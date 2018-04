Tiêu Thụ Xi Măng VN Nội Địa Tăng Lại

Thị trường xi măng VN lạc quan vì sản lượng tiêu thụ nội địa đã có bước tăng trưởng trở lại, theo tin Báo Chính Phủ. Theo Bộ Xây dựng, ước tính sản phẩm xi măng tiêu thụ ở cả thị trường nội địa và xuất cảng trong tháng 4 đạt khoảng 8,77 triệu tấn, tăng 0,81 triệu tấn so với tháng 3, tăng 10% so với cùng kỳ năm 2017 và đạt 25% kế hoạch năm 2018. Lũy kế, ước tiêu thụ sản phẩm xi măng trong 4 tháng năm 2018 đạt khoảng 29,83 triệu tấn, tăng 13% so với cùng kỳ. Ước tính tiêu thụ trong nước tháng 4 khoảng 6,32 triệu tấn, tăng 5% so với cùng kỳ năm 2017. Đây là con số đáng khích lệ khi trong tháng 3, sản lượng xi măng tiêu thụ nội địa chỉ đạt 5,56 triệu tấn và giảm tới 11% so với tháng 3/2017.