Cựu TT Trump gửi thư cho Pulitzer đòi hủy giải đã trao về cuộc bầu cử 2016, nếu không sẽ kiện...

Vào ngày 27.5.2022 vừa qua, cựu TT Trump gửi thư đến tổ chức The Pulitzer Prizes yêu cầu hủy bỏ giải thưởng đã trao cho hai tờ báo The New York Times và The Washington Post; Theo cựu TT Trump, hai tờ báo này loan tải bài viết dựa trên thông tin sai sự thật liên quan đến cuộc bầu cử 2016 về mối quan hệ giữa Trump và Nga, và về sự liên lạc bí mật với ngân hàng Nga, nếu không hủy bỏ ..."we will see you in court ". Phần tóm lược sau dựa vào các bản văn từ video cuộc họp báo của TT Trump, của New York Post , Fox News thuộc báo cánh hữu, của Carnegie Moscow Center và của Ủy Ban Tình Báo Thượng viện. Nhưng trước khi bàn chi tiết về nội dung lá thư trên của cựu TT Trump, tưởng nên xem qua các bài viết về quan hệ Trump-Nga, liệu rằng có hay không việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016.

✪ Nội dung cuộc họp báo của Tổng thống đắc cử Trump





⦿ Ngày 11.1.2017, tổng thống đắc cử mở cuộc họp báo vào ngày 11.1.2017...Phần tóm lược sau dựa vào video và text của CNBC "..."





- PHÓNG VIÊN: Chúng tôi muốn biết rõ về một số vấn đề liên quan đến thông tin tình báo mà Ngài nhận được vào thứ Sáu





- TRUMP: Được.





- PHÓNG VIÊN: Trước hết, các trưởng cơ quan tình báo có cung cấp cho Ngài bản tóm tắt dài 2 trang về những cáo buộc này không? Và thứ hai là, trên phạm vi rộng hơn, Ngài có chấp nhận ý kiến của họ cho rằng Vladimir Putin đã ra lệnh xâm nhập Ủy ban quốc gia đảng Dân Chủ và cố gắng xâm nhập Ủy ban quốc gia đảng Cộng Hòa không? Và nếu là như vậy, Ngài sẽ thể hiện như thế nào trong việc xây dựng mối quan hệ với một nhà lãnh đạo đã bị buộc tội thực hiện hành vi gián điệp chống lại Hoa Kỳ?





- TRUMP: Trước hết, những cuộc họp này như bạn biết là bí mật, tuyệt mật, vì vậy tôi không được phép nói về những gì đã diễn ra trong một cuộc họp, nhưng chúng tôi có nhiều nhân chứng trong cuộc họp đó, nhiều người trong số họ họp cùng chúng tôi. Và tôi sẽ nói lại, một lần nữa, tôi nghĩ thật là một sự hổ thẹn khi thông tin được tiết lộ. Tôi đã xem thông tin. Tôi đọc thông tin loan truyền bên ngoài cuộc họp đó. Tất cả đều là tin giả. Đó là những thứ rởm. Nó đã không xảy ra. Và nó đã bị các đối thủ của chúng tôi, như bạn biết đấy, bởi vì bạn đã loan tải nó và nhiều người khác cũng vậy. Đó là một nhóm đối thủ tập hợp lại với nhau, những người bệnh hoạn, và họ đặt những thứ tào lao đó lại với nhau. "..."





- PHÓNG VIÊN: Thưa Tổng thống đắc cử, xin cảm ơn Tổng thống đắc cử. Trên báo cáo tình báo, phần thứ hai của họ kết luận là Vladimir Putin ra lệnh vì ông ta muốn giúp Ngài trong cuộc bầu cử. Ngài có chấp nhận về các phát hiện của họ không? Và Ngài liệu sẽ hủy bỏ những gì Tổng thống Obama đã làm để trừng phạt người Nga về điều này nếu có cơ hội?



- TRUMP: Chà, nếu Putin thích Donald Trump, tôi coi đó là hữu ích chứ không phải là trách nhiệm, bởi vì chúng tôi có mối quan hệ tồi tệ với Nga (because we have a horrible relationship with Russia). Nga có thể giúp chúng ta chống lại ISIS. Nếu Putin thích Donald Trump, mọi người hãy đoán xem, cái đó được gọi là hữu ích chứ không phải là trách nhiệm. Bây giờ, tôi không biết rằng mình sẽ kết thân với Vladimir Putin hay không. Tôi hy vọng tôi sẽ làm. Nhưng nhiều phần thì tôi sẽ không làm. Và nếu tôi không làm vậy, bạn có thành thật tin rằng Hillary sẽ cứng rắn với Putin hơn tôi không? Có ai trong phòng này thực sự tin điều đó không? "..."



