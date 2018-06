Mỹ Chiếu Bí CS Bắc Hàn

Vi AnhMỹ chiếu bí và quay Kim Jong un như dế nếu có đàm phán thì CS Bắc Hàn sẽ thất thế như là người xin đàm phán với Mỹ.Sư kiện và thời sự: Ngày 16-5, Kim Jong un huỷ cuộc họp thượng đỉnh với Tổng Thống Hàn Quốc và đe dọa hủy cuộc gặp với Trump dự trù vào 12 tháng 6 tại Singapore với lý do nếu Mỹ "ép buộc chúng tôi và đơn phương yêu cầu chúng tôi từ bỏ vũ khí nguyên tử, chúng tôi sẽ không còn quan tâm đến các cuộc đàm phán nữa" và "sẽ phải xem xét lại" tham dự hội nghị thượng đỉnh ngày 12/6 ở Singapore.Ngày 24/5 TT Trump dùng nhất dương chỉ chiếu bí CS Bắc Hàn. Ô Trump gởi quốc thư và phổ biến tổng quát tuyên bố hủy cuộc họp thượng đỉnh Trump-Kim vì "sự tức giận và thù địch dữ dội" của Bắc Hàn trong những ngày gần đây.Thế là Kim Jong un chới với, xuống giọng. Thứ trưởng Thứ nhất Bộ Ngoại giao của CS Bắc Hàn Kim Kye-gwan lên tiếng Bắc Hàn luôn sẵn sàng ngồi xuống nói chuyện trực tiếp với Hoa Kỳ và giải quyết các tồn tại bất cứ khi nào theo bất cứ thể thức nào. CS Bắc Hàn nhờ Hàn Quốc đồng minh thân cận của Mỹ giúp. TT Hàn Quốc cho biết đã tổ chức một cuộc họp bất ngờ vơi Ô Kim Jong un tại Khu phi quân sự, hai bên "trao đổi ý kiến" liên quan đến việc thực hiện thành công một cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Triều trong tương lai.Ngày 25 tháng 5, Tổng thống Hoa Kỳ tuyên bố Washington vẫn đang đối thoại với Bắc Hàn và Hội nghị Thượng đỉnh Hoa Kỳ -Triều vẫn có thể diễn ra vào ngày 12/6 như ban đầu.Phân tích: Đầu tiên trong cuộc đấu chưởng này Trump nhanh chóng chấp nhận lời đề nghị họp thượng đỉnh với Kim Jong un để tỏ thiện chí chủ hoà trong công luận, dù đề nghị hoà đàm chỉ qua trung gian và không đúng nghi thức. Có người phê bình TT Trump quá lụp chụp khiến CS Bắc Hàn thấy Mỹ quá muốn thương lượng và vô tình nâng CS Bắc Hàn lên tầm một chế độ sở hữu nguyên tử. Nhưng Ô.Trump nhấp mồi cho cá cắn câu. Một ngày lấn một chút, siết CS Bắc Hàn vào lưỡi câu một mặt để giải trừ nguyên tử mà mấy đời tổng thống muốn làm mà không làm được. Mặt kia trắc nghiệm lập trường của TC coi có thực trừng phạt CS Bắc Hàn theo Hội Đồng Bảo An LHQ hay không. Ô Tập cận Bình bị lột mặt nạ nguỵ quân tử ở LHQ. TT Trump tuyên bố: «Tôi muốn nói như thế này, tôi rất thất vọng về cuộc gặp của Kim Jong Un với chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình. Sau cuộc gặp này, thái độ của Kim thay đổi. Điều làm tôi không thích, không hài lòng là hành động can thiệp của Trung Quốc.”Còn Mỹ, Hành pháp và Lập Pháp, tình báo, ngoại giao, quân lực Mỹ là một trong trận đấu với CS Bắc Hàn và CS Trung Quốc.Giám đốc CIA đích thân sang găp Kim Jong un lo đường đi nước bước, ngày, nơi họp cho tổng thống, trên đường về đem về Mỹ ba công dân Mỹ bị Kim Jong un bỏ tù không biết ngày ra. TT Trump và đệ nhứt phu nhân đích thân ra đón trong niềm vui của nhân dân và chánh quyền Mỹ.Tổng Thống Trump, Phó Tổng Thống Pence, Ngoại Trưởng Pompeo, Cố vấn An Ninh Quốc gia Bolton phân thân kẻ làm ông ác, người làm ông thiện, người đấm kẻ vuốt Kim Jong un. Phó TT Pence và Cố vấn An ninh quốc gia Bolton quất roi đau nhứt khiến Kim Jong un giận quá mất khôn, tuyên bố muốn huỷ bỏ cuộc họp thượng đỉnh với TT Trump. Bao nhiêu tôi lỗi phá cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn đổ lên đầu Kim Jong un.Còn TT Trump vốn là một nhân vật ăn nói mạnh dạn, thường xài chữ nặng ký, bạo, chẳng nể