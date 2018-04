Nhiều Trường VN Liên Kết Với Trường ‘Ma’ Ở Mỹ

Nhiều trường học tại Việt Nam liên kêt với trường “ma” ở Mỹ, theo bản tin của trang mạng Zing.vn hôm Thứ Sáu cho biết. Bản tin viết như sau.“Trường Tiểu học - THCS - THPT Newton và nhiều cơ sở giáo dục khác ở Việt Nam đang hợp tác với trường Quốc tế George Washington (GWIS, Mỹ). Tuy nhiên, GWIS bị tố là trường "ma".“Trên website chính thức, trường Tiểu học - THCS - THPT Newton (Hà Nội) giới thiệu chương trình song ngữ WG. Theo đó, học sinh tham gia chương trình này sẽ học các môn Toán, Khoa học, Ngôn ngữ theo giáo trình Mỹ của trường Quốc tế George Washington (GWIS) cung cấp, do chính giáo viên từ GWIS dạy.““Hàng năm, học sinh được cả trường Newton và trường GWIS (Mỹ) cấp chứng chỉ. Khi có 24 tín chỉ, học sinh được cấp bằng tốt nghiệp THPT của Mỹ”, trang này viết.“Thông tin này khiến nhiều người nghi ngờ khi phần giới thiệu trên website GWIS (đường link do trường Newton cung cấp) rất sơ sài.”Bản tin cũng cho biết thêm rằng, “Điều đáng nói, đây không phải ngôi trường duy nhất ở nước ta hợp tác đào tạo với GWIS. Theo hình ảnh trên website GWIS, trường này còn hợp tác với Tiểu học - THCS - THPT Quốc tế TP.HCM và trường Hồng Hà. Trường TC Đông Nam Á (phường Đông Hưng Thuận, quận 12) cũng tuyển sinh chương trình GWIS.“Nhiều tỉnh thành khác như Hải Phòng, Hà Tĩnh, Bình Định, Phú Yên, Vĩnh Long, Tiền Giang, Đắk Lắk, Đồng Tháp... có trường Phổ thông Quốc tế George Washington được đăng ký dưới danh nghĩa một trung tâm Anh ngữ liên kết dạy chương trình tại một trường phổ thông.“Ở Ấn Độ, GWIS liên kết với trường St. Anthony.“Nghi vấn trường "ma"T”rên trang cá nhân của mình, chủ tài khoản Facebook Phong Nguyen khẳng định đối tác GWIS mà trường Newton và nhiều đơn vị giáo dục khác ở Việt Nam đang hợp tác là trường “ma”. Chủ đề này lập tức thu hút sự chú ý, trao đổi của cư dân mạng.“Theo người này, website của trường quá sơ sài, không giống website của một trường học thực sự. Trang web không đưa tin về hoạt động học hành, trường lớp, bài giảng, chỉ có hình ảnh về trường Newton. Trang cũng không cung cấp thông tin giáo viên, hiệu trưởng, hội đồng giáo dục nhà trường.“Tất cả thông tin về chương trình học đều chỉ nêu chung chung, khó hình dung học sinh sẽ được học những gì, do ai dạy.”