- PHÓNG VIÊN: Tôi chỉ muốn nối tiếp các câu hỏi về cộng đồng tình báo Hoa Kỳ và muốn biết rõ về những gì Ngài đang nói. Ngài có tin tưởng các quan chức tình báo Hoa Kỳ của mình không, và Ngài nói gì với các chuyên gia về chính sách đối ngoại, những người này nói rằng Ngài đang thực sự làm suy yếu an ninh quốc gia bằng cách gây ra cuộc chiến ngôn từ chống lại cộng đồng tình báo?



- TRUMP: Cơ quan tình báo rất quan trọng. Chúng tôi sẽ đưa ông Pompeo và những người khác, bạn biết đấy, thượng nghị sĩ Dan Coats, chúng tôi sẽ đưa những người xuất sắc vào. Trong vòng 90 ngày, họ sẽ làm việc với tôi với một báo cáo chính thức về vụ xâm nhập. Tôi muốn họ giải quyết tình huống này. Tuy nhiên, tôi cũng muốn có sự bảo đảm là điều quan trọng nhất, bởi vì chúng ta đều bị tấn công bởi mọi người (because we’re hacked by everybody). Chúng tôi đã có một cuộc bảo vệ chống xâm nhập tuyệt vời tại Ủy ban Quốc gia Đảng Cộng hòa. Đó là lý do tại sao chúng tôi không bị tấn công. Nhân tiện, chúng tôi được thông báo rằng họ đang cố gắng xâm nhập chúng tôi nhưng họ không thể thực hiện được. Nhưng tôi đã nói rằng tôi muốn ngăn ngừa chống xâm nhập. Ủy ban Quốc gia Dân chủ đã không làm điều đó. Trong vòng 90 ngày, chúng tôi sẽ đưa ra một báo cáo chính thức về việc ngăn ngừa chống xâm nhập. Làm thế nào để chúng ta ngăn chặn những hiện tượng mới này, những hiện tượng khá mới, bởi vì Hoa Kỳ đang bị tấn công bởi tất cả mọi người. Điều đó bao gồm Nga và Trung Quốc và tất cả mọi người. Mọi người (That includes Russia and China and everybody. Everybody). ĐƯỢC RỒI. Tiếp đi. Tiếp đi.



- PHÓNG VIÊN: Vừa rồi Ngài đã nói rằng Ngài tin rằng Nga phải chịu trách nhiệm về vụ xâm nhập đảng Dân Chủ và e-mail của John Podesta vân vân.



- TRUMP: Nhưng bạn biết không, đó cũng có thể là những người khác.



- PHÓNG VIÊN: Xin cảm ơn tổng thống đắc cử. Ngài có thể đứng ở đây ngày hôm nay một lần và mãi mãi và nói rằng không có ai liên hệ với Ngài hoặc chiến dịch của Ngài, liệu Ngài có bất kỳ liên hệ nào với Nga trước hoặc trong chiến dịch tranh cử tổng thống và, nếu Ngài thực sự tin rằng Nga đứng sau vụ xâm nhập, ngay bây giờ thông điệp của Ngài gửi cho Vladimir Putin là gì?



- TRUMP: Ông ta không nên làm điều đó. Ông ta sẽ không làm điều đó. Nga sẽ có sự tôn trọng lớn hơn khi tôi lãnh đạo đất nước hơn là khi những người khác lãnh đạo. Bạn sẽ thấy rằng. Nga sẽ tôn trọng đất nước của chúng ta hơn. Ông ta không nên làm điều đó. Tôi không tin rằng ông ta sẽ làm điều đó nhiều hơn bây giờ. Chúng ta phải làm gì đó, nhưng không chỉ với Nga.



Hãy xem những gì đã xảy ra. Hai mươi hai triệu tài khoản đã bị Trung Quốc tấn công tại quốc gia này. Và đó là bởi vì chúng ta không có biện pháp bảo vệ. Đó là bởi vì chúng ta được điều hành bởi những người không biết họ đang làm gì. Nga sẽ có sự tôn trọng lớn hơn đối với đất nước của chúng ta khi tôi lãnh đạo đất nước này. Và tôi tin - và tôi hy vọng, có thể điều đó sẽ không xảy ra...Chúng tôi sẽ kết thân hoặc chúng tôi không. Tôi hy vọng chúng ta kết thân. Nhưng nếu không, điều đó cũng có thể tất cả các quốc gia sẽ tôn trọng chúng ta hơn rất nhiều so với những gì họ làm dưới thời chính quyền trước đây. [1]

✪ TT Trump miễn cưỡng xác nhận rằng Moscow can thiệp...

