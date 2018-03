Santa Ana: Bắt 1 Ông Chở Lựu Đạn Trên Xe, giấu Súng Ở Nhà

SANTA ANA - Lựu đạn “sống” được nhận thấy trên ghế hành khách bên cạnh người lái trong 1 vụ chận xét xe cộ trên đường West First thuộc địa phận thị trấn Santa Ana (Orange county), lúc 7 giờ 58 phút tối Thứ Hai.Nguời lái xe báo tin: có lựu đạn trên xe.Cảnh sát thấy lựu đạn “trái khóm” trên ghế trước.Tổ chất nổ đến, xác nhận quả lựu đạn “còn sống”, và lấy đi.Nghi can bị bắt - chưa rõ nguyên nhân của vụ chận xét xe.Gregorio Rojas, 44 tuổi bị bắt vào khoảng sau 8 giờ tối một chút tại góc Đường First và Fairview ở thành phố Santa Ana vì vi phạm luật Vehicle Code, theo cảnh sát cho biết.Các nhà điều tra đã đến tận nhà của Rojas tại Santa Ana, vì nghĩ rằng ông ấy có thể còn các dụng cụ khác. Khi tới đó cảnh sát phát hiện 4 khẩu súng nạp đạn và một loại vật chất mà họ tin là methamphetamine, theo cảnh sát cho biết.Rojas bị truy tố vì nghi ngỡ sở hữu dụng cụ phát nổ, sở hữu súng.Cảnh sát cho biết họ không biết chắc trái lựu đạn đến từ đâu.