ai, sẵn sàng làm quân tử nhứt ngôn là quân tử dại, quân tử nói lại là quân tử khôn. Nhưng đối với Kim Jong un trong cơn giận dữ hủy bỏ thượng đỉnh với TT Trump, thì TT Trump hồi đáp một cách long trọng bằng quốc thư và gọi Ô. Kim là “Ngài” His Excellency.Trong bức thư gửi ông Kim, TT Trump nói ngọt như đường, rằng “Thật đáng buồn, vì sự giận dữ khủng khiếp và thù nghịch công khai thể hiện trong tuyên bố gần đây nhất của ngài, tôi cảm thấy rằng lúc này không phù hợp để tổ chức cuộc gặp đã mất nhiều thời gian hoạch định này."Nhưng trong cái ngọt mật ấy có cái chết ruồi của bức thư ấy, TT Trump cũng viết, "Ông [Trump] nói về năng lực hạt nhân của ông, nhưng năng lực hạt nhân của chúng tôi cũng rất to lớn, rất mạnh, cho nên tôi cầu Chúa là chúng sẽ không bao giờ phải dùng đến."Cách làm phi chiến thuật, vô chiến lược của chánh phủ Trump coi vậy mà có nhiều ép phê. Như Lão Tử của Trung Hoa cổ đại từng nói, “Đạo khả đạo, phi thường đạo, Danh khả danh, phi thường danh (tạm dịch: Đạo mà có thể diễn tả được thì không phải là đạo vĩnh cửu bất biến; tên mà có thể đặt ra để gọi nó [đạo] thì không phải là tên vĩnh cửu bất biến.)Còn CS Bắc Hàn hơn ai hết muốn họp thượng đỉnh với Mỹ. Chỉ vài giờ sau sau khi tổng thống Mỹ bất ngờ loan báo đình là Bình Nhưỡng tuyên bố vẫn mở cánh cửa thượng đỉnh với Washington. Thứ trưởng Ngoại giao Triều Tiên Kim Kye Gwan loan báo Bình Nhưỡng mở ngỏ giải quyết các vấn đề với Mỹ bất cứ lúc nào và cho dù có thế nào đi chăng nữa. Ông tuyên bố “Chúng tôi trân trọng các nỗ lực của Tổng thống Trump, chưa từng có trước nay bởi bất kỳ vị Tổng thống nào, muốn tạo nên một thượng đỉnh Mỹ-Triều lịch sử”. Ông còn tha thiết tuyên bố “Chúng tôi một lần nữa muốn nói với Hoa Kỳ rằng chúng tôi mở ngỏ giải quyết các vấn đề bất kỳ lúc nào, bất cứ cách nào.”Hơn ai hết Kim Jong un lo sốt vó, ai chớ bộ tham mưu tinh báo, chiến tranh của Ông có thể sẽ cùng tắc biến thành chiến tranh với CS Bắc Hàn, để biến tắc thông và thông tắc cữu, sẽ có hoà bình trên bán đảo Triều Tiên, một nền hoà bình trong tự do, dân chủ, không còn Kim Jong un, bi dân nổi dậy trả thù nhà họ Kim đã độc tài đảng trị toàn diện đối với nhân dân Bắc Triều tiên gần 2/3 thế kỷ rồi.Thế là cung tắc biến. Tin VOA của Mỹ ngày 27-5, “Tổng thống Hàn Quốc Moon Jae-in hôm 27/5 cho biết nguyên thủ Bắc Hàn Kim Jong Un tái khẳng định cam kết tham dự cuộc họp đã định với Tổng thống Mỹ Donald Trump, cũng như việc phi hạt nhân hóa “toàn diện” bán đảo Triều Tiên. Trong khi đó, tại Washington, theo Reuters, ông Trump ra chỉ dấu cho thấy cuộc gặp thượng đỉnh với ông Kim dự kiến diễn ra vào ngày 12/6 vẫn tiếp tục, dù tuần trước đã tuyên bố hủy”. Tin RFI của Pháp ngày 27-5, “Thượng đỉnh liênTriều: Bình Nhưỡng «quyết tâm» phi hạt nhân hóa và gặp Trump. Hãng thông tấn chính thức KCNA cho biết lãnh đạo Kim Jong Un đã «cám ơn nỗ lực của tổng thống Moon Jae In» đóng góp cho thượng đỉnh Mỹ-Triều và «bày tỏ quyết tâm tham dự thượng đỉnh». Đây là lần đầu Bình Nhưỡng công khai xác nhận sẽ có thượng đỉnh 12 tháng 6 tại Singapore và biểu lộ ý chí tham gia.Tổng thống Donald Trump hôm 27 tháng 5 cho biết phái đoàn Hoa Kỳ vượt giới tuyến liên Triều, đi vào lãnh thổ Bắc Hàn để làm công tác trù bị cho hội nghị sắp tới với nhà lãnh đạo Kim Jong-un. Phát ngôn viên Tòa Bạch Ốc Sarah Sanders cũng thông tin về một phái đoàn trù bị cũng khởi hành đến Singapore, nơi dự kiến diễn ra cuộc gặp thượng đỉnh vào sáng cùng ngày, với nhiệm vụ sắp xếp công tác hậu cần./.(VA)