Cạn Tiền Vì Cắt Thuế Nhiều Mỹ Phải Vay Nợ Tăng Vọt

WASHINGTON -- Chính phủ Mỹ cạn tiền... Trong tuần này phải vay gần 300 tỷ đôla.Chính xác, Bộ Ngân Khố cho biết sẽ bán 294 tỷ đôla công trái để vay tiền.Đó là mức cao nhất trong một tuần lễ kể từ khi kỷ lục đạt tới thời khủng hoảng tài chánh 2008.Mức thu liên bang sụt giảm, vì ch1inh sách giảm thuế của Tổng Thống Trump, do vậy chính phủ cần vay tiền để chi dụng.Cùng lúc, chi phí vay tiền của chính phủ cũng nhanh chóng tăng trong mấy tháng gần đây.Rick Rieder, Giám đốc Đầu tư toàn cầu của quỹ BlackRock, nói rằng số lượng nợ trên thị trường tuần này phải vay là quá lớn.Chính phủ Mỹ cho biết sẽ đấu giá tất cả các khoản vay nợ ngắn hạn và dài hạn trong tuần này.Hiện thời Trung Quốc đang nắm giữ 1.17 ngàn tỷ đôla tiền Hoa Kỳ nợ.Nhưng TQ đã cắt giảm 1.4% tiền Hoa Kỳ nợ trong khoảng giữa tháng 12/2017 và tháng 1/2018, theo dữ kiện đưa ra.Guy LeBas, nhà chiến lược đầu tư của quỹ Janney Capital, nói rằng không có gì lo ngại về chuyện gọi là TQ “từ bỏ” việc mua trái phiếu nợ của Mỹ.Bởi vì thực tế kinh tế Mỹ-TQ đang vào nhau, và mua nợ của Mỹ sẽ giúp TQ bù lại thặng dư thương mại: TQ bán nhiều hàng hóa và dịch vụ sang Mỹ hơn là mua từ Mỹ vào, và do vậy tiền mặt dư nhiều, cách chọn an toàn là đầu tư mua nợ của Mỹ.Hoa Kỳ thâm thủng ngân sách 215 tỷ đôla trong tháng 2/2018, nhiu nhất trong vòng 6 năm.Như thế, thâm thủng ngân sách trong năm có thể vượt hơn 1 ngàn tỷ đôla khi sang năm tới.LeBas nói, không ai chịu rời bỏ mua công trái phiếu Hoa Kỳ đâu, vấn đề là mua với lãi suất nào thôi.Công khố phiếu 10 năm (10-year Treasury) có laã suất tăng từ 2.4% hồi đầu năm nay để tới gần 3% trong tháng 2/2018.Hôm nay (Thứ Ba ngày 27/3/2018) có lãi suất 2.85%.