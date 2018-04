CSVN Đang Dần Chuyển Giao Quyền Lực

CSVN đang dần dần chuyển giao quyền lực. Chuyển giao cho ai? Sao lại có chuyện ly kỳ hấp dẫn như vậy? Xin nói nhanh kẻo quí bạn đọc (và cả quí vị thức giả) sốt ruột. Có hai sự kiện hoàn toàn thực tế và có thể minh chứng được (facts).

Thứ nhất, CSVN đang chuyển giao quyền lực cho Trung Cộng qua những gì CSVN đang làm từ trước đến nay trên toàn lãnh thổ và lãnh hải Việt Nam, dù có hay không có hội nghị Thành Đô 1990.

Thứ hai, các hành động đàn áp cực kỳ thô bạo và bần cùng hóa nhân dân đang chỉ ra rằng CSVN đang chuyển giao quyền lực cho toàn dân qua một cuộc Cách Mạng Dân Chủ đang hình thành và đang nhanh chóng xảy ra.

1. Trước tiên chúng ta bàn về cuộc chuyển giao quyền lực và chủ quyền quốc gia Việt Nam cho Trung Cộng:

Năm 1990, TBT Nguyễn Văn Linh, TT Đỗ Mười và Cố vấn Phạm Văn Đồng sang phó hội tại Thành Đô (thủ phủ tỉnh Tứ Xuyên, Trung Quốc). Phía Trung Cộng có TBT Giang Trạch Dân và Thủ Tướng Lý Bằng. Tài liệu có rất nhiều trên internet. Xin quí bạn đọc tự tham khảo và tìm hiểu thêm.

Trong hội nghị này, ngoài những điều khoản về việc bình thường hoá quan hệ giữa hai nước (CSVN chưa bao giờ tiết lộ chi tiết hiệp định này), thông tin về “Mật ước Thành Đô” do Tân Hoa Xã và tờ Hoàn Cầu Thời Báo chính thức phổ biến. Bắc Kinh tung ra tin tức hoàn toàn bất lợi cho CSVN trong lúc họ đang đưa giàn khoan dầu HD 981 vào sâu trong thềm lục địa Việt Nam và vùng đặc quyền kinh tế từ ngày 2/5/2014. Phía Việt Nam cũng râm ran về hồi ký của thứ trưởng ngoại giao Trần Quang Cơ và cựu Đại sứ Việt Nam Nguyễn Trọng Vĩnh tại Trung Quốc: “Việt Nam bày tỏ mong muốn sẵn sàng chấp nhận làm một khu vực tự trị thuộc chính quyền Trung ương tại Bắc Kinh, như Trung Quốc đã dành cho Nội Mông, Tây Tạng, Quảng Tây…

Phía Trung Quốc đồng ý và đồng ý chấp nhận đề nghị nói trên, và cho Việt Nam thời gian 30 năm (1990-2020) để Đảng Cộng sản Việt Nam giải quyết các bước tiến hành cần thiết cho việc gia nhập đại gia đình các dân tộc Trung Quốc…”.

CSVN quả quyết “mật ước” không hề có các điều khoản bán nước này nhưng nhân dân chưa bao giờ thấy đảng CSVN công khai hoá các văn kiện liên quan đến hội nghị Thành Đô!

Tuy nhiên, dù có hay không sự cam kết sáp nhập môi răng này, những hành động như tạo điều kiện cho Trung Cộng đưa dân quân tràn vào lãnh thổ Việt Nam không cần visa, được lái xe qua lại biên giới thoải mái, được quyền thiết lập những đặc khu nghiêm cấm người Việt lai vãng… Đó là những gì nhân dân thấy được và chịu đựng hàng ngày. Quyền lực Trung Cộng hiển hiện qua những cuộc thanh trừng, những sắp xếp lãnh đạo đảng CSVN. Rõ ràng Tập Cận Bình không thích thú gì Nguyễn Tấn Dũng và bộ sậu. Cái chết của Nguyễn Bá Thanh và các nhân vật cộm cán khác có bàn tay của cục tình báo Hoa Nam hay không? Nhiều tiết lộ cho biết trên thượng tầng của các đơn vị quân đội và tình báo Việt Nam trà trộn rất nhiều thế lực Trung Cộng đến độ các tư lệnh, các tổng cục trưởng lúc nào cũng nơm nớp lo sợ cho tính mạng của mình. Người Tàu cũng tham gia lực lượng dân phòng đàn áp đánh đập người Việt Nam biểu tình chống Formosa…

