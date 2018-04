TQ Phạt Trả Đũa Vào Nông Sản Cali

LOS ANGELES, Calif. -- Có một nỗi lo tại tiểu bang California rằng tranh chấp thương mại giữa Hoa Kỳ và Trung Quốc sẽ gây thiệt hại lơ1ớn cho nông dân Califonria.Dave Phippen, một ủy viên nòng cốt của cơ quan có tên là Almond Board of California (Hội Đồng Hạt Hạnh Nhân tại California), nói rằng chưa có lô hàng này tơ1ới Trung Quốc bị hủy bỏ, nhưng nếu không giải quyết bất đồng bây giờ, mùa gặt mới sẽ bị ảnh hưởng nặng.California trồng 80% hạt hạnh nhân tiêu thụ trên toàn thế giới, và tiểu bang California là nơi xuất cảng toàn bộ hạt hạnh nhân Hoa Kỳ trong 2015 và 2016, theo hồ sơ Bộ nông nghiệp (California Department of Agriculture and Food -- CDAF).Phippen nói rằng hạnh nhơn California tràn ngập thị trường nhập cảng cuả TQ và cả thế giới, trong khi công ty mà Phippen là đồng chủ nhơn -- Travaille and Phippen, Inc.-- có tới các trang trại rộng 1600 acres trồng cây hạnh nhơn và một nhà máy chế biến với 70 công nhân cho biết rằng khi Mỹ-TQ tranh chấp thương mại, “không thể nói rằng chúng tôi không lo ngại.”Lục địa TQ và Hong Kong là nơi đến của 12% xuất cảng hạt hạnh nhơn Hoa Kỳ, với trị giá nơi cổng trang trại là 518.1 triệu đôla, theo lời hôị đồng CDAF.Theo kế toán của hội nông nghiệp Farmers for Free Trade, xuất cảng hạt hạng nhơn sang TQ lên tới 184 triệu đôla trong năm 2017, và sau khi TQ loan báo đầu tháng này rằng thuế quan với nông sản Hoa Kỳ, kể cả hạt hạnh nhơn, để trả đũa thuế quan Hoa Kỳ áp đặt lên thép và nhôm TQ hồi tháng 3/2018, xuất cảng hạnh nhơn Mỹ sang TQ sẽ có thể tăng thêm lên tới 28 triệu đô thuế nhập cảng.Trong khi đó, loaị hạt pistachios từ Mỹ vào TQ có thể bị áp thuế thêm tới 99 triệu đôla,Trong mùa thương mại gần nhất, Hoa Lục và Hong Kong là nơi đến của 55% xuất cảng hạt pistachio của Mỹ, trị giá 660 triệu đôla và hầu hết là từ hai tiểu bang California và Arizona.Đó là chưa kể các nông sản khác tại California.Hội The Farmers for Free Trade hôm Thứ Ba đưa ra bản báo cáo, nhan để “Nông Dân Trả Giá: Trã Đũa Tư2ừ Thép & Nhôm.”