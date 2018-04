Cali: 1/6 HS Da Đen Đọc Đúng Trình Độ Trong Lớp, Chưa Tới 1/5 HS Gốc Latinh Làm Toán Đúng Trình Độ Trong Lớp

Nhắm mắt lại một lát. Hãy tưởng tượng nếu chỉ có 1/6 học sinh người Mỹ gốc Phi Châu trên toàn tiểu bang có thể đọc đúng trình độ trong lớp. Hãy tưởng tượng nếu chưa tới 1/5 học sinh gốc La tinh làm toán đúng trình độ trong lớp. Hãy tưởng tượng chưa tới 1/3 học sinh hoặc làm toán học đọc đúng trình độ trong lớp. Bạn có thấy xấu hổ?Hãy thức tỉnh đi! Đây là thực trạng của nền giáo dục công lập tại California trong năm 2018. Các kết quả mới nhất từ National Assessment of Educational Progress (NAEP) – được biết như là Nation’s Report Card – vẽ ra bức tranh đáng lo ngại: Các trường học tại California đang làm cho đại đa số học sinh thất bại.Môn toán và đọc trong lớp 4 và lớp 8 – theo các kết quả trong tháng này của NAEP – California lại lần nữa rớt xuống gần đáy của toàn quốc. Nữ sinh lớp 8 được xếp hạng 41 trong môn toán. Học sinh lớp 8 gốc La Tinh xếp hạng 43 trong môn đọc. Các học sinh nghèo lớp 4 xếp hạng 50 trong môn toán. Học sinh nghèo chiếm gần 60% tất cả học sinh ghi danh học từ lớp mẫu giáo tới lớp 12 tại California.Những kết quả này khẳng định điều mà chúng ta đã biết từ cuộc thi hàng năm trên toàn tiểu bang của chúng ta – hàng triệu học sinh tại California có trình độ thấp dưới trung bình trong môn toán và đọc.Thiếu tiến bộ đáng kể đối với các học sinh da màu, mà hiện chiếm đại đa số học sinh trẻ tuổi tại California, làm thất bại việc cân bằng chênh lệch khả năng toán và đọc trong các học sinh. Điểm đọc trung bình của học sinh lớp 8 người Mỹ gốc Phi Châu là 28 điểm thấp hơn học sinh da trắng. Chênh lệch đó đã không được cải thiện kể từ năm 1998 tức là 20 năm trước. Điểm trung bình của học sinh lớp 4 gốc La Tinh về môn toán là 23 điểm thấp hơn học sinh da trắng – chênh lệch đó đã không được sang bằng kể từ năm 2000.Một số người cho rằng lý do học dở toán và đọc là do tiền tài trợ cho trường học không đủ. Trong khi thực tế, theo Phòng Phân Tích Lập Pháp, điều chỉnh lạm phát, mức tài trợ của tiểu bang California cho mỗi học sinh hiện ở mức cao nhất trong vòng 30 năm.