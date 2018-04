Anh: Dân Biểu 2 Phe Cổ Vũ Phụ Nữ Đòi Luơng Bình Đẳng

LONDON - 1 sáng kiến đa đảng cổ vũ phụ nữ tranh đấu luơng bình đẳng đã lập trang mạng và chiến dịch vận động băng mạng xã hội để hướng dẫn phụ nữ đối phó với bất công về luơng vì phân biệt giới tính.Ít nhất 8 dân biểu của các đảng Lao Động, Bảo Thủ, DC Tự Do và Scottish National Party (SNP) hậu thuẫn sáng kiến #PayMeToo, theo tinh thần phong trào chống xách nhiễu tình dục #MeToo gây ra thảo luận khắp thế giới.Dân biểu Stella Creasy khuyến khích phụ nữ tìm hiểu quyền và quyền lợi chính đáng của họ, và làm gì để san bằng sai biệt luơng bổng, theo tường thuật của nhật báo The Guardian.Gần đây, chính quyền Theresa May đã ra lệnh cho mọi xí nghiệp tuyển dụng trên 250 người làm phúc trình về chênh lệch luơng có yếu tố giới tính, hạn chót là ngày 4-4.Một phúc trình công bố tuần qua ghi nhận 90% xí nghiệp trả luơng phụ nữ thấp hơn nam giới. Sai biệt lớn nhất là ở các ngành dịch vụ, nơi luơng phụ nữ kém 35.6%. Tại đại ngân hàng HSBC, luơng phụ nữ kém nam giới đến 59%.Theo hồ sơ của “tổ chưc hợp tác và phát triển kinh tế – OECD”, chênh lệch trung bình về luơng nam/nữ tại vương quốc UK lớn hơn tại các thành viên OECD và thành viên EU.