Cali Se Ngập Lụt Lớn, Cả Triệu Dân Di Tản

LOS ANGELES, California -- Tiểu bang California có thể bị các trận lụt khổng lồ chết người, làm ngập nhiều ngôi nhà dưới 30 feet (= 9.15 mét) nước trước cuối thế kỷ này, theo một cuộc nghiên cứu.Nghiên cứu mới cho biết khí hậu California sắp trở nên gay gắt cùng cực: chuyển biến nhanh chóng từ rất ẩm ướt sang rất khô hạn.Nhiều phần các trận lụt lớn sẽ xây ra trong 40 năm tới.Trong khi mmùa khô kéo dài có thể kèm với mùa gió lộng, thúc đẩy các trận cháy rừng.Trận lụt khổng lồ trước thế kỷ có thể tương đương “Trận lụt khổng lồ năm 1862” -- lúc đó làm đoạn dài 300 dặm (= 483 kilômét) của tiểu bang California ngập nước.Và có thể xảy ra nhiều, chứ không phải 1 trận lụt làm ngập 30 feet nước..Như thế, trong vài thập niên tới, khí hậu biến chuyển nhanh chóng khi chuyển sang khô hạn kèm gió lộng, dẫn tới chaý rừng.Thiên tai sẽ làm California thiệt hại không phải bạc tỷ đô la, mà là cả ngàn tỷ đôla khi nhà ngập nước như thế.Daniel Swain, nhà khoa học về khí hậu ở viện Institute of the Environment and Sustainability của đaị học UCLA, nói rằng hầu hết người dân California chưa nắm được viễn ảnh mức độ thiên tai như thế:“Nhiều triệu người dân sống trong vùng Central Valley, lúc đó tối thiểu là phải di tản, và nhiều người có thể thấy ngôi nhà của họ ngập dưới khối nước cao 20 feet (=6.1 mét) tới 30 feet (= 9.15 mét).