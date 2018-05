Canada: Bom Nổ Ở Nhà Hàng, ít Nhất 15 Người Bị Thương

TORONTO - Cảnh sát Canada đang truy nã 2 nghi can bước vào tiệm ăn đông khách, nổ bom gây thương tích 15 người - nhà chức trách không tin là có liên quan với khủng bố.Bom nổ lúc 10 giờ rưỡi tối Thứ Năm tại 1 nhà hàng Ấn Độ tại Phố Mississauga (Toronto).Camera an ninh thu hình 2 nghi can vào nhà hàng, 1 người mang trên tay vật gì đó.Cảnh sát trưởng Jennifer Evans của quận Peel xác nhận: thiệt hại vật chất là đáng kể.Động lực gây tội ác chưa được biết.Trong tháng qua, cũng tại Toronto, 1 người lái xe van thuê của hãng Ryder tông vào đám đông, 10 người chết và 15 người bị thương.Trung Sĩ Cảnh Sát Thám Tử của đội chuyên về tội phạm giết người Gary Giroux nói với các phóng viên vào trưa xế Thứ Sáu rằng, “ Chúng tôi có 3 người rất nguy hiểm còn tại đào trong cộng đồng mà chúng tôi đang truy nã gát gao để có thể bắt càng sớm càng tốt.”