⦿ Ngày 13.1.2017 - Theo Carnegie Europe - Hầu hết những gì có trong báo cáo ngày 6 tháng 1 (2017) của cộng đồng tình báo Hoa Kỳ về sự can thiệp của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016 không có gì ngạc nhiên đối với những người đã biết vấn đề này được phát hiện kể từ mùa hè năm ngoái. Vào thời điểm đó, rõ ràng là Nga đã gây ảnh hưởng đến chiến dịch vận động tranh cử và cuối cùng là vào cuộc bầu cử.

Công bằng mà nói, chính quyền của Tổng thống Hoa Kỳ Barack Obama đã không phản ứng mạnh mẽ vào năm 2016 nên phải chịu sự chỉ trích. Nhưng nhóm chuẩn bị rời Tòa Bạch Ốc cũng đáng được khen ngợi, vì đã sử dụng những tuần còn lại của họ để giải mật và phổ biến nhiều thông tin về việc Nga bí mật can thiệp vào cuộc bầu cử. Trong khi đó, những phản ứng chậm chạp, thiếu nhất quán của chính quyền sắp tới không chỉ đơn giản là gây nhầm lẫn: đáng lo ngại hơn, chúng có nguy cơ làm suy yếu khả năng răn đe chống lại Điện Kremlin. Trong chiến dịch tranh cử và ngay sau cuộc bầu cử, Tổng thống đắc cử Hoa Kỳ Donald Trump đã không thừa nhận điều mà cộng đồng tình báo và các công ty bảo mật Internet tư nhân đã đánh giá với khả năng cao trong nhiều tháng: rằng Nga đã can thiệp vào cuộc bầu cử. Sau cuộc họp mật thảo luận về báo cáo tình báo ngày 6 tháng 1 (2017), Trump đã đưa ra một tuyên bố nhằm giảm nhẹ vai trò của Nga, với việc bao gồm "Trung Quốc, nhiều quốc gia khác, và các nhóm bên ngoài " đang cố gắng " phá hoại cơ sở hạ tầng mạng". Gần đây hơn, trong cuộc họp báo ngày 11 tháng 1 của ông ta, Trump một lần nữa nhấn mạnh vai trò của Nga, lần đầu tiên cảnh báo "về việc xâm nhập, tôi nghĩ đó là Nga," nhưng sau đó nói thêm, "đó cũng có thể là những người khác."

Không hiểu tại sao Trump vẫn miễn cưỡng xác nhận một cách cụ thể và rõ ràng rằng Moscow đã tiến hành một cuộc tấn công chống lại nền dân chủ Mỹ. Có thể là ông ta nghĩ rằng làm như vậy sẽ giảm nhẹ việc thắng cử của ông ta. Dù cố ý hay không, phản ứng của chính quyền sắp tới của Hoa Kỳ đối với sự can thiệp chưa từng có của Nga vào cuộc bầu cử tổng thống năm 2016, về cơ bản đã làm suy yếu khả năng răn đe. Mức độ thiệt hại của nó sẽ phụ thuộc vào tốc độ mà tổng thống mới và nhóm lãnh đạo an ninh quốc gia của ông ta cần làm rõ chính sách của Mỹ, và củng cố tình đoàn kết với các đồng minh liên quan đến vấn đề về chủ quyền quốc gia.[2]

✪ Twitter đã xóa 50.258 tài khoản có liên quan đến Nga

⦿ Ngày 19.1.2018 - Theo báo Anh The Guardian , Twitter đã thừa nhận rằng hơn 50.000 tài khoản liên kết với Nga được sử dụng để đăng tài liệu sai lạc về cuộc bầu cử năm 2016 của Hoa Kỳ - một con số lớn hơn nhiều so với những gì được tiết lộ trước đó.





Thông báo về phát hiện này trong một bài đăng lên trang web của mình vào cuối ngày thứ Sáu , công ty cho biết các bài đăng đã đến tay ít nhất 677.775 người Mỹ, tất cả đều sẽ nhận được cảnh báo qua email. Twitter cho biết họ đã xóa 50.258 tài khoản có liên quan đến Nga và chuyển thông tin chi tiết cho các nhà điều tra quốc hội, nơi các viên chức đang điều tra về sự can thiệp của Moscow vào chiến dịch bầu cử Hoa Kỳ. Công ty nhấn mạnh rằng các tài khoản Nga chỉ chiếm một tỷ lệ nhỏ trong tổng số tài khoản sử dụng công nghệ của họ. “Tuy nhiên, bất kỳ hoạt động nào như vậy là một thách thức đối với các xã hội dân chủ ở khắp mọi nơi và chúng tôi cam kết tiếp tục ngăn chặn vấn đề quan trọng này”. [3]





