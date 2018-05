Tên Núi, Rosneft, Bán Quặng, Vô Chùa Trộm, Mất Lái...

Xuân NiệmHãy hình dung rằng tới một lúc, Hà Nội sẽ bị đổi tên thành Tân Tô Châu, trong khi Sài Gòn bị đôi tên thành Tân Thượng Hải... Có thê như thê hay không?Báo Công An Nhân Dân có bản tin “Công ty đặt nhầm tên núi Trung Quốc ở Lâm Đồng gửi lời xin lỗi”...Ngày 17-5, Công ty TNHH TMDV Du lịch và Tư vấn du học Đại Bình (Đai Bình travel) đã gửi thư xin lỗi chính quyền và nhân dân tỉnh Lâm Đồng về sự cố đặt nhầm tên núi Thiên Phong Lĩnh ở Trung Quốc cho núi Đại Bình ở TP Bảo Lộc, Lâm Đồng.Bắc Kinh lại hù dọa... Bản tin VOA ghi nhận rằng Rosneft Việt Nam BV, thuộc công ty dầu mỏ quốc gia Nga Rosneft, vừa lên tiếng bày tỏ lo ngại rằng công việc khoan dầu mới hợp tác với Việt Nam gần đây trong khu vực Biển Đông sẽ khiến Bắc Kinh nổi giận, Reuters dẫn hai nguồn tin trực tiếp am hiểu về tình hình cho biết ngày 17/5.Trước đó vào ngày 15/5, Rosneft cho biết đơn vị tại Việt Nam đã bắt đầu khoan giếng LD-3P, thuộc mỏ khí ngoài khơi Lan Đỏ ở Lô 06.1, cách phía đông nam Việt Nam 370 km. Lô này nằm trong khu vực đường lưỡi bò chín đoạn mà Trung Quốc vạch ra, theo công ty nghiên cứu và tư vấn năng lượng Wood Mackenzie.Bản tin VietnamNet kể về phiên tòa “Xét xử BS Hoàng Công Lương: Tiết lộ tỉ lệ ‘ăn chia’ trong chạy thận”... Sau lắp đặt máy chạy thận, công ty Thiên Sơn được hưởng 90% doanh thu trong tháng, BV đa khoa tỉnh Hoà Bình hưởng 10%.Báo Đất Việt kể chuyện “Bán quặng rẻ cho Trung Quốc: Chuyện đau lòng”...Khoáng sản là tài nguyên không thể tái tạo được, do đó phải bảo tồn, gìn giữ, nếu sử dụng thì phải sử dụng hữu ích.... riêng thị trường Trung Quốc, lượng quặng và khoáng sản Việt Nam xuất sang chiếm 80% tổng lượng xuất khẩu, đạt gần 1,2 triệu tấn, kim ngạch hơn 29 triệu USD. Tuy nhiên, giá xuất khẩu trung bình chỉ đạt 560.000 đồng/tấn. Thậm chí, giá bán quặng và khoáng sản cho thị trường Hàn Quốc còn cao gấp 10 lần so với giá bán cho Trung Quốc (5,8 triệu đồng/tấn).Báo Người Lao Động ghi nhận: Cục Quản lý lao động ngoài nước (Bộ LĐ-TB-XH) cho biết, theo số liệu báo cáo từ các doanh nghiệp (DN), tổng số lao động đi làm việc ở nước ngoài trong tháng 4 năm 2018 là 10.252 lao động (3.399 lao động nữ), gồm các thị trường: Đài Loan: 6.163 lao động (1.836 lao động nữ), Nhật Bản: 2.616 lao động (1.114 lao động nữ), Hàn Quốc: 764 lao động (152 lao động nữ), Malaysia: 84 lao động (56 lao động nữ), Ả rập - Xê út: 227 lao động (224 lao động nữ), Rumania: 179 lao động nam, Kuwait: 84 lao động nam và các thị trường khác. Như vậy, trong 4 tháng đầu năm 2018, tổng số lao động Việt Nam đi làm việc ở nước ngoài là 36.990 lao động (13.688 lao động nữ) đạt 33,6% kế hoạch năm 2018.Báo Thanh Niên kể: Sáng ngày, 17.5, Công an huyện Nghi Lộc (Nghệ An), cho biết đơn vị này đang điều tra vụ mất trộm hòm công đức tại chùa Hồng Phúc, ở xã Nghi Long, huyện Nghi Lộc.Vụ trộm được camera giám sát của nhà chùa ghi lại. Theo đó, khoảng 6 giờ 21 phút ngày 13.5, có 2 thanh niên, trong