Ngoài lãnh hải, tình huống lại càng tồi tệ hơn nữa. Tàu hải cảnh Trung Cộng áp sát bờ biển, bên trong khu vực đặc quyền kinh tế Việt Nam. Chúng bắt bớ, đánh đập, giết chóc ngư dân, dâm chìm tàu đánh cá Việt Nam hàng ngày. Các lực lượng cảnh sát biển và hải quân Việt Nam được lệnh không can thiệp giúp dân và phải tránh đụng độ với tàu hải cảnh cùng tàu chiến Trung Cộng. Đáng nói hơn cả là Trung Cộng bất chấp phán quyết của toà trọng tài PCA về đường lưỡi bò phi pháp 9 đoạn, áp lực Việt Nam ngưng thăm dò và khai thác dầu khí ở các khu vực Cá Rồng Đỏ, Cá Voi Xanh trong thềm lục địa Việt Nam…

Một khi chủ quyền quốc gia từ lãnh thổ cho đến lãnh hãi bị xâm phạm trắng trợn như vậy thì rõ ràng CSVN đã dần chuyển giao quyền lực cho ngoại bang Tàu Cộng, dù có hay không có mật ước Thành Đô!...

2. Chuyển giao quyền lực quốc gia cho toàn dân qua một cuộc Cách Mạng Dân Chủ.

Đây là vấn đề cực kỳ hệ trọng và sinh tử của đảng CSVN. Mười mấy nhân vật trong Bộ Chính Trị đang vật vã tìm phương cách chống đở khi càng ngày các tù nhân vì đấu tranh dân chủ bị giam cầm càng thuộc thế hệ trẻ hơn, đông hơn và năng động hơn. Các phong trào livestream khai mở dân trí qua mạng toàn cầu Facebook, Youtube… đang vượt mặt hơn 850 cơ quan báo chí và truyền thông CSVN.

Tại Việt Nam ngày nay, từ đầu đường đến xó chợ, từ thành thị đến nông thôn, nhân dân công khai nguyền rủa chế độ không còn sợ sệt như trước đây. Cán bộ ngày càng tha hoá, bán đất công, bán rừng, bán biển. Cán bộ cao cấp tổ chức bia ôm, đỉ điếm, tướng công an tổ chức cờ bạc, buôn lậu… Nhân dân đã thấu hiểu và chán ngấy những luận điệu “tự sướng” như Nguyễn Phú Trọng từng tuyên bố: “dân chủ thế này là cùng, không thể dân chủ hơn”. Người dân đã biết so sánh xã hội mạt rệp của cộng sản Bắc Hàn và tìm mọi cách sang đi học, đi làm trong xã hội sung túc thịnh vượng nhờ có tự do dân chủ tại Nam Hàn. Họ cũng biết rằng Tổng Thống Nam Hàn vừa bị bắt giam vì lạm quyền và tham nhũng. Và dĩ nhiên người dân ngày càng thấy rõ chính nghĩa dân chủ tự do của chính thể Việt Nam Cộng Hòa và chế độ chuyên chế độc tài của đảng CSVN từ trước đến nay đang đưa đất nước đến tận cùng bế tắc, mất chủ quyền, đói nghèo và lạc hậu so với lân bang.

Các tầng lớp dân chúng ngày càng ý thức rõ hơn về nhu cầu cần phảp dẹp bỏ chế độ Cộng Sản lạc hậu và tham tàn.

Người công nhân bắt đầu biết đoàn kết nhau tạo thành sức mạnh chống bất công bốc lột trong các hảng xưởng do nước ngoài làm chủ. Đây là nơi nuôi béo đám cán bộ công đoàn để dể bề trấn áp công nhân. Gần đây với nhận thức trưởng thành của lực lượng lao động, công nhân đã đạt được một số thành công buộc các công đoàn quốc doanh ăn hại này phải đứng về phiá công nhân. Đảng CSVN đang ngày càng ở thế đối lập với quyền lợi công nhân và lực lượng công nhân khổng lồ này sẽ là mũi xung kích lật đổ chế độ CSVN.