✪ CEFIP Org. : Nga can thiệp vào cuộc bầu cử

⦿ Ngày 23.5.2018 - Theo CEFIP Org. - Chiến dịch can thiệp của Nga nhắm vào cuộc bầu cử Hoa Kỳ năm 2016 không chỉ tiết lộ mức độ mà công nghệ thông tin và truyền thông nhằm phá hoại các quy trình dân chủ, mà còn vào cả những điểm yếu của các biện pháp bảo vệ. Kết quả, chính phủ Hoa Kỳ đã mất cảnh giác, một lần nữa nhấn mạnh rằng sự can thiệp thể hiện một mối đe dọa toàn cầu đang gia tăng. Vào năm 2016, Moscow đã tạo mối đe dọa tại nhiều thủ đô từ Trung và Đông Âu, đến trung tâm thủ đô Washington. Nga đã tấn công hệ thống của Ủy ban Quốc gia Đảng Dân chủ Hoa Kỳ, và sau đó tiết lộ tài liệu bí mật về sự can thiệp nhằm tạo ảnh hưởng đến kết quả của cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Cuộc tấn công mạng được ghép nối với một chiến dịch thông tin sai lệch mà phạm vi tiếp cận được xác nhận hơn một năm sau. Chính quyền của tổng thống khi đó là Barack Obama đã lo ngại về khả năng bị xâm nhập - đặc biệt là do cuộc tấn công bằng phần mềm độc hại trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2014 tại Ukraine - nhưng dựa vào tất cả các bằng chứng cho đến nay đều cho thấy rằng chính phủ Nga đã đạt được thành công đáng kể. Chính phủ Hoa Kỳ về cơ bản đã mất cảnh giác.

Sắp tới cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ ở Hoa Kỳ vào tháng 11 năm 2018 và cuộc bầu cử tổng thống tiếp theo vào năm 2020, các quan chức Hoa Kỳ đặc biệt lo lắng về việc có sự can thiệp thêm nữa. Theo Giám đốc Tình báo Quốc gia Hoa Kỳ Daniel Coats, “không có nghi ngờ gì về những nỗ lực của Nga trong quá khứ là thành công và coi cuộc bầu cử giữa nhiệm kỳ năm 2018 của Hoa Kỳ là một mục tiêu tiềm năng.” Vì vậy, Hoa Kỳ và các quốc gia khác đang suy tính về cách làm thế nào để đề phòng sự can thiệp của Nga một cách tốt hơn.[4]

✪ Carnegie Moscow: Mối quan hệ giữa Mỹ và Nga trong kỷ nguyên Trump

⦿ Ngày 14.5.2019 - Theo Carnegie Moscow Org. - Mặc dù báo cáo điều tra của Mueller đã bác bỏ quan điểm về sự thông đồng giữa Trump và Nga, nhưng nó xác nhận có sự can thiệp của Nga vào chiến dịch bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016. Có thể an toàn khi nói rằng đã có sự can thiệp vào cuộc bầu cử - mà đối với người Nga, kể cả chính Hoa Kỳ, về điều mà tất cả các quốc gia đều làm, nhưng cũng luôn phủ nhận.

Những người am hiểu ở Moscow, ban đầu cũng tin vào những lời buộc tội ngược lại, có thể hiểu được vì họ đến từ những người thuộc Đảng Dân chủ, phe thất vọng cay đắng, không còn ồn ào sau lễ nhậm chức của Trump. Trong khi đó, điện Kremlin sớm chuẩn bị cho cuộc gặp thượng đỉnh Mỹ-Nga.

Tuy nhiên, ngay sau đó, đến lượt Điện Kremlin trở nên thất vọng. Với việc chọn Rex Tillerson làm Ngoại trưởng của Trump là một dấu hiệu đáng hoan nghênh của chủ nghĩa hiện thực dựa trên lợi ích đang nổi lên, thì việc tướng Michael Flynn bị sa thải với tư cách Cố vấn An ninh Quốc gia sớm đã gióng lên hồi chuông cảnh báo. Về hy vọng một cuộc gặp thượng đỉnh tay đôi giữa Putin và Trump đã mờ nhạt, và cuộc gặp gỡ đầu tiên của họ bên lề cuộc họp G20 ở Hamburg vào tháng 7 năm 2017 đã mang lại những kết quả trái chiều, vì tiêu cực sớm vượt trội hơn tích cực. Putin đã thành công khi kéo dài cuộc gặp với người đồng cấp Mỹ lên gấp đôi thời gian dự kiến ban đầu, nhưng phản ứng dữ dội của công chúng đối với sự nghi ngờ Trump-Nga thông đồng, đã chặn đứng bất kỳ tiến bộ nào đạt được trong cuộc hội đàm riêng giữa hai nhà lãnh đạo. Kết quả thực tế của sứ mệnh Hamburg là việc Quốc hội Mỹ thông qua lệnh trừng phạt không chỉ khắc nghiệt hơn nhiều so với thời Barack Obama đã ra lệnh, mà là lần đầu tiên kể từ khi bắt đầu cuộc khủng hoảng Ukraine (2014), bởi các lệnh trừng phạt của Mỹ đối với Nga. Tổng thống Trump, biết rằng với kết quả cuộc bỏ phiếu mà tỷ lệ phiếu ủng hộ các lệnh trừng phạt vượt quyền phủ quyết , vì vậy ông ta không còn lựa chọn nào khác ngoài việc ký ban hành luật trừng phạt này. [5]

