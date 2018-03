Phi Thân Đá Giữa Ngực Dân, Công An Cà Mau Bị Khiếu Nại

SAIGON -- Công an hành hung người dân lúc nào cũng có lý do để có thể thanh minh thanh nga... Lần này, lý do công an đánh dân chỉ là do “tinh thần bị kích động”...Báo Giao Thông ghi lời Công an Cà Mau: CSGT đạp dân... do “tinh thần bị kích động.”Ngày 27/3, nguồn tin của Báo Giao thông cho biết, Công an tỉnh Cà Mau đã có thông báo về kết quả giải quyết tố cáo của anh Bùi Văn Giang (SN 1979, ngụ ấp Tấn Công, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình). Anh Giang là người tố bị CSGT huyện Thới Bình đánh nhập viện gây xôn xao dư luận ở Cà Mau thời gian qua. Thông báo do Đại tá Bùi Văn Quyền, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau ký ngày 22/3/2018.Thông báo thể hiện, vào khoảng 20h ngày 15/1, anh Giang và vợ là chị Lê Thị Mơ nhậu cùng vợ chồng ông Dương Phúc Nghi tại quán Bê Thui 39 (ấp Lê Hoàng Thá, xã Tân Bằng, huyện Thới Bình, Cà Mau).Đến khoảng 22h, anh Giang điều khiển xe mô tô nhãn hiệu Sirius BKS 69D1-288.50, chở theo vợ phía sau đi về đến cầu kênh 6, (ấp Kênh 6, xã Tân Bằng) thì bị Tổ tuần tra kiểm soát dùng tín hiệu bằng đèn, ra hiệu lệnh dừng phương tiện để kiểm tra. Đồng thời, tại điểm kiểm soát có ánh sáng đèn của cây xăng Hợp Trang và xe mô tô của CSGT có bật đèn ưu tiên.“Anh Giang không điều khiển xe chạy đến điểm kiểm soát mà dừng xe trên cầu Kênh 6, đi bộ đến điểm kiểm soát giao thông (cách điểm đậu xe 130m) để xin dẫn xe qua, thì việc Tổ tuần tra, kiểm soát dừng phương tiện anh Giang để tiến hành kiểm tra là đúng quy định”, thông báo nêu rõ...Công an đánh dân thế nào?Lần naỳ là một cú đá giữa ngực.Báo Giao Thông kể:“Việc anh Giang yêu cầu làm rõ cán bộ Huy, thuộc Đội CSGT Công an huyện Thới Bình dùng gót giầy trấn vào giữa ngực làm anh ngã lăn ra đường.”Trước tiên là xô té...Bản tin kể:“...Đại úy Trần Hoàng Huy, cán bộ Đội CSGT - thanh tra, cơ động Công an huyện Thới Bình (thuộc Công an tỉnh Cà Mau) đang ngồi trên ghế cầm máy quay để ghi hình, anh Giang tiến về phía Đại úy Huy nói lớn tiếng và dùng tay trái gạt tay phải (tay Đại úy Huy cầm máy quay) để xem bảng tên của Đại úy Huy.Khi đó, Đại úy Huy giằng ngược lại quá đà, làm Đại úy Huy mất thăng bằng và ngã nghiêng người về bên trái, tay trái chống xuống đất, tay phải cầm máy quay.“Do tinh thần bị kích động, mất bình tĩnh, liền sau đó đồng chí Huy trụ chân trái, chân phải đưa lên đạp vào vùng ngực của anh Giang, chứ đồng chí Huy không có dùng gót giầy trấn vào ngực như trong đơn nêu. Còn về sai phạm của Đại úy Trần Hoàng Huy, Công an tỉnh Cà Mau sẽ xử lý nghiêm theo quy định của ngành công an”, thông báo khẳng định.”Dĩ nhiên là Công an nói không đúng, vì theo lời anh Giang nói với Báo Giao Thông là:“...trao đổi với PV Báo Giao thông, anh Bùi Văn Giang cho biết: “Nói Đại úy Huy té xuống, trụ chân đạp tôi là không đúng, vì lúc đó, Đại ý Huy đã đứng dậy rồi mới bay đạp vào ngực tôi...”Câu hỏi là: lý do “tinh thần bị kích động”... có thể miễn tội hay không?