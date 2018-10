Mì Ăn Liền Việt Nam: Giá Cao, Dễ Bán, Tiện Lợi

Một người Việt trung bình tiêu thụ 53.5 gói mì/năm.Hiện nay, đang lộ ra một hướng chuyển dịch mới trong thị trường mì ăn liền nội địa, đó là mì gói giá rẻ đang dần nhường thế ưu thắng cho sản phẩm ở phân khúc cao hơn, theo News.zing.vn.Theo báo cáo của Euromonitor, những năm gần đây mì gói tiêu thụ trên toàn cầu đã tăng gần 40%, từ 44 tỷ đôla (2013) lên 61 tỷ đôla (2017), do lợi thế chính yếu là các nhà sản xuất mì gói luôn thêm thắt, cải tiến nên mặt hàng này ngày càng đa dạng và hấp dẫn.Theo News.zing.vn, mì ăn liền Việt Nam cũng nằm trong xu hướng “cao cấp hóa” nêu trên của thế giới, một khi người tiêu dùng sẵn sàng chi trả cho những sản phẩm đắt tiền hơn. Các nhà sản xuất nhanh chóng cập nhật các sản phẩm mì cao cấp tiện dụng, như: mì ly - tô - khay, bổ sung thịt thật - tôm thật, đồng thời đẩy mạnh các sản phẩm từ sợi gạo như bún, phở, hủ tiếu... để chìu chuộng khẩu vị ẩm thực đa dạng của người tiêu dùng.Một trong những lý do quan trọng khiến người tiêu dùng thoải mái chi tiêu hơn cho mì gói, bởi mức sống của người dân đang được nâng cao. Người tiêu dùng - đặc biệt là những người có tiền ngày càng quan tâm đến sức khỏe, kỹ càng hơn khi lựa chọn thực phẩm và không ngại chi trả cho những sản phẩm cao cấp, chất lượng cao.News.zing.vn cho biết quan niệm sử dụng mì ăn liền của người dân đã thay đổi. Trước đây, yếu tố tiện dụng và tiết kiệm được đặt song song. Nay người tiêu dùng coi trọng sự tiện dụng và ngon miệng hơn, khiến cho mì ăn liền dạng ly đang dần trở thành xu hướng mới. Rõ hơn là hiện nay, mì, phở, bún, hủ tiếu dạng ly - tô - khay, được bổ sung thêm thịt, tôm, trứng, hải sản và các thực phẩm bổ dưỡng khác liên tục ra mắt thị trường, đã rất được người tiêu dùng hưởng ứng để ăn vào mọi giờ giấc và ở bất cứ đâu.Ngay ở vùng nông thôn, mức tiêu thụ sản phẩm FMCG (Fast Moving Consumer Goods: nhóm hàng tiêu dùng nhanh) có thương hiệu cũng tăng nhanh. Không ngạc nhiên khi những ly – tô mì có giá xoay quanh mức 10,000 đồng, thậm chí trên 15,000 đồng dễ bán không kém những gói mì giá 3,000 - 5.000 đồng.News.zing.vn nhắc đến Acecook - một trong những nhà sản xuất mì ăn liền lâu năm tại Việt Nam - cũng đang đặt nhiều kỳ vọng vào sự phát triển mới của phân khúc cao cấp. Doanh nghiệp này đang mở rộng mảng mì cao cấp, các dòng mì ly và đã đạt doanh số ấn tượng.Chỉ trong năm 2018, Acecook đã tung ra thị trường 5 - 6 sản phẩm mới, và tất cả đều thuộc dòng cao cấp có rau, củ, trứng, thịt, hải sản như mì Ý dạng ăn liền Bistro (tô, gói), mì ly Shake me, miến xào Phú Hương… Đồng thời các sản phẩm ăn liền từ gạo cũng được gia tăng ngày càng mạnh, trong đó có phở, bún, hủ tiếu (vốn chiếm khoảng 25 - 32% cơ cấu tỷ lệ nguồn cung sản phẩm ra thị trường của công ty này).Theo số liệu từ Hiệp hội mì ăn liền thế giới (WINA), mỗi năm trên thế giới có gần 100 tỷ gói mì được tiêu thụ. Việt Nam là một trong 15 quốc gia đang tiêu thụ mì gói nhiều nhất, xếp vị trí thứ 5, sau Ấn Độ và ngay trước Mỹ. Hiện nay, bình quân một người Việt Nam tiêu thụ 53.5 gói mì ăn liền mỗi năm. Trong đó, theo nhận định của Acecook, tiềm năng dành cho mì ly, dù chỉ mới chiếm 2% thị trường nhưng sẽ còn tăng đều theo xu hướng tăng trưởng chung với nhịp sống công nghiệp hóa cùng sự xuất hiện của hàng ngàn siêu thị, cửa hàng tiện lợi.