✪ Ủy Ban Tình báo Thượng viện xác nhận Nga can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống 2016





⦿ Ngày 21.4. 2020 - Theo bản văn của Ủy Ban Tình Báo Thượng Viện - Chủ tịch Ủy Ban Tình báo Richard Burr (R-NC) và Phó Chủ tịch Mark Warner (D-VA) đã công bố một báo cáo có tiêu đề “Thẩm định về Đánh giá Cộng đồng Tình báo”, của Ủy ban lưỡng đảng tham gia cuộc điều tra Nga.( Thời gian này các Nghị sĩ Cộng Hòa chiếm đa số tại Thượng viện)



Phần kiểm tra mới nhất về các nguồn, kỹ thuật và công việc phân tích liên quan đến Đánh giá Cộng đồng Tình báo (ICA-Intelligence Community Assessment ) năm 2017, xác định Nga đã tiến hành một chiến dịch nhiều mặt chưa từng có để can thiệp vào cuộc bầu cử tổng thống Hoa Kỳ năm 2016, theo tuyên bố của Chủ tịch Ủy Ban, Richard Bur (Cộng Hòa).



“Khi kiểm tra bản văn của ICA, Ủy ban Tình báo Thượng viện đã xem xét hai câu hỏi chính: thứ nhất, phúc trình cuối cùng có đáp ứng được nhiệm vụ do Tổng thống đưa ra hay không, và thứ hai, bản phân tích có được hỗ trợ bởi thông tin tình báo được trình bày hay không? Chúng tôi nhận thấy ICA đáp ứng cả hai tiêu chí. ICA phản ánh dựa và kỹ thuật cao, lý luận hợp lý và sự giải trình thích đáng sự việc.



" Ủy ban không tìm thấy lý do gì để phản đối kết luận của Cộng đồng Tình báo (The Committee found no reason to dispute the Intelligence Community’s conclusions). Với cuộc bầu cử tổng thống năm 2020 đang đến gần, điều quan trọng hơn bao giờ hết là chúng ta phải luôn cảnh giác trước mối đe dọa can thiệp từ các bên thù địch nước ngoài." [6]

✪ Cựu TT Trump phản bác việc Nga can thiệp vào cuộc bầu cử năm 2016

⦿ Ngày 15.7.2021 – Theo báo New York Post (báo cánh hữu) - Điều tài liệu mới cáo buộc các cơ quan gián điệp của Nga được cho là đã giúp Donald Trump giành chiến thắng trong cuộc bầu cử tổng thống năm 2016 là "kinh tởm" và "hư cấu", cựu tổng thống nói hôm thứ Năm (15.7.2021).

“Điều này thật kinh tởm,” Trump đã tweet thông qua phát ngôn viên Liz Harrington. “Đó là tin tức giả, giống như NGA, NGA, NGA là tin giả (“It’s fake news, just like RUSSIA, RUSSIA, RUSSIA was fake news). Đó chỉ là những kẻ điên cuồng cấp tiến bên cánh tả đang làm bất cứ điều gì có thể để hạ thấp tất cả những người phía cánh hữu.



“Đó là điều hư cấu và không ai cứng rắn với Nga hơn tôi, kể cả về đường lối và các lệnh trừng phạt,” dòng tweet cho biết. “Đồng thời, chúng tôi thân thiện với Nga”.



“Nga tôn trọng chúng tôi, Trung Quốc tôn trọng chúng tôi, Iran tôn trọng chúng tôi, Triều Tiên tôn trọng chúng tôi. Và thế giới đã là một nơi an toàn hơn nhiều so với sự lãnh đạo không ổn định trong hiện tại."





