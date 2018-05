Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng Lễ Bế Giảng Lớp 7 Việt Ngữ

Trong Lễ Bế Giảng.

Garden Grove (Bình Sa)- - Tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury Road, Garden Grove, CA 92844 vào lúc 1 giờ chiều Chủ Nhật, ngày 20 tháng 5 năm 2018Trung Tâm đã tổ chức Lễ Bế Giảng Lớp 7 Việt Ngữ tại hội trường Jordan Intermediate School, 9821 Woodbury Road, Garden Grove, CA 92844 với sự tham dự của một số quan khách, đông đảo phụ huynh và cơ quan truyền thông.Sau nghi thức chào cờ và phút mặc niệm, trong phần giới thiệu quan khách tham dự có Thầy Vũ Hoàng và thầy Nguyễn Văn Lành (Ban Đại Diện Các Trung Tâm Việt Ngữ Nam California); Dr. Jacqueline Trinh Ôn (đại diện NS Janet Nguyễn); một vị đại diện LS Andrew Đỗ (Chủ Tịch Hội Đồng Giám Sát Quận Cam), cô Roxanne Chow (đại diện Dân Biểu Tom Daly); bà Diana Carey cựu nghị viên HĐTP Westminster.Thầy Mai Hiếu Trực, Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng ngỏ lời chào mừng, cảm tạ sự hiện diện của quý quan khách, phụ huynh và các cơ quan truyền thông. Sau đó thầy Mai Hiếu Trực trình bày những nỗ lực của Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng, ông cho biết: “Một năm học trôi qua nhanh chóng, hôm nay các em đón nhận thành quả của một năm miệt mài kinh sử. Trong suốt cuộc hành trình 25 năm, một phần tư thế kỷ, chúng tôi, những thành viên của TTVH Hồng Bàng cùng những người quan tâm đến công việc bảo tồn và phát huy văn hóa tiếng Việt trong sáng cho thế hệ mai sau tại quê người.”Ông tiếp: “Chúng ta đã và đang sát cánh với nhau trong mọi hoàn cảnh khó khăn, kiên trì vượt qua mọi trở ngại tinh thần lẫn vật chất; cùng nhau đào tạo một thế hệ người Việt tương lai có đầy đủ nhân ái, lễ độ, nghĩa khí, trí tuệ và chữ tín để giúp ích cho gia đình, xã hội, quốc gia mình đang sinh sống, và hơn nữa, một mai khi đất nước không còn giặc Cộng cai trị, thế hệ tương lai này sẽ là thành phần quan trọng, xây dựng lại tổ quốc thân yêu của chúng ta.Với hoài bảo nêu trên, song song với một chương trình giảng dạy tiếng Việt, chúng tôi đã thực hiện câu châm ngôn Một tinh thần minh mẫn trong một thân thể tráng kiện.”Lớp võ, Võ Lâm Việt Nam, môn võ thuật thuần túy VN do thầy Tôn Thất Thiệu hướng dẫn đã được thầy, cô và nhiều phụ huynh khuyến khích cho các em thanh thiếu niên sau giờ học tiếng Việt tham gia đông đảo.Được biết, sau khi các em hoàn tất chương trình lớp 7, TTVH Hồng Bàng còn là nơi đào tạo các thầy, cô giáo trẻ để các em trở thành những người bảo tồn và phát huy tiếng Việt. Với khả năng của các em được thầy, cô lớp 7 đề nghị, được sự đồng ý của cha mẹ và sự quyết định của Ban Quản Trị TTVH Hồng Bàng căn cứ vào học vấn, khả năng và tinh thần dấn thân của các em, các em sẽ cùng chung vai sát cánh với thế hệ đàn anh tiếp tục con đường bảo tồn, phát huy truyền thống văn hóa cho thế hệ con cháu kế tiếp.Nhà trường cũng đã cho biết, Niên khóa 2018 -2019 Trung Tâm sẽ mở lại lớp luyện thi cho các em lớp 11 và 12 nằm trong khu vực Garden Grove. Khi các em qua được kỳ thi do Học Khu đề ra, các em sẽ được cấp Văn Bằng Tốt Nghiệp Trung Học Song Ngữ của Học Khu Garden Grove. Đây là sự cố gắng vượt bực không những của Học Khu Garden Grove mà còn là sự đóng góp lớn lao của quý thầy, cô TTVN Hồng Bàng. Ngoài ra, TTVH Hồng Bàng cũng mở lớp ESL cho những người lớn trong thời gian là sinh viên không có thì giờ học tiếng Việt. Sau cùng, một lần nữa cảm tạ sự hỗ trợ tinh thần lẫn vật chất của mọi người đã, đang và sẽ tích cực góp sức với TTVH Hồng Bàng trong công cuộc cao cả này.”Sau đó là phần phát biểu của quan khách, những vị nầy đã ca ngợi tinh thần dấn thân của các Thầy, Cô giáo và cám ơn Ban Quản Trị, Ban Điều Hành TTVH Hồng Bàng trong suốt nhiều năm qua.Trong dịp nầy qúy vị dân cử, đại diện dân cử đã trao Bằng Tưởng Lục cho TTVH Hồng Bàng để ghi nhận sự đóng góp cho việc bảo tồn và phát huy văn hóa Việt Nam tại hải ngoại.Tiếp theo, thầy Tôn Thất Thiệu hướng dẫn các em trình diễn bài quyền của môn Võ Lâm Việt Nam. Và cô giáo Mai Ann Nguyễn, Trung Tâm Phó TTVH Hồng Bàng giới thiệu các em lớp 7 tiếng Việt hôm nay bế giảng. Cô gọi tên từng em nhận Chứng Chỉ Tốt Nghiệp, sau đó cô mời quan khách trao những chiếc “Cúp” rất đẹp cho các em.Muốn tìm hiểu về Trung Tâm Văn Hóa Hồng Bàng vào trang Website:www.ttvhhongbang.orgHiện tại trung tâm đang nhận ghi danh cho niên khóa 2018 -2019.Học phí cho niên khóa 2018 -2019 vẫn là $290/năm cho một học sinh. Trung Tâm được điều hành bởi một Hội Đồng Quản Trị gồm quý thầy, cô: Mai Hiếu Trực, Huỳnh Thị Ngọc, Lâm Văn Quang, Nguyễn Tiến Thịnh, Tôn Thất Thiệu, và Trần Anh Việt. Ban Điều Hành gồm: thầy Bùi Phong Thu (Trung Tâm Trưởng), cô Mai Nguyễn Ann (Trung Tâm Phó), Thầy Nguyễn Tấn Tước (Giám Học), Thầy Nguyễn Ngọc Trúc, cô Phan Ngọc Liên Chi (Thư Ký), Thầy Nguyễn Hoàng Hưng và thầy Phạm Vũ Duy (Giám Thị), thầy Vũ Thiện Minh (phụ trách Kỹ Thuật và thầy Lý Quang Phước lo An Ninh, Trật Tự, cô Nguyễn Huyền Nhi phụ trách Xã Hội.Liên lạc với TTVH Hồng Bàng: (714) 721-9603, (714) 464-9046, hoặc Email: tthongbang@aol.com.