguy cơ mất an toàn thực phẩm ở làng nghề...Phương thức sản xuất thủ công truyền thống cộng với cơ sở nhỏ lẻ, xen lẫn trong khu dân cư là những yếu tố khiến các làng nghề chế biến, kinh doanh thực phẩm tiềm ẩn nhiều nguy cơ mất an toàn thực phẩm (ATTP).Bản tin Infonet kể: Trại chăn nuôi bò lớn nhất miền Trung, từng được đầu tư 5.000 tỉ, tan hoang sau 3 năm...Dự án chăn nuôi bò Bình Hà được triển khai trên địa bàn huyện Kỳ Anh và Cẩm Xuyên (Hà Tĩnh) với tổng số vốn đầu tư hơn 5.000 tỉ đồng, từng được xem là “đầu kéo” cho nên nông nghiệp tỉnh nhà. Thế nhưng, dự án đang có dấu hiệu “chết lâm sàng!"