Nông dân chiếm số đông trong các thành phần dân tộc, nhưng đời sống họ cực kỳ nghèo đói cùng kiệt do hệ thống ngân hàng, cho vay nặng lãi, thương lái thu mua dìm giá và nhất là chính sách quy hoạch, tức là cướp trắng ruộng đất của người nông dân. Khi khối dân tộc này đứng lên, CSVN tức thì sụp đổ.

Thành phần trí thức, lực lượng lãnh đạo toàn dân phần đông ù lì và sống vị kỷ. Một số lớn lo ăn chơi hưởng thụ, an nhàn bản thân và gia đình, tìm cách chui vào các cơ quan chính quyền, cam tâm làm công cụ đàn áp lại nhân dân, trong đó có chính thân nhân gia đình của họ. Đáng kể nhất là lực lượng 20 ngàn Dư Luận Viên, những người trẻ có học, có khả năng vi tính cao hoặc các thanh niên khoẻ mạnh nhưng không nghề nghiệp, lêu lỏng, giữ vai trò lèo lái dư luận, trấn áp biểu tình theo chỉ thị của đảng. Chỉ một số nhỏ ý thức được vận mạng mong manh của dân tộc trước chủ trương Hán hóa và đang ra sức đêm ngày đấu tranh, một số bị đàn áp, cô lập, bị đánh đập tù đày. Nhưng như mọi người đều biết, lực lượng Dân Chủ ngày càng đông đảo hơn và trẻ trung hơn trong lứa tuổi 20 và 30. Đây là những chỉ dấu đáng mừng cho tương lai dân tộc.

Thành phần quân đội và các lực lượng vũ trang. Đây là lực lượng bảo vệ tổ quốc khi đất nước bị xâm lăng. Bất hạnh thay, quân đội Việt Nam hiện nay đang bị đảng CSVN kềm chế sát sao và cấp chỉ huy bị giám sát chặt chẽ. Nhiệm vụ bảo vệ tổ quốc được chỉ đạo méo mó bằng lý tưởng bảo vệ Đảng. Trung Cộng đã cày cắm người dày đặc vào lực lượng này để sớm phát hiện và kềm chế, tránh mọi cuộc phản loạn chống Đảng có thể xãy ra. Những anh em chiến sĩ chân chính còn tinh thân dân tộc và yêu quê hương đất nước nên chờ đợi thời cơ cùng đồng loạt đứng dậy cùng nhân dân để viết nên trang sử vẻ vang oai hùng cho dân tộc.



CSVN Và Những Sách Lược Trọng Điểm:

Sau đây là những sách lược lớn CSVN đang theo đuổi để mong cứu vãn tình thế, cứu Đảng, khi ý thức người dân càng cao, tinh thần càng vững và mục tiêu được xác lập rõ ràng: Triệt tiêu đảng CSVN.

- Xoa dịu lòng dân trước chủ trương Hán hoá:

CSVN biết rằng nếu tiếp tục chính sách đồng hóa tiệm tiến như hiện nay, có lẽ một thế hệ nữa mới mong hoàn thành “đại cuộc”. Thôi thì để con em “hạt giống đỏ” hoàn tất sự nghiệp sau này. Do đó, những sách lược về văn hóa, du lịch, gởi cán bộ trẻ sang Trung Cộng đào tạo… được ráo riết thực hiện. Kinh tế, năng lượng, hầm mỏ hầu hết nằm trong tay TC. Tuy nhiên, CSVN thừa biết lòng dân chưa chấp nhận Việt Nam bị Hán hóa dể dàng. Dòng sinh mệnh dân tộc vẫn còn luân lưu trong cơ thể mẹ Việt Nam. Nếu coi thường dân, công khai “rước voi về giầy mả tổ” thì “đại cuộc” chưa thành thì chính đàng CSVN sẽ phải tiêu ma. Do đó mới có chính sách tạm thời đu dây giữa Hoa Kỳ và Trung Cộng để chứng minh rằng ta đây vẫn vì…tiền đồ dân tộc!

