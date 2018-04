NATO Sẵn Sàng Giúp Afghan Bảo Vệ An Ninh Bầu Cử

BRUSSELS - TTK-NATO Jens Stoltenberg xác nhận: lực lượng NATO có thể tiếp sức bảo vệ an ninh bầu cử tại Afghanistan 3 năm sau ngày chấm dứt vai trò tác chiến trong vùng.1 trung tâm ghi danh cử tri tại thủ đô Kabul bị đánh bom mới đây gây thiệt mạng 57 người.Liên quân NATO do Hoa Kỳ dẫn đầu hiện còn 13,000 binh sĩ làm việc huấn luyện và yểm trợ.TTK Stoltenberg tuyên bố tại buổi họp cấp ngoại trưởng “Sự đóng góp của chúng ta bằng vai trò hạn chế của lực luợng quân sự NATO có thể bảo đảm an toàn và an ninh cho cuộc tổng tuyển cử tại Afghanistan”.Tuần này, Taleban loan báo phát động chiến dịch Xuân, cũng là chiến dịch muà khô hàng năm - họ tuyên bố: sẵn sàng đáp ứng quyết định tăng quân số 3000 của TT Trump.Loan báo này gián tiếp phản bác đề nghị hoà đàm của TT Asharaf Ghani đề ra hồi Tháng 2, tuy không trực tiếp nhắc tới.