Phim Tài Liệu: TNS McCain Đặt Quyền Lợi Quốc Gia Trên Phe Đảng

WASHINGTON - Trong 1 cuộc phỏng vấn của chương trình truyền hình HBO sẽ phát sóng vào dịp Memorial Day, nghị sĩ CH John McCain 81 tuổi khẳng định “Tôi là con người, không là kẻ nổi loạn đơn độc.”Cuộc phỏng vấn tại nhà riêng của nghị sĩ CH đang chữa bệnh ung thư là 1 phần trong bộ tài liệu “Jon McCain: For Whom the Bell Tolls”, phản ảnh cuộc đời ông từ khi bị bắt làm tù binh tại Bắc Việt đến khi làm việc lập pháp tại Thượng Viện trong 3 thập niên.Trong trailer giới thiệu cung cấp cho ABC News, ông nói “Tôi đã bị thử thách trong 1 số trường hợp – tôi luôn làm điều phải. Nhưng chắc là bạn chưa nói chuyện với ai may mắn như John McCain”.Tài liệu truyền hình này cũng phỏng vấn vợ con, bằng hữu của ông, như các nghị sĩ Lindsey Graham, Joe Lieberman, cựu ngoại trưởng Clinton và các cựu TT.Ông đuợc phỏng vấn 3 tuần sau khi có kết quả chẩn đoán bệnh ung thư, đã yêu cầu 2 điều kiện: (1) là muốn người dân biết ông là người, không là kẻ nổi loạn đơn độc, (2) là ông từng phạm sai lầm, yêu cầu kể chuyện về ông thật trung thực.Đạo diễn Teddy Kunhart (từng thắng giải Emmy) nhận xét: ông McCain là người tận tụy phục vụ, nửa đời trong quân ngũ và nửa đời trong chính quyền, coi quyền lợi đất nước trên phe đảng, là điều mà ngày nay ít người muốn.Nhà làm phim đã thảo luận về đồng thuận luỡng đảng, nhận thấy ông McCain cảm thấy thất vọng, và ông sẵn sàng đấu tranh đến hơi thở cuối cùng để bảo đảm thế hệ sau biết hệ thống dân chủ Hoa Kỳ là khả thi.