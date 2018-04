300 HS Biểu Tình chống Lạm Thu Học Phí

Tình trạng lạm thu tiền học của các trường tại VN ngày càng gia tăng làm cho học sinh và phụ huynh không thể làm thinh được nữa nên đã phải biểu tình phản đối, cụ thể là 300 học sinh tại trường tiểu học xã Diễn Đoàn, tỉnh Nghệ An đã xuống đường biểu tình phản đối vào ngày 16 tháng 4, theo bản tin của Đài Á Châu Tự Do (RFA) cho biết hôm Thứ Hai.Bản tin RFa viết rằng, “Gần 300 em học sinh trường tiểu học xã Diễn Đoài, tỉnh nghệ An hôm 16 tháng 4 năm 2018 tiếp tục bãi học, cùng một số phụ huynh xuống đường phản đối lạm thu của trường tiểu học xã Diễn Đoài.“Một phụ huynh tên Tình có con em hiện đang học tại trường cho chúng tôi biết nguyên nhân dẫn đến việc phụ huynh đồng loạt cho con em họ nghỉ học:““Nhà trường đã lạm thu từ đầu năm học, theo công văn 1643 của tỉnh nghệ an và công văn quyết định 1517 của tỉnh Nghệ An, đối với trường đạt tiêu chuẩn quốc gia thì không được thu tiền học 2 buổi trên ngày nhưng nhà trường đã lạm thu số tiền đó và phụ huynh đã quyết định cho con em nghỉ học để phản đối việc lạm thu của nhà trường”“Vẫn theo anh Tình thì nhà trường và ủy ban có đến vận động các phụ huynh nhiều lần nên cho các em trở lại học nhưng bên phía phụ huynh đã quả quyết không chấp hành cho đến khi có được sự giải quyết thích đáng từ các cấp chính quyền, và yêu cầu chính quyền phải về làm việc. Vẫn theo anh Tình thì các phụ huynh đã nhiều lần lên tiếng từ đầu năm học đến nay cũng như đã gởi đến khiếu nại lên đến các cấp huyện, cấp tỉnh, nhưng mãi đến nay vẫn chưa có văn bản phản hồi.““Chỉ có một văn bản của tỉnh hứa sẽ giải quyết trong vòng 60 ngày sẽ giải quyết nhưng các phụ huynh cảm thấy lâu quá nên quyết định cho các em nghỉ học. Theo em được biết các phụ huynh cho con em nghỉ học đến khi cấp chính quyền về làm việc có 1 công văn trả lời thỏa đáng thì các phụ huynh sẽ cho con em quay lại trường thôi”“Chúng tôi cũng đã liên lạc với hiệu trưởng của trường là cô Đặng Thị Anh Đào nhưng nhiều lần liên lạc đều không thành công. Đài Á Châu Tự Do cũng đã cố gắng liên lạc với thầy Hựu là giáo viên lớp 5 của trường để tìm hiểu vụ việc nhưng ông từ chối trả lời với lý do bận giảng bài:““Anh muốn gặp thì anh đến trực tiếp chứ tôi hiện tại đang phải giảng bài đang dạy học sinh anh thông cảm.”“Bản tin RFA cho biết thêm rằng, “Vụ việc khởi phát vào ngày 23 tháng 2 năm nay khi một số phụ huynh học sinh xã Diễn Đoài đến chất vấn nhà trường về biện pháp đuổi học con em của họ. Những người trong cuộc cho biết lúc đó họ bị nhóm mệnh danh ‘đội bảo vệ tự quản’, thường được gọi là ‘Đội Cờ Đỏ’ đến đàn áp, hành hung họ bằng hung khí như gậy gộc, tuýp sắt.“Các phụ huynh trong cuộc đã làm đơn tố cáo vụ việc; tuy nhiên đến ngày 27 tháng 3, trường tiểu học Diễn Đoài tiếp tục đuổi học 5 học sinh nên phụ huynh đến gặp chủ tịch Ủy Ban Nhân Dân xã chất vấn và yêu cầu can thiệp nhưng người đứng đầu cơ quan hành chính cấp xã Diễn Đoài thoái thác trách nhiệm.“Từ ngày 9 tháng tư, chừng 300 học sinh của trường tiểu học xã Diễn Đoài lại nghỉ học.”Trong hình, các em học sinh trường tiểu học xã Diễn Đoài xuống đường bãi khóa hôm phản đối việc lạm thu của nhà trường hôm 16/4/2018.