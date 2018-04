Sài Gòn: Khai Trương Phố Ẩm Thực Vĩnh Khánh, Quận 4

Tiệm ăn, quán nhậu san sát nhau trên đường Vĩnh Khánh, P.10, Quận 4.

Vừa qua, để tạo thêm địa điểm du lịch, thu hút du khách tham quan, ăn uống trên tuyến đường Vĩnh Khánh, UBND Quận 4 đã cho khai trương Phố ẩm thực Vĩnh Khánh, theo Tuổi Trẻ (TTO).Phố ẩm thực Vĩnh Khánh (P.10, Q.4) bắt đầu từ bến Vân Đồn, trải dài suốt từ đường Vĩnh Khánh đến đường Tôn Đản.Lâu nay, đã nằm giữa Quận 4 vốn đông dân, khu vực bến Vân Đồn, chợ Xóm Chiếu, các con đường Tôn Đản, Vĩnh Khánh, Đoàn Văn Bơ… lại có nhiều khu phố, xóm lao động, nhà cửa chi chít trong các con hẽm nhỏ nên nhu cầu ăn uống, cà phê, bia bọt… ngoài đường phố của người dân tại đây rất cao. Do đó, phải nói rằng phố ẩm thực tại khu vực này đã tự phát hình thành khoảng 4 năm nay và cũng đã được nhiều thực khách tìm đến. Các món ăn tại đây khá đa dạng nhưng chủ yếu là các món ốc với nhiều cách chế biến khác nhau.Theo TTO, nay phố ẩm thực Vĩnh Khánh chính thức ra đời sẽ là địa điểm quảng bá những món ăn mang đậm đà bản sắc dân tộc VN. Đồng thời, cũng sẽ tạo điều kiện cho các hàng quán, cơ sở ẩm thực tuyến đường Vĩnh Khánh hoạt động kinh doanh dần hồi đạt chuẩn về an toàn vệ sinh thực phẩm, luôn giữa giá cả hợp lý, đảm bảo an ninh trật tự, quản lý trật tự đô thị.UBND Quận 4 đã tổ chức khai trương phố ẩm thực Vĩnh Khánh trên địa bàn quận là góp phần thực hiện cho tốt hơn việc chỉnh trang đô thị, sắp xếp, bố trí các hộ kinh doanh trên tuyến đường Vĩnh Khánh, tạo điểm vui chơi, giải trí cho người dân TP nói chung và Quận 4 nói riêng. Tuy nhiên các sở ngành và UBND quận cũng cần thường xuyên lưu ý về các phương án đảm bảo an toàn giao thông, an toàn thực phẩm, phòng cháy chữa cháy…, nhận định của TTO.