- Chủ trương “đốt lò” của Nguyễn Phú Trọng, rập khuôn chính sách “đả hổ diệt ruồi” của Tập Cận Bình:

Nguyễn Phú Trọng đã thành công trong việc loại bỏ các đồng chí có khuynh hướng không thiện cảm với bạn vàng Trung Quốc, muốn chạy theo Mỹ qua chiêu bài “đốt lò” diệt tham nhũng. Nhưng chủ trương này chứng tỏ đang thất bại vì chỉ đốt củi khô mà không đốt nổi củi tươi nên cây tham nhũng vẫn mặc sức lan tràn và được bảo kê vững vàng hơn trước. Thí dụ “phe ta” như Võ Kim Cự, người bảo trợ Formosa tàn phá đất nước và môi trường vẫn “bình chân như vại”. Trong khi đó ngài Tổng lại cử tướng công an sang tận Đức quốc, bất chất luật pháp quốc tế và VN có thể bị trừng phạt kinh tế thiệt hại hàng chục tỷ USD, chỉ để… bắt thằng nhỏ Trịnh Xuân Thanh về trị tội dám hổn láo với ngài Tổng. Dân chúng rất thờ ơ với những thành quả thuộc về “quốc sách đốt lò” này. Họ đang tập trung chống các trạm thu phí BOT và các nhũng lạm của tham quan chưa được phơi khô làm củi đốt lò.

- Chính sách đu dây tạo thế cân bằng giữa Trung Cộng và Hoa Kỳ:

Trong năm đầu của chính quyền TT Donald Trump, chính sách Hoa Kỳ đối với Việt Nam chưa định hình rõ nét. Tuy nhiên, để bảo vệ mậu dịch công bình khi giao thương với Trung Cộng, TT Trump buộc phải khơi mào cuộc chiến mậu dịch với TC và chính sách một vành đai, một con đường của Tập Cận Bình, bồi đắp pháo đài cát tại Biển Đông, chính sách nhu nhược của TT Obama đang bị xét lại. Đó là lý do hàng không mẫu hạm Carl Vinson đến Đà Nẳng và tuần dương hạm Hoa Kỳ đang ráo riết dòm ngó chuổi đảo nhân tạo của Bắc Kinh.

Việt Nam được gì? Để lo củng cố chế độ trước đã, VN rất cần ngoại tệ và chính sách xuất siêu (thặng dư mậu dịch) đối với Mỹ để bù vào thất thoát do nhập siêu (khiếm ngạch mậu dịch) đối với người anh em môi hở răng lạnh lúc nào cũng lợi dụng mình. Cần bọc xuôi theo tâm lý “Bài Trung, Thân Mỹ” của nhân dân VN. Với chính sách này, Mỹ cũng thích mà dân VN cũng thích. Ngu sao không làm? Tuy nhiên, giả dụ chiến tranh Mỹ Trung xãy ra thật, tức thời ta sẽ thấy thái độ của bè lũ phản dân hại nước hô hào: “Đả đảo đế quốc Mỹ”!

- Chính sách ngoại giao ăn mày:

Gần đây, hết Nguyễn Xuân Phúc Mỹ-du rồi đến Nguyễn Phú Trọng Tây-du và các chức sắc cao cấp khác đi các nơi xin tiền (cho văn vẻ ta nên gọi là vận động ngoại giao). Sao lại xin tiền? Vì với thặng dư mâu dịch mấy chục tỷ USD với Mỹ nếu ông Trump “chiếu tướng” một phát chỉ có nước đi ăn mày. Mất tiền mất đảng như chơi. Còn bác Trọng đi Tây chi vậy? Vì trót chọc giận bà TT Đức Merkel, sợ bị cấm cửa vào FTA (Hiệp Định Thương Mại Tự Do EU-Vietnam), nơi cũng bán hàng được khấm khá vài chục tỷ USD. Bác Trọng gặp gỡ TT Pháp Macron để nhắn lời với bà Merkel như sau: “Thưa bà tôi biết hành động của tôi ra lệnh đàn em xâm nhập quí quốc bắt thằng Trịnh Xuân Thanh về trị tội là xúc phạm quí quốc, nay tôi đích thân sang đây nhờ ông Macron, lối xóm của bà chuyển lời thành thật xin lỗi, hứa không tái phạm. Xin bà đừng cấm cửa Việt Nam tôi gia nhập FTA, nếu không cái ghế Tổng Bí Thư của tôi chắc có thằng cưa mất!...”. Dân Việt Nam được các cộng đồng người Việt quốc gia tại Pháp, Mỹ và khắp nơi trên thế giới chuyển hình ảnh về nước cảnh bác Trọng và chú Phúc lủi thủi nhục nhã gõ cửa nhà giàu và được đón tiếp quá lạnh nhạt, lại bị biểu tình phản đối khắp nơi, vậy mà về trong nước chỉ thị cho đàn em 4T (TTTT) thổi ống đu đủ rằng thì là được đón tiếp long trọng! Dân mình bây giờ khôn hơn các bác nghĩ nhiều, người dân sắp đủ sức đứng lên làm cuộc cách mạng Dân Chủ toàn dân rồi các bác ơi!

