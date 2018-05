Ông Trọng, Bắc Hàn, Dầu Tràm, Dưa Hấu, Du Lịch...

Xuân NiệmTổng Bí Thư Nguyễn Phú Trọng sẽ kê khai tài sản công khai? Mắc cỡ gì mà không minh bạch tài sản? Có ai cười gì ông Trọng đâu, nếu ông công khai tài sản trong diện hộ nghèo dưới tiêu chuẩn?Bản tin VOA ghi rằng nếu Tổng bí thư Nguyễn Phú Trọng không minh bạch hóa tài sản của mình thì người dân sẽ tiếp tục nghi ngờ ông không trong sạch và cuộc chiến chống tham nhũng của ông được coi là không thực tâm.Đó là nhận định của ba trong số những người ký vào bức thư gửi tới người đứng đầu Đảng Cộng sản Việt Nam đề ngày 6/5, trong đó kêu gọi ông Trọng “hãy làm gương là người công khai ‘Bản kê khai tài sản’ của mình trên báo chí, cổng thông tin điện tử và Internet đầu tiên.’Trong khi đó, bản tin BBC ghi nhận về một cơ duyên cho Bắc Hàn: PGS TS Vũ Minh Khương, Giáo sư Trường Chính sách Công Lý Quang Diệu, Singapore cho rằng Việt Nam có ảnh hưởng lớn đối với Bắc Hàn do hai nước có sự tương đồng và có tính khả dụng của những bài học đã qua, chẳng hạn cách Việt Nam thay đổi quan hệ với Mỹ.Tiếp đó, TS Vũ Minh Khương phân tích về những bài học Bắc Hàn có thể học tập được từ kinh nghiệm Việt Nam... Ông Kim có thể tương đối yên tâm về một mô hình chính trị ổn định để tập trung vào phát triển kinh tế. Ông Kim có thể thấy mình có sứ mệnh giống như ông Đặng Tiểu Bình hay một số lãnh đạo Việt Nam trước đây: tạo ra một cục diện mới cho công cuộc phát triển của đất nước đó.Tiết kiệm biết bao nhiêu là xương máu, có phải không?Trong khi đó, báo Dân Việt kể: Một cơ sở dầu tràm ở TP.Huế (Thừa Thiên- Huế) bị phát hiện sản xuất hàng ngàn chai dầu tràm “dỏm”, trong đó có loại dầu gây dị ứng khi sử dụng cho trẻ em.Trưa nay (11.5), Công an TP.Huế cho biết, cơ quan này đang củng cố hồ sơ để xử lý cơ sở dầu tràm Phước Quy (địa chỉ 218 đường Chi Lăng, phường Phú Cát, TP.Huế) về hành vi làm ăn gian dối.Báo Thanh Niên kể: Thương lái Trung Quốc ngừng mua, dưa hấu lại nằm chờ 'giải cứu'...Ở “vựa” dưa hấu lớn Phú Ninh, gần một tuần nay người trồng dưa đứng ngồi không yên vì giá dưa rớt thê thảm. Đang ngồi nhặt những quả dưa hư hỏng sau trận mưa giông, bà Nguyễn Thị Phương (50 tuổi, ở xã Tam An, Phú Ninh, Quảng Nam) buồn bã cho biết gia đình bà trồng hơn 5 ha dưa, vào thời điểm này năm ngoái dưa có giá từ 5.000 - 6.000 đồng/kg, còn năm nay giá thu mua tại ruộng chỉ còn chưa đầy 1.000 đồng/kg. Với mức giá này, sau khi trừ các chi phí, nông dân đã thua lỗ nặng. Ấy là chưa tính đến công lao động của cả gia đình.Báo An Ninh Thủ Đô kể: Những ngày gần đây, người dân xã Cư Yang, huyện Eakar, tỉnh Đăk Lắk "đứng ngồi không yên" vì bí đỏ đến vụ thu hoạch nhưng khó tiêu thụ.Ông Nguyễn Mạnh Hùng- Chủ tịch UBND xã Cư Yang cho biết: Cư Yang là xã đặc biệt khó khăn của huyện Eakar, dân tộc thiểu số chiếm 42% dân số toàn xã, nguồn thu nhập chính của người dân từ nông nghiệp.Báo Văn Hóa kể vê thiên đường du lịch Đà Nẵng: Cảnh giác với nạn trộm cắp mùa du lịch biển.Mỗi dịp hè, Đà Nẵng là nơi đón nhiều lượt khách trong và ngoài nước đến nghỉ dưỡng, tham quan. Đặc biệt, với sự kiện Lễ hội pháo hoa quốc tế 2018 kéo dài trong 2 tháng đã khiến Đà Nẵng trở thành địa bàn của các loại tội phạm, các đối tượng trộm cắp đã tung ra nhiều chiêu trò tinh vi, chờ thời cơ thuận lợi để trộm, cướp tài sản của du khách. Phạm vi xảy ra trộm cướp thường là những nơi đông đúc như chợ, bãi biển, chỗ đậu đỗ xe...SGGP kể: Tai nạn nghiêm trọng tại dốc Cun Hòa Bình, 5 người thương vong...Vào khoảng 7 giờ ngày 11-5, một vụ tai nạn nghiêm trọng xảy ra tại Km78, dốc Cun, Quốc lộ 6, thuộc địa phận phường Thái Bình, TP Hòa Bình (tỉnh Hòa Bình) làm hàng chục người thương vong.Một Thế Giới kể: Bộ GD-ĐT đề xuất tăng tiền lương giáo viên lên 30%......hiện nay, có rất ít học sinh giỏi muốn vào ngành sư phạm, vì vậy cần có chính sách thu hút, tạo động lực cho đội ngũ giáo viên. Vì vậy, Bộ trưởng đề nghị T.Ư. xem xét có chính sách lương/phụ cấp đặc thù đối với đội ngũ giáo viên, trong đó quy định giáo viên thuộc trường hợp có phụ cấp cao hơn 30% theo quy định của Đề án và nằm trong nhóm có lương và phụ cấp ở mức cao trong khối các đơn vị hành chính sự nghiệp.Bản tin VOV kể: “Mời” tình địch lên ô tô rồi đánh ghen kinh hoàng...Do nghi ngờ chị Hà V. (TP Vinh) có quan hệ tình cảm với chồng mình nên Trang Đài gọi cô gái lên xe đánh, cắt tóc và dùng kéo đâm vào đùi nạn nhân.Phát hiện chị Hà V. ngồi trên vỉa hè, Lê Thị Trang Đài cùng 2 người phụ nữ khác điều khiển ô tô lại gần, mở cửa gọi cô gái lên xe. Nhóm phụ nữ này đã đánh, cắt tóc và dùng kéo đâm vào đùi khiến nạn nhân bị thương phải đến bệnh viện điều trị.Báo Người Đưa Tin kê chuyện Quảng Ninh: Khách đấm nhân viên bán xăng vì nghi gian lận...Người đàn ông cho rằng, nhân viên cây xăng Petrolimex đã gian lận xăng liền lao vào hành hung khiến nhân viên này chảy máu mồm.Báo Gia Đình Net ghi nhận: Sau sự kiện “giáo sư quần đùi” Trương Nguyện Thành về Mỹ, nhiều ý kiến cho rằng, hiện nay ít người sau khi đi du học về nước để làm việc với mức lương phổ biến chỉ khoảng 10 triệu đồng/tháng.