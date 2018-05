Bắc Hàn: 120,000 Tù Nhân Tôn Giáo, Chính Trị

PYONGYANG - Trong lúc lãnh tụ Kim Jong-un tìm kiếm hoà bình, nhân số của các trại lao động tập trung đạt tới ngưỡng 120,000, gồm mọi thành phần chống đối vì chính kiến, tín ngưỡng.Trong năm qua, ít nhất 1304 vụ vi phạm tự do tôn giáo đuợc ghi nhận tại Bắc Hàn, theo 1 phúc trình của Bộ ngoại giao Hoa Kỳ công bố sáng Thứ Ba.Cũng phúc trình này ghi: 80,000 đến 120,000 người bị đưa vào trại lao cải tại các nơi hẻo lánh với các điều kiện sống cực kỳ tồi tệ.Trong buổi họp báo công bố phúc trình này, ngoại trưởng Pompeo tuyên bố “Đây là việc hệ trọng trong sứ mạng bảo vệ tự do tín ngưỡng của chúng ta, đưa ánh sáng của quyền tự do này tới toàn thế giới”.