Đài Loan Tăng Tốc Điện Gió

TAIPEI, Đài Loan -- Chính phủ Đài Loan đang nỗ lực tăng tốcđiện gió...Bản tin RTI ghi rằng Chính phủ Đaì Loan hợp tác với công ty nước ngoài, giảm bớt trở ngại cho các nhà đầu tư nguồn điện gió ngoài khơi...Nguồn phát điện gió ngoài khơi đang vào giai đoạn khai thác, ngày 2/2 Quỹ thiết kế cơ bản Copenhagen Infrastructure Partners (CIP) đã cùng với 6 đơn vị chính phủ Đài Loan như Viện nghiên cứu kinh tế Đài Loan, Trung tâm kiểm tra tàu bè Trung Hoa, Trung tâm nghiên cứu phát triển Kim loại công nghiệp, Trung tâm kiểm tra Điện tử Đài Loan, Trung tâm nghiên cứu kiểm nghiệm Đại Điện lực Đài Loan và Trung tâm nghiên cứu khai thác tàu bè và sản lượng hải dương ký kết Bản ghi nhớ, với nội dung sẽ giúp đỡ chính phủ xúc tiến “Cơ chế kiểm chứng bên thứ 3” về vấn đề khai thác nguồn phát điện gió ngoài khơi.Quỹ CIP cho biết, mấy tháng trước đã tìm đến hơn 30 ngân hàng trong nước để thảo luận và phát hiện, do Đài Loan không có kinh nghiệm trong vấn đề khai thác nguồn gió ngoài khơi, cho nên hoàn toàn không thể nào đưa ra sự đánh giá về mức độ rủi ro, trước vấn đề như vậy Quỹ CIP đã kết hợp với Cục kiểm tra đo lường chất lượng thuộc Bộ Kinh tế, giúp đỡ chính phủ thành lập “Cơ chế kiểm chứng bên thứ 3”, cũng giúp cho ngân hàng cảm thấy an tâm hơn, đồng ý cho vay mượn để đầu tư.Ông Lưu Minh Trung, giám đốc Cục do lường chất lượng biểu thị, xây dựng nhà máy khai thác nguồn gió ngoài khơi cần một số vốn đầu tư rất lớn, mỗi 100MW cần một số tiền đầu tư 20 tỷ Đài tệ, các nhà đầu tư đa số đều cần phải vay vốn đầu tư, chính phủ thành lập Cơ chế kiểm chứng bên thứ 3, sau này sẽ có trách nhiệm kiểm tra, kiểm chứng chuyên án, bảo chứng vấn đề hải dương.Ông Lưu Minh Trung nói: “Đơn vị đầu tư mỗi khi làm xong một công đoạn nào đó sẽ báo cáo lại với các đơn vị kiểm chứng bên thứ 3, các đơn vị này sẽ đi kiểm chứng sau đó sẽ viết một bản báo cáo chuyển sang cho ngân hàng, lúc ấy ngân hàng mới có lòng tin là đơn vị đầu tư thực sự tiến hành chuyên án dựa vào tiêu chuẩn quốc tế, như vậy mới an tâm cho vay vốn đầu tư.”RTI ghi nhận thêm:“Ông Lưu Minh Trung cũng nhắc đến, đã ký kết Bản ghi nhớ hợp tác với các nhà đầu tư khai thác hệ thống nguồn điện gió ngoài khơi, hy vọng cổ vũ các nhà đầu tư đều có thể thực thi Cơ chế kiểm chứng bên thứ 3, đối với vấn đề có nên đưa Cơ chế kiểm chứng bên thứ 3 vào luật hay không, ông cho rằng, do Đài Loan vừa mới bắt đầu phần kỹ thuật, việc đưa vào luật thì cần phải có thêm một thời gian.”