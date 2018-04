Lau Tay Bằng Giấy Hay Dùng Máy Thổi?

Nguyễn C. Cường, M.D. & Nguyễn Tuấn, D.V.M.1- Không khí trong các nhà vệ sinh công cộng có thể chứa nhiều vi trùng kháng thuốc, và các bồn cầu không đậy nắp giúp vi trùng bay lên không trung.2- Máy thổi hơi để làm khô tay có thể thổi vào tay bạn và thổi lên không khí những yếu gây bệnh, một nghiên cứu khách quan mới đây cho biết. Trường Đại học Y khoa Connecticut ngừng dùng máy sấy tay và thay những máy này bằng khăn giấy. Bệnh nhân có vấn đề về hệ thống kháng bệnh có thể nhiễm bệnh nguy hiểm nếu họ dùng máy thổi khô tay thay vì lau khô bằng giấy.Các nhà khoa học đã biết từ lâu rằng không khí trong phòng tắm không mấy sạch và các nhà vệ sinh công cộng có thể chứa nhiều vi trùng Staphylococcus mà thuốc trụ sinh không thể diệt được. Các nhà khoa học cũng đã biết trong nhà vệ sinh có rất nhiều loại vi khuẩn khác nhau phát xuất từ nước tiểu, da người và các bộ phận khác của cơ thể.Về câu hỏi nên làm khô tay bằng khăn giấy, hoặc dùng máy thổi hơi, các nhà khoa học đã cố gắng tìm ra câu trả lời chính xác cách nào nào là vệ sinh hơn.Một nghiên cứu mới đựơc thực hiện trong 36 nhà vệ sinh của nam và nữ sinh viên tại trường đại học Y khoa Connecticut cho thấy rằng máy thổi hơi tay dùng trong phòng tắm sẽ thổi tung lên các bào tử của vi khuẩn (bacterial spores). Trong một cuộc thí nghiệm chỉ dùng máy thổi trong ba mươi giây thôi đã thấy sinh sản đến sáu mươi loại vi trùng khác nhau. Nếu không dùng máy thổi tay mà dùng một quạt máy nhỏ thì sau hai mươi phút họ thấy từ mười hai đến mười lăm tổ hợp vi trùng. Còn nếu không dùng cả quạt hay máy thổi hơi thì sau hai phút trong phòng vệ sinh công cộng có thể tìm thấy trung bình cỡ 1 tổ hợp vi trùng hay ít hơn. Hóa ra là máy thổi cho khô tay lại thổi toàn những khí dơ!Tác giả của bài nghiên cứu này, ông Peter Setlow, một khoa học gia đã thất tuần, nói rằng những khám phá của ông không phải là điều bất ngờ. Trên thực tế, các nhà khoa học khác đã phát hiện ra rằng khi giật nước trong nhà vệ sinh, những chất bẩn có thể tung tóe lên cao đến mười lăm feet (cỡ ba thuớc tây) trong không khí như một "đám mây" và nếu thổi vào đám mây đặc biệt này bằng máy thổi khô tay thì có thể gây ra một số tác hại nghiêm trọng, đặc biệt đối với những người yếu như người già và người bệnh.Ông nói với báo Business Insider: “Có rất nhiều vi khuẩn trong phòng tắm và không khí di chuyển càng nhiều thì lại càng có nhiều vi khuẩn tích tụ." Ông Setlow cho biết ông đã không sử dụng máy thổi khô tay sau khi hoàn thành chương trình nghiên cứu này. Trường Y thuộc Đại học Connecticut, nơi công trình nghiên cứu này được thực hiện, cũng đã bắt đầu dự trữ khăn giấy lau tay cho cả trường.Ông nói thêm: Công chúng có thể không cần quan tâm đến việc làm khô tay bằng cách nào. Tuy nhiên, nếu tôi là người mà cơ thể yếu về hệ thống chống bệnh, tôi muốn giảm thiểu những tiếp xúc với vi trùng. Ông cũng nhấn mạnh rằng biện pháp làm khô tay này này là quan trọng cho người cao niên và những người yếu về hệ thống chống bệnh, còn những ngưòi khỏe mạnh thì có thể không bị nguy hiểm mấy.Sự thật là không phải hầu hết các vi trùng đều không tốt cho chúng ta. Vi trùng là điều cần thiết cho sự sống trên trái đất. Nó là những dạng sống sớm nhất trên hành tinh này, trước cả những động vật hít thở oxygen. Ngày nay, chúng là một phần thiết yếu của hệ chống bệnh của chúng ta, thậm chí còn tương tác với, và đôi khi, kiểm soát di thể (genes), nuôi dưỡng bộ não và hệ thống thần kinh của chúng ta. Một nhà di truyền học thành phố New York cho biết thậm chí một số cha mẹ còn lăn các cháu bé it tuổi trên sàn tàu điện ngầm New York bởi vì đã có bằng chứng cho thấy tiếp xúc với vi trùng khi còn bé giúp hệ thống chống bệnh của cơ thể phát triển tốt và cơ thể khỏe ra.Không khí trong nhà vệ sinh tuy có dơ hơn không khí ở chỗ khác nhưng không có nghĩa là bạn phải quá dè dặt trong việc sử dụng nhà vệ sinh. Các nhà vi trùng học sau nhiều lần thử nghiệm cho biết ghế nhà vệ sinh còn sạch hơn điện thoại di động, bàn làm việc văn phòng và thực đơn của nhà hàng. Hơn nữa, có khoảng 20% trong chúng ta không quan tâm đến việc rửa tay sau khi sử dụng nhà vệ sinh công cộng, cho nên việc làm khô tay bằng cách nào không phải là vấn đề quan trọng nhất. Quan trọng trước tiên là việc chúng ta phải rửa tay.Rửa tay thường xuyên và kỹ lưỡng, đặc biệt là trước khi ăn và sau khi sử dụng nhà vệ sinh vẫn là cách tốt nhất để đảm bảo chúng ta luôn khỏe mạnh và không bị bệnh, bất kể chúng ta dùng cách nào để làm khô tay.Tham khảo và phỏng dịch từ :1- Huesca-Espitia LDC, Aslanzadeh J, Feinn R, Joseph G, Murray TS, Setlow P. 2018.Deposition of bacteria and bacterial spores by bathroom hot-air hand dryers. ApplEnviron Microbiol 84:e00044-18.2- Brueck, H. Hand dryers can blow fecal bacteria onto your hands, a study found — and the researchers are now switching to paper towels. Business Insider Apr. 13, 2018.