đó 1 người mang theo ba lô, đột nhập chùa. Chỉ sau đó vài chục giây, 2 thanh niên này khiêng hòm công đức là két sắt để phía dưới một bàn thờ phụ ra ngoài.Báo Dân Việt kể chuyện Lâm Đồng: Ô tô mất lái lao xuống vực sâu 40m...Vụ tai nạn xảy ra tại tỉnh lộ 725 đoạn qua thôn 4, xã Tà Nung, TP. Đà Lạt (Lâm Đồng).Bà Nguyễn Thị Xuân, 71 tuổi (ngụ thôn 4, tổ 9, xã tà Nung) cho biết: "Vụ tai nạn xảy ra vào khoảng lúc 1h sáng ngày 17.5. Cả gia đình tôi đang ngủ thì nghe thấy tiếng động rất lớn, tôi dậy mở cửa thì thấy chiếc ô tô nằm quay ngang ở vườn khoai lang của nhà tôi. Khi đó tôi vẫn thấy tài xế bò ra ngoài được nên gọi mọi người đưa đi cấp cứu".Bản tin TTXVN kể rằng Air Seoul Inc. - một công ty con cung cấp dịch vụ bay giá rẻ của hãng hàng không Asiana Airlines (Hàn Quốc) ngày 17/5 cho biết, công ty này sẽ mở một đường bay mới tới Đà Nẵng trong tuần này... Hiện 6 hãng hàng không của Hàn Quốc đang cung cấp dịch vụ vận tải hàng không tới Đà Nẵng - thành phố thu hút khoảng 500.000 du khách Hàn Quốc mỗi năm.Bản tin VOV kể: Hai học sinh lớp 8 ở Hà Nội chế tạo cánh tay điều khiển bằng suy nghĩ...Hai học sinh ở Hà Nội đã thiết kế, viết phần mềm và lắp ghép thành công cánh tay robot điều khiển bằng suy nghĩ.Báo Pháp Luật Plus kể chuyện Sài Gòn: "Dụ" bệnh nhân ra ngoài mổ bị tử vong, một bác sĩ bị kỷ luật...Chuẩn đoán tại BV Bình Dân nhưng 2 tháng sau nữ bệnh nhân 66 tuổi lại chọn BV Bưu Điện để phẫu thuật nội soi và bị tử vong sau đó.Đầu tháng 2, sau khi nhận thấy cơ thể có những dấu hiệu đau âm ỉ vùng hạ vị kèm táo bón kéo dài nhiều năm, bà Sương quyết định tới BV Bình Dân thăm khám và được chuẩn đoán lồng trong trực tràng hậu môn mức độ nhẹ. Bà Oanh sau đó được bệnh viện cho uống thuốc điều trị.Tuy nhiên, bệnh nhân muốn phẫu thuật giải quyết dứt điểm bởi mỗi khi ăn no lại bị đau râm ran. Bác sĩ P.V.S., một người quen của bà Sương đang công tác tại BV Bình Dân đã gợi ý bà qua BV đa khoa Bưu Điện để phẫu thuật.Báo Tuổi Trẻ kể rằng cần phải cảnh giác với 'cò' Bệnh viện Đại học Y dược TP.SG.Bị đón đầu và chào mời khám nhanh với giá 100.000 đồng trọn gói, khám xong mới lấy tiền, nhiều bệnh nhân từ các tỉnh đến TP.SGkhám bệnh bị các "cò" dụ với rất nhiều chiêu trò.Thậm chí các "cò" dẫn người bệnh vào phòng khám của tư nhân mạo danh thuộc Bệnh viện Đại học Y dược (BVĐHYD) và mất những khoản tiền vô lý.Tư bản Thái Lan tràn ngập Việt Nam... Báo SGGP kể rằng cùng với sự tăng cường đầu tư và thâu tóm hàng loạt thương hiệu lớn tại Việt Nam của các doanh nghiệp Thái Lan, thị trường hàng hóa tại Việt Nam đã có sự thay đổi rất lớn....Báo cáo của một số cơ quan tại TPSG cũng cho thấy, hàng hóa Thái đang xuất hiện ngày càng nhiều tại các siêu thị, cửa hàng trên địa bàn. Hiện tượng cửa hàng chuyên bán đồ Thái được mở ra hàng loạt, cho thấy mức độ tiêu thụ hàng Thái rất lớn. Biểu hiện rõ nhất là tại TPSG, nhiều cửa hàng kinh doanh quần áo trẻ em cao cấp của Trung Quốc hoặc Hồng Công, Hàn Quốc... đã và đang nhường đất cho hàng Thái! Hiện tượng hàng Thái vào Việt Nam được ví như “nước chảy chỗ trũng” diễn ra từ nhiều năm qua.