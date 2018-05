Giải thưởng về quản trị, điều khiển, lãnh đạo mang tên Charles Nguyễn

Cần nói thêm là tại các đại học về ngạch trật của các vị giảng huấn thì như sau:

- ngạch giảng viên (lecturer): gia hạn mỗi năm và sau đó khi có tín nhiệm và chứng tỏ khả năng giảng dạy thì lên được giảng viên thâm niên (senior lecturer) với nhiệm kỳ là 3 năm gia hạn hợp đồng giảng huấn.

Vì đại học được quan niệm không phải chỉ là truyền bá kiến thức mà còn tạo kiến thức, giảng viên chỉ có nhiệm vụ truyền bá kiến thức như giáo sư trung học song giáo sư đại học có điều kiện đặc biệt về tạo kiến thức tức là những nghiên cứu.

- ngạch giáo sư professor): khởi đầu là giảng sư (assistant professor), các vị này có thời gian khoảng 5 năm để đệ trình những nghiên cứu, sau đó đại học sẽ cứu xét và những vị đáp đúng điều kiện về nghiên cứu sẽ được vào ngạch giáo sư, khởi đầu là phó giáo sư (associate professor), có rất nhiều vị chỉ lên được đến ngạch này trong suốt cuộc đời giảng dạy; khi vị này có thêm những nghiên cứu tạo được tiếng tăm trong ngành thì đại học sẽ cứu xét cho lên cấp cao nhất là giáo sư thực thụ toàn phần (full professor).

Sự khác biệt giữa giảng sư (assistant professor) và giáo sư (associate professor and full professor) là nếu không được cứu xét vào ngạch giáo sư thì sẽ không được đại học chấp nhận cho tại chức. Khi được vào ngạch giáo sư thì là được chấp nhận trong giảng huấn và nghiên cứu, được bổ nhiệm các chức vụ chỉ huy như trưởng khoa, khoa trưởng, giám đốc học vụ (department chairman, dean, provost, vice-president for academic affairs), Cũng có nhiều vị vì không có khả năng quản trị nên chỉ là giáo sư (associate and full professor) thuần túy giảng huấn và nghiên cứu, không có thêm nhiệm vụ chỉ huy hành chánh (administrator). Chức vụ giáo sư có những quyền lợi về tự trị đại học và thông thường mỗi 7 năm được nghỉ một năm cho việc nghiên cứu riêng (sabbatical year).

Khi nghỉ hưu nếu có những công trạng đặc biệt, đại học sẽ phong cho danh hiệu emeritus, quyền dùng những phương tiện của đại học như thời còn tại chức cho các công việc nghiên cứu và giáo dục.

Giáo sư Nguyễn Cường là khoa trưởng gốc Việt đầu tiên của một đại học có tầm vóc quốc gia và kích thước quốc tế, đại học CUA là một đại học tự thục có tiếng, nơi có nhiều vị tốt nghiệp thành danh như tiến sĩ Michael Douglas Griffin, hiện nay (2018) phó bộ trưởng quốc phòng, đặc trách nghiên cứu và học thuật kỹ sư (Under Secretary of Defense for Research and Engineering), giám đốc thứ 11 của cơ quan hàng không không gian quốc gia ( NASA: 2005-2009), a Master of Science in Engineering degree in Aerospace Science from the Catholic University of America (1974).

Tiến sĩ Nguyễn Cường là vị khoa trưởng thứ 13 của trường kỹ sư, phục vụ 4 nhiệm kỳ từ 2001 đến 2017, ông từ giảng sư lên phó giáo sư, rồi giáo sư thực thụ toàn phần, là trưởng khoa (department chairman) rồi lên khoa trưởng (dean of school of engineering).

Về tổ chức có sự khác biệt giữa trường (school) và phân khoa (college), cao nhất về học vụ là giám đốc học vụ (provost, vice-president for academic affairs), dưới đó có các cơ cấu trực thuộc:

- phân khoa (college) và trường (school).

Phân khoa đào tạo tổng quát và trường đào tạo ứng dụng, thí dụ như Trường Kỹ Sự (school of engineering) đào tạo kỹ sư.

Phân khoa (college) Toán (mathematics) đào tạo cử nhân Toán, Phân khoa Vật Lý (Physics) cử nhân Vật Lý.

Sau khi không làm khoa trương nữa ông được thêm tước hiệu Emeritus và là nguyên khoa trưởng danh dự (Dean Emeritus), hiện giờ ông là giáo sư thực thụ (full professor) về ngành điện học, điện toán tại CỦA.