Vấn đề là theo tin tức mới ghi nhận của Guardian rằng nhà lãnh đạo Nga Vladimir Putin trong cuộc họp ngày 22 tháng 1 năm 2016 tại Điện Kremlin đã ra lệnh cho một cơ quan gián điệp bí mật tìm cách "hành động" để hỗ trợ Trump vào Tòa Bạch Ốc. Theo bản tin này, Putin cho rằng Trump "không ổn định về tinh thần- mentally unstable”, và tin rằng việc ông ta vào Tòa Bạch Ốc sẽ tạo ra "bất ổn xã hội" và làm suy yếu nước Mỹ. Theo Guardian cho biết tin tức trên thu thập được dựa vào các tài liệu bị rò rỉ của Điện Kremlin, đánh giá Trump được xác định là "ứng cử viên hứa hẹn nhất - most promising candidate.” Các tài liệu bao gồm một đánh giá tâm lý mô tả Trump là một "người bốc đồng, tinh thần không ổn định và không cân bằng, người bị mặc cảm tự ti - impulsive, mentally unstable and unbalanced individual who suffers from an inferiority complex”. Theo Guardian cho biết các tài liệu mới này đã được các quan chức tình báo phương Tây tin rằng chúng là thật. Tuy nhiên, một phát ngôn viên của Điện Kremlin đã phủ nhận các tuyên bố và gọi tài liệu của Guardian là “hư cấu”. [7]

✪ Cựu TT Trump yêu cầu hủy bỏ giải Pulitzer Prizes, nếu không...





Trong quá khứ, theo NPR ngày 1.12.2020, Bộ trưởng Tư pháp William Barr (chính quyền Trump) đã bổ nhiệm John Durham làm Công tố viên đặc biệt, để điều tra nguồn gốc của cuộc điều tra về mối liên hệ giữa chiến dịch Trump và Nga. Lệnh chỉ định Durham làm Công tố đặc biệt cho phép ông ta điều tra xem có bất kỳ quan chức hoặc nhân viên liên bang nào vi phạm luật liên quan đến cuộc điều tra về các chiến dịch tranh cử tổng thống năm 2016 và những người có liên hệ với chính quyền Trump hay không (hồ sơ Steele Dossier).



⦿ Ngày 27.5.2022 - Theo thư của cựu TT Trump - ... Không có gì phải bàn cãi rằng giải thưởng của Tổ chức Pulitzer trao cho các cơ quan truyền thông dựa trên thông tin sai sự thật và bịa đặt mà họ đã công bố. Việc tiếp tục công bố và công nhận giải thưởng trên trang web của Tổ chức là một xuyên tạc sự thật và bôi nhọ cá nhân sẽ dẫn đến việc kiện tụng. Dựa trên bằng chứng bổ sung gần đây cho thấy các bài báo mà giải thưởng đó đã được trao có chứa thông tin sai lệch đánh lừa công chúng, tôi một lần nữa kêu gọi Tổ chức của cô duy trì uy tín của chính mình bằng cách hủy bỏ giải thưởng đã trao cho The New York Times và The Washington Post.





- Trò lừa bịp của Nga là một mánh khóe chiến dịch bẩn thỉu do Crooked Hillary Clinton và các cộng sự của bà ta đưa ra. Tôi chưa bao giờ có bất kỳ mối quan hệ nào với Ngân hàng Alfa - bất kỳ khiếu nại nào khác đều hoàn toàn là lừa đảo



- Mặt khác, Giám đốc chiến dịch Clinton Robby Mook đã làm chứng rằng Hillary Clinton đã đích thân chấp thuận quyết định quảng bá tường thuật sai lệch về các liên lạc bí mật giữa tôi và chiến dịch của tôi và Alfa Bank,



- Ông Sussman, một luật sư làm việc cho bà Clinton, đã yêu cầu Cựu Tổng cố vấn FBI James Baker có cuộc họp mặt về mối liên hệ sai lầm giữa tôi với chiến dịch của tôi và Ngân hàng Alfa nhưng ông ấy giả vờ rằng muốn giúp Cục, chứ không phải vì ông ấy đang làm việc thay mặt cho Chiến dịch Clinton.



- Một đặc vụ FBI và chuyên gia dữ liệu DNS giải thích rằng dữ liệu của Ngân hàng Alfa không hỗ trợ các tài liệu bạch hóa mà Sussman cung cấp cho FBI.



- Cựu Tổng cố vấn Chiến dịch Clinton Marc Elias xác nhận rằng ông ta đã thuê Fusion GPS để tiến hành nghiên cứu phe đối lập về tôi và chiến dịch của tôi, dẫn đến việc tạo ra Steele Dossier giả.





Tôi kêu gọi Hội đồng quản trị của cô chú ý đến những diễn biến trong phiên tòa hình sự đang diễn ra với Michael Sussman, cựu luật sư cho Chiến dịch Clinton năm 2016. Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI (Mr. Sussman is being prosecuted for lying to the FBI) về việc cung cấp thông tin sai về mối liên hệ giữa tôi và Ngân hàng Alfa ở Nga, cũng như nói dối về việc tiếp cận FBI với tư cách là một công dân có liên quan và che giấu sự thật rằng ông ta đang đại diện cho Chiến dịch Clinton và bản thân Hillary Clinton.





