Tính Trọn Đời, 1 Phụ Nữ Mất 1 Triệu MK Vì Chênh Lệch Lương Giữa Đàn Ông và Phụ Nữ

Phụ nữ đã thực hiện được nhiều bước tiến đáng kể trong chỗ làm việc, nhưng một phúc trình mới từ Merrill Lynch cho thấy sự chênh lệch mức lương giữa đàn ông và phụ nữ có thể đôi khi lên tới hơn 1 triệu đô la trong trọn đời.Phúc trình có tên “Women & Financial Wellness: Beyond the Bottom Line,” quy cho chênh lệch tiền lương là do nhiều yếu tố, gồm tiền lương thấp hơn, đầu tư ít hơn, mất thời gian đi làm và ít tiền tiết kiệm về hưu.Số liệu của Phòng Thống Kê Lao Động từ năm 2016 cho thấy rằng mỗi đô la mà một người đàn ông nhận được từ tiền lương, thì một phụ nữ trong cùng việc làm chỉ nhận lương 82 xu. Điều đó còn tệ hơn đối với phụ nữ da màu: Phụ nữ Mỹ gốc Phi Châu lãnh lương 70 xu so với lương 1 đô la của đàn ông và phụ nữ gốc La Tinh chỉ lãnh 64 xu.Phúc trình cho biết rằng phụ nữ đã đạt tới điểm cao mà có thể liên kết với cá nhân phát triển và quyền lực tài chánh. Phụ nữ chiếm 57% những người lãnh lương có bằng đại học trong thời gian gần đây, theo nghiên cứu cho biết, và điều đó đã thúc đẩy sự gia tăng mạnh trong lương bổng. Mức lương của phụ nữ đã gia tăng 75% từ năm 1970 tới 2015, trong khi mức lương của đàn ông gia tăng chỉ 5%.Luật lệ gần đây cũng giúp thu hẹp chênh lệch lương bổng. Trong tháng 10 năm 2017, Thống Đốc Jerry Brown đã ký luật lương riêng tư ngăn chận các công ty tại California từ việc đòi hỏi lương và phúc lợi trước của những người nạp đơn xin việc làm.Phúc trình cho thấy rằng trung bình một phụ nữ trải qua 44% thời gian tuổi trưởng thành không đi làm việc lãnh lương so với chỉ 28% đối với một người đàn ông. 2/3 việc chăm sóc cung cấp cho những người cao niên được thực hiện bởi những người phụ nữ.Vì thời gian ở nhà lo cho con cái lâu quá nên khi trở lại làm việc thì phụ nữ được giao các nhiệm vụ ít quan trọng và do đó lương cũng thấp hơn.Một phụ nữ mất 8 năm không đi làm trong độ tuổi 20s để chăm sóc 2 đứa con, 4 năm trong độ tuổi 40s hay 50s để chăm sóc cha mẹ và cũng về hưu sớm hơn 2 năm so với dự định để chăm sóc cho người phối ngẫu đau yếu sẽ lãnh lương ít hơn một người đàn ông còn tiếp tục làm việc khoảng 1 triệu đô la.