- Tuyên những bản án nặng nề nhất đối với những nhà đấu tranh dân chủ để răn đe:

Các bản án gần đây giáng xuống các nhà hoạt động Dân Chủ như Mẹ Nấm, Trần Thị Nga, Lê Thu Hà, Nguyễn Bắc Truyển, Nguyễn Trung Tôn, Nguyễn Văn Đài, Phạm Văn Trội, Trương Minh Đức… chứng tỏ rằng CSVN đang thật sự run sợ, và càng run sợ lại càng làm thêm điều càn dở. Các bản án càng nặng, tinh thần đoàn kết càng cao và ý chí đấu tranh càng mãnh liệt. Cứ nghe lời phát biểu khẳng khái đầy quả cảm của những nhà đấu tranh Dân Chủ, sau khi bản án được tuyên ra, khác xa thái độ hèn mạt khóc lóc xin tha của nguyên ủy viên Bộ Chính Trị đảng CSVN Đinh La Thăng và thuộc hạ Trịnh Xuân Thanh.

Luật sư Nguyễn Văn Đài nói: “Khoan dung cho những người bất đồng chính kiến chính là khoan dung với chính mình ngày mai.”

Ông Trương Minh Đức thì nói: “Tôi không có gì hối tiếc cả. Hôm nay các vị xét xử tôi nhưng ngày mai có thể là các vị. Bất công nó xoay vòng không chừa một ai.”

Ông Nguyễn Bắc Truyển: “Tôi sẽ luôn đấu tranh và nếu phải ngồi tù thì những người khác ngoài kia vẫn sẽ tiếp tục đấu tranh cho tôi mà sẽ không bao giờ họ dừng lại.”

Bác Trọng năm nay đã 74 tuổi. Nhiều nhà phân tích quả quyết là ngày tàn của đảng CSVN đang đến gần. Trước khi bác Trọng đi gặp cụ Các Mác, cụ Lê Nin, và cả cụ Hồ (Quang) nữa, bác Nguyễn Phú Trọng phải dự một phiên tòa xét xử tội BÁN NƯỚC do chính LS Nguyễn Văn Đài làm công tố viên.

Lời khuyên cuối cùng:

Cán bộ các cấp “thức thời” của đảng CSVN, những người đang tẩu tán tài sản, chuyển gia đình vợ con sang sinh sống tại các quốc gia dân chủ tự do để chuẩn bị cho một cuộc tháo chạy vĩ đại đang đến gần nên chú ý:

Gần đây Hoa Kỳ đã thông qua đạo luật Magnitsky (Magnitsky Act), có hiệu lực trên toàn thế giới, trong đó quy định chế tài với các cá nhân mà Hoa Kỳ cho là vi phạm nhân quyền trên phạm vi toàn thế giới. Theo đó, các cá nhân, quan chức ở các nước, kể cả Việt Nam, nếu bị liệt vào dạng vi phạm nhân quyền, sẽ có thể bị Hoa Kỳ hạn chế nhập cảnh, trục xuất hoặc đóng băng tài sản.

Magnitsky Act cũng áp dụng cho các cá nhân bị kết tội tham nhũng, biển thủ và một số tội danh khác.