Tôi một lần nữa yêu cầu Tổ chức của cô bảo quản tất cả các tài liệu liên quan đến các sự kiện trên, cùng với tất cả các thông tin khác mà luật sư của tôi đã yêu cầu Ban quản trị lưu giữ trong thư từ trước đó của chúng tôi. Hãy tiếp tục chú ý theo dõi lời khai tại phiên tòa xét xử ông Sussman cũng như tất cả các thông tin liên quan khác.





Tôi một lần nữa kêu gọi Tổ chức hủy bỏ Giải thưởng Pulitzer đã trao dựa trên những tin tức giả mạo, xúc phạm và bôi nhọ một cách trắng trợn. Nếu Tổ chức của cô không làm như vậy, chúng tôi sẽ gặp nhau trước tòa án - If you choose to not do so, we will see you in court. - Donald J. Trump. [8]





✪ Vụ án xét xử " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI", theo Cựu TT Trump.





Trong thư của cựu TT viết trên có dòng chữ " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI" - Sau 18 tháng điều tra bởi Công tố viên đặc biệt John Durham, vào ngày 17.5.2022 phiên tòa mở ra để xét xử vụ việc. Vào ngày 31.5.2022 (sau 4 ngày cựu TT Trump gửi thư trên, 27.5.2022) bồi thẩm đoàn công bố kết quả về vụ án: " Ông Sussman bị truy tố vì đã nói dối FBI"...





⦿ Ngày 31.5.2022 - Theo Fox News (TV cánh hữu) - Bồi thẩm đoàn hôm thứ Ba tuyên bố Michael Sussmann không phạm tội khai báo sai với FBI (Sussmann not guilty of making a false statement to the FBI ) vào tháng 9 năm 2016, bị cáo nói rằng ông ta không làm việc thay mặt cho bất kỳ khách hàng nào vào thời gian bị cáo khai báo về đường dây liên lạc bí mật giữa Tổ chức Trump và Ngân hàng Alfa của Nga.





"Sau hai tuần xét xử và hơn một ngày cân nhắc, bồi thẩm đoàn nhận thấy rằng nhóm của Công tố viên Đặc biệt John Durham đã không chứng minh được chứng cứ cụ thể về lời khai của Sussmann là dối trá, cũng như về cáo buộc bị cáo làm việc cho chiến dịch tranh cử tổng thống của Clinton và giám đốc điều hành công nghệ Rodney Joffe. Bị can mang theo hai thiết bị điện tử và tài liệu bạch hóa về mối liên hệ giữa Trump và Nga."





Trong nhận xét sau phán quyết, Sussmann nói rằng bị cáo đã bị cáo buộc sai trái. Bị cáo nói: “Tôi đã nói sự thật với FBI, và Bồi thẩm đoàn đã công nhận rõ ràng điều này qua phán quyết thống nhất của họ ngày hôm nay. Tôi biết ơn các thành viên của bồi thẩm đoàn vì sự phục vụ chu đáo cẩn thận của họ. Mặc dù bị cáo buộc oan sai, tôi tin rằng công lý cuối cùng đã thắng trong trường hợp của tôi. Qúi vị có thể tưởng tượng đây là một năm khó khăn đối với gia đình tôi và tôi. Nhưng hiện tại chúng tôi rất biết ơn tình yêu và sự ủng hộ của rất nhiều người trong suốt thời gian thử thách này."





Công tố viên Durham đã đưa ra một tuyên bố ngắn gọn bày tỏ sự thất vọng: "Mặc dù chúng tôi thất vọng về kết quả, chúng tôi tôn trọng quyết định của bồi thẩm đoàn và cảm ơn họ đã phục vụ", Durham nói. "Tôi cũng muốn ghi nhận và cảm ơn các điều tra viên và nhóm công tố vì những nỗ lực tận tâm của họ trong việc tìm kiếm sự thật và công lý trong vụ án này."[9]





Xin mở ngoặc để lược qua về việc CHỌN BỒI THẨM ĐOÀN.





