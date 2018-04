Tình Người Sài Gòn Sau Vụ Cháy Chung Cư Carina Plaza

Nước uống, quần áo, chiếu nằm, mì gói… được người dân và các đơn vị cứu trợ đưa đến giúp người bị nạn hỏa hoạn.

Một ngày sau vụ hỏa hoạn thảm khốc xảy ra lúc rạng sáng 23/3, nhiều gia đình người dân ngụ ở chung cư Carina Plaza vẫn chưa được trở về nhà nên được sắp xếp nơi nghỉ ngơi tạm thời và nhận cơm nước, quần áo, giày dép… hỗ trợ từ các cá nhân, đơn vị từ thiện, theo ZingNews.Cho đến trưa ngày 24/3, hàng trăm người dân sinh sống tại chung cư Carina Plaza vẫn chưa được trở về nhà do hiện trường đã bị lực lượng công an phong tỏa. Theo thông báo, không ai được vào trong để tránh tai nạn liên hoàn hoặc các sự cố chưa được kiểm soát.ZingNews cho biết bánh mì, sữa, nước uống, cơm được một đơn vị siêu thị xuất kho, hoặc chuyển từ các siêu thị gần đó đến khu chung cư, phát cho bà con. Nhiều nhân viên của siêu thị này là người dân ở đây, cũng vừa thoát chết, lập tức tham gia đưa cơm, nước uống cho người dân và các lực lượng công an, cứu hỏa đang làm nhiệm vụ."Mời cô ăn bánh canh miễn phí, tụi con tự nấu", "Chú uống miếng nước cho lại sức", "Bé hít phải nhiều khói quá, anh cho con uống hộp sữa", "Anh cứu hỏa ơi, dừng tay ăn cơm rồi làm nhiệm vụ tiếp", "Bà con vô lấy áo, lấy dép mang cho khỏi nắng nóng"... vừa nói, rất nhiều người len lỏi di chuyển giữa đám đông, đặt vào tay cư dân ở Carina Plaza từng hộp cơm, miếng bánh, hộp sữa. Lòng người như ấm lại ở nơi tai nạn thảm khốc vừa xảy ra vài tiếng trước.Anh Minh, bảo vệ block B chung cư đã dành cả đêm để hỗ trợ lực lượng chức năng cứu nạn nhân trong đám cháy. Ngay sau đó, anh lại tự tay mang đồ ăn, nước uống tới những người hàng xóm may mắn thoát khỏi tay tử thần, nhưng đang vật vạ vì chưa được trở về nhà.ZingNews dẫn lời ông Trần Lâm Hồng, phó tổng giám đốc một hệ thống siêu thị lớn ở Sài Gòn, là đơn vị đang cung cấp cơm, nước miễn phí cho bà con, cho biết ngay khi nhận được thông tin về vụ cháy, ông lập tức cho nấu cơm, chuyển tới chung cư Carina Plaza. "Chúng tôi mang tới 500 suất để mọi người ăn trưa. Còn 500 suất đang cấp tốc nấu để chuyển tới", ông Hồng chia sẻ khi tay đang chia cơm cho người dân.Bên cạnh đó, một nhà hàng đồ chay cũng nấu 300 suất ăn, mang tới phát cho những người có nhu cầu ăn chay. Mỗi phần ăn gồm cơm, canh, rau, món mặn đầy đủ. Vài tiệm hủ tíu gần khu chung cư cũng nhanh chóng nấu bánh canh, hủ tíu, mì,... mang tới. Người làm của các tiệm này còn chờ tại chỗ để thu gom đồ ăn thừa khi người dân và lực lượng cứu hộ ăn xong.Ngoài đồ ăn, nước uống, bà con và các đơn vị làm từ thiện nhận thấy phần lớn người dân sau tai nạn bất ngờ trong đêm đều không mang theo tiền bạc, quần áo, vật dụng cá nhân nên lập tức mang tới quần áo, dép để hỗ trợ.Theo ZingNews, chùa Pháp Tạng (quận Bình Chánh, Sài Gòn) đã cho người chở tới khu chung cư 3 xe ba gác với 70 mùng, mền, chiếu, gối, khoảng 40 thùng mì,... hỗ trợ người dân bị nạn.Trung tâm Công tác xã hội Thành Đoàn cũng nhanh chóng mang quần áo từ thiện để phát cho bà con. Ở chung cư đối diện, những chiếc chiếu cói, lốc nước uống… được các bạn thanh niên công tác thiện nguyện sắp xếp để phát ra ngay cho người dân nghỉ tạm tại đại sãnh trước khi được trở về nhà. Ba máy quạt công suất lớn cũng được một nhà hảo tâm mang tới.