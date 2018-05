Xin Đặc Xá Trần Huỳnh Duy Thức

Gia đình nhà bất đồng chính kiến Trần Huỳnh Duy Thức nhờ luật sư nạp đơn xin đặc xá theo luật hình sự mới, theo bản tin của Đài Tiếng Nói Hoa Kỳ (VOA) cho biết hôm 22 tháng 5.Bản tin VOA viết rằng, “Một luật sư cho hay ông và gia đình ông Trần Huỳnh Duy Thức mới đây nộp đơn đề nghị Chủ tịch nước Việt Nam cứu xét việc đặc xá cho tù nhân lương tâm này chiểu theo các điều khoản của luật hình sự mới.“Ông Thức, năm nay 52 tuổi, là một kỹ sư, doanh nhân, đồng thời là blogger có nhiều bài viết chỉ trích chính quyền. Đến tháng 5 năm nay là tròn 9 năm kể từ ngày ông bị công an Việt Nam bắt vì tội “trộm cước viễn thông” và “tuyên truyền chống nhà nước”.“Cáo trạng của Viện Kiểm sát Nhân dân Tối cao hồi cuối tháng 11/2009 nêu ra những gì được xem là bằng chứng để kết tội ông Thức, nổi bật là việc ông lập “Nhóm nghiên cứu Chấn” có 5 người tham gia, kể cả bản thân ông.”Bản tin VOA cho biết thêm rằng, “Sau các phiên tòa sơ thẩm và phúc thẩm lần lượt vào tháng 1 và tháng 5/2010, cuối cùng ông Thức nhận bản án 16 năm tù giam và 5 năm quản chế vì tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”.“Bản án dành cho cá nhân ông Thức được tuyên căn cứ vào điều 79 của Bộ luật hình sự năm 1999 quy định hình phạt dành cho “hoạt động thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền”.“Điều luật này chỉ có hai khoản ngắn gọn viết rằng “Người tổ chức, người xúi giục, người hoạt động đắc lực hoặc gây hậu quả nghiêm trọng, thì bị phạt tù từ mười hai năm đến hai mươi năm, tù chung thân hoặc tử hình” và “Người đồng phạm khác thì bị phạt tù từ năm năm đến mười lăm năm”.“Hoa Kỳ, Anh, Úc cùng nhiều nước và các tổ chức nhân quyền quốc tế đã lên án hoặc bày tỏ quan ngại về những bản án nặng dành cho ông Thức và một số người liên quan.“Kể từ đó đến nay đã có nhiều lời kêu gọi trả tự do cho tù nhân lương tâm này xuất phát từ gia đình ông, các chính phủ nước ngoài và các tổ chức quốc tế khác nhau.“Gần đây nhất, cuối tháng 4/2018, gia đình ông đã gửi thư đề nghị “đặc xá, trả tự do” cho ông Thức đến chủ tịch nước, thủ tướng Việt Nam và một số nhà chức trách liên quan.“Luật sư Ngô Ngọc Trai, người tư vấn pháp lý cho gia đình ông Thức, cho VOA biết nỗ lực mới nhất này dựa trên sự thay đổi về luật pháp được xem là “có lợi” cho ông Thức.“Bộ luật hình sự mới của Việt Nam, có hiệu lực từ ngày đầu năm 2018, có điểm thay đổi trong điều luật về tội “hoạt động nhằm lật đổ chính quyền nhân dân”. Luật sư Trai chỉ ra rằng điều luật có một khoản bổ sung nói về “chuẩn bị phạm tội” với mức hình phạt 1 đến 5 năm tù, nhẹ hơn rất nhiều so với hành vi phạm tội.“Ông Trai so sánh việc làm của ông Thức với luật mới:““Toàn bộ các hành vi của ông Thức chỉ là hành vi chuẩn bị phạm tội xét theo khuôn khổ pháp lý hiện hành. Ông Thức không tham gia tổ chức nào cả. Nhóm nghiên cứu Chấn không hẳn là tổ chức chính trị để lật đổ chính quyền. Nó có dáng dấp là tiền thân của một tổ chức trong tương lai mà thôi”.“Luật sư cho hay thư đề nghị đặc xá dài 15 trang khẳng định những việc làm của ông Thức “không phải là thành lập hoặc tham gia tổ chức nhằm lật đổ chính quyền nhân dân” và bản án nặng hồi năm 2010 dành cho ông “rất cần được xem xét lại”.“Một cơ sơ pháp lý nữa để gia đình kêu gọi nhà chức trách tha tù cho ông Thức là căn cứ vào Luật đặc xá, theo luật sư Ngô Ngọc Trai.”“...“Sau 3 tuần gửi thư đề nghị, vẫn chưa có hồi đáp từ phía nhà chức trách, luật sư Trai cho hay. Ông nhận định rằng các cơ quan liên quan như tòa án, viện kiểm sát, bộ công an sẽ dành nhiều thời nghiên cứu các lập luận nêu trong thư trước khi trả lời hoặc trình lên chủ tịch nước, người có thẩm quyền đặc xá, để nhà lãnh đạo này đưa ra quyết định.”