Theo trang web của Bộ Tư Pháp và trang luật NOLO - Quyền xét xử của bồi thẩm đoàn trong các vụ án hình sự được bảo đảm bởi Tu chính án thứ Sáu của Hiến pháp Hoa Kỳ, cũng như luật pháp của mỗi tiểu bang. Các luật sư và thẩm phán lựa chọn bồi thẩm đoàn theo quy trình được gọi là "voir dire", tiếng La-tinh có nghĩa là "nói sự thật". Trong trường hợp nghiêm trọng, thẩm phán và luật sư của cả hai bên chất vấn các ứng viên bồi thẩm đoàn để xác định xem các ứng viên này có đủ năng lực và phù hợp tham gia vào bồi thẩm đoàn để lắng nghe các tình tiết của vụ án và xác định xem bị cáo có phạm tội hay không.





Bồi thẩm đoàn (Jury) thường là 12 người, nhưng Đại bồi thẩm đoàn (Grand Jury) thì đông người hơn. Thí dụ : Vụ án cựu TT Trump yêu cầu Bộ Trưởng Nội Vụ tiểu bang Georgia "tìm kiếm" 11,780 phiếu năm 2020 (vụ án hình sự - trên bản Anh ngữ chữ "find" viết trong ngoặc kép), Bà thẩm phán Fani Willis quận Fulton chọn 23 người tham gia vào Đại Bồi Thẩm Đoàn, Bà nói: " Chiến lược xét xử của tôi là luôn chọn một bồi thẩm đoàn đa dạng. Tôi không muốn tất cả là người da đen. Tôi không muốn tất cả là người da trắng. Tôi không muốn tất cả là những người trẻ tuổi". Vụ án đang diễn ra, và Đại bồi thẩm đoàn đã tống đạt 50 trát hầu tòa, người đầu tiên ra khai trước Đại bồi thẩm đoàn quận Fulton vào ngày thứ Năm 2.6.2022 vừa qua là đương kim Bộ Trưởng Bộ Nội Vụ Tiểu Bang Georgia người phụ trách tổ chức bầu cử toàn tiểu bang. (Theo Yahoo News).





Câu hỏi được đặt ra: Với kết quả của vụ án hình sự nêu trên, thời liệu cựu TT Trump sẽ tiến hành vụ kiện đòi The Pulitzer Prizes hủy bỏ giải thưởng nữa hay không?





Ngoài ra, liên quan đến cuộc bầu cử tổng thống 2020, người viết đã trình bày trên Việt Báo ngày 27.12.2020 dựa vào hồ sơ tòa án : "Tiến sĩ Coomer, một nhân viên của Dominion Voting Systems, Inc., nộp đơn tại tòa án Colorado kiện chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump vì đã đưa ra cáo buộc không có căn cứ, sai sự thật rằng Dominion đã dàn dựng thiết bị về cuộc bầu cử ..." Theo AP News ngày 15.5.2022, Thẩm phán Marie Avery Moses của Tòa án Colorado hôm thứ Sáu đã từ chối đơn của các bị đơn yêu cầu tòa bác bỏ đơn kiện phỉ báng do nguyên đơn Eric Coomer đệ nạp kiện chiến dịch tranh cử của cựu Tổng thống Donald Trump, kiện hai luật sư của họ và một số nhân vật thuộc hãng truyền thông cánh hữu. Phán quyết này, đồng nghĩa với việc tòa duy trì vụ kiện của nguyên đơn Eric Coomer thuộc công ty sản xuất máy bầu cử Dominion.





✪ Tháng 11.2020, TT Trump sa thải Chris Krebs giám đốc An ninh mạng CISA, nhưng 18 tháng sau...





Cũng về chuyện bầu cử 2020 liên hệ đến Hệ thống An ninh mạng (CISA thuộc Bộ Nội An), theo BBC News 18.11.2020 - TT Trump sa thải Chris Krebs Giám đốc An ninh mạng CISA khi ông ta tuyên bố cuộc bỏ phiếu năm 2020 là "an toàn nhất" trong lịch sử Hoa Kỳ. Giám đốc CISA bị sa thải vì đã phát ngôn trái ngược với tuyên bố của TT Trump đưa ra trước đó rằng cuộc bỏ phiếu có gian lận "trên diện rộng" nhưng ông Trump không đưa ra chứng cứ về cáo buộc gian lận. Vào hôm thứ Sáu ngày 3.6.2022, sau gần 18 tháng điều tra của Cơ quan An ninh mạng và Cơ sở hạ tầng (CISA) đã phổ biến bản văn xác nhận không tìm thấy lỗ hổng trong các máy bỏ phiếu của Dominion được sử dụng trong các cuộc bầu cử - « CISA has no evidence that these vulnerabilities have been exploited in any elections ».





Phải chăng bản văn trên (3.6.2022) được coi như tái xác nhận tuyên bố của cựu Giám Đốc CISA trước đây về cuộc bỏ phiếu tổng thống 2020 là "an toàn nhất", trái ngược với cáo buộc "có gian lận" của cựu TT Trump?



-- Đào Văn



