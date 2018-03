Ngư Dân VN Thê Thảm Trăm Đường

HANOI -- Hàng ngàn ngư dân mất việc do cửa biển bồi lắng, báo Người Lao Động đưa ra lời báo động như trên.Bản tin nói rằng trong nhiều tháng qua, hàng trăm tàu thuyền neo đậu tại cảng Lạch Bạng (huyện Tĩnh Gia, tỉnh Thanh Hóa) không thể ra khơi, phải nằm bờ do luồng lạch ra cửa biển bồi lắng, hàng ngàn ngư dân mất việc làm...Cảng neo đậu tàu thuyền Lạch Bạng nằm trên địa bàn xã Hải Bình và Hải Thanh, huyện Tĩnh Gia là cảng biển lớn, quan trọng của tỉnh Thanh Hóa. Mỗi ngày có hàng trăm tàu thuyền ra vào cảng để chuyển hàng và tiếp nhiên liệu. Đây còn là nơi trú tránh của hàng trăm tàu thuyền khi mưa bão.Khoảng hơn 1 năm nay, cảng này bị bồi lắng nghiêm trọng, gây khó khăn cho tàu thuyền ra vào. Đặc biệt là từ sau Tết nguyên đán Mậu Tuất đến nay, hàng trăm tàu thuyền của ngư dân neo đậu tại đây không thể ra khơi khi thủy triều xuống thấp cộng với luồng lạch bị bồi lắng. Rất nhiều tàu đã hư hỏng, mục nát do phơi nắng trên bờ lâu ngày hoặc trong quá trình vào cảng va phải đá ngầm. Nhiều ngư dân tỏ ra rất lo lắng do không có việc làm.Theo báo cáo, hai xã Hải Bình và Hải Thanh có hơn 750 tàu thuyền lớn nhỏ thu mua và đánh bắt hải sản, tạo công ăn việc làm thường xuyên cho khoảng 3.000 lao động (vừa đánh bắt và chế biến). Hiện khoảng 250 tàu thuyền trong số đó đang mắc cạn.Theo một lãnh đạo huyện Tĩnh Gia, năm 2017, cử tri tại đây đã phản ánh việc này. Sau đó, Chủ tịch UBND tỉnh Thanh Hóa đã thống nhất phương án nổ mìn phá đá ngầm ngoài cửa biển để tàu thuyền ra vào thuận lợi nhưng chưa rõ sao chưa thực hiện.Trong khi đó, báo SGGP kể: Một ngư dân Bình Định tử vong do tai nạn lao động trên biển...Đang làm việc trên tàu cá giữa biển, một ngư dân Bình Định bị vật sắt rơi vào đầu gây ra vết thương dài 5cm. Mặc dù đã tiến hành các biện pháp “cấp cứu” nhanh trên biển nhưng ngư dân này đã tử vong trên đường vào bờ.Ngày 19-3, Chi cục Thủy sản tỉnh Bình Định cho biết, đến tối ngày 18-3, tàu cá BĐ 30867 TS do ông Phan Tiến Sỹ (ngụ xã Cát Minh, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định) làm thuyền trưởng đã đưa thi thể thuyền viên H.V.L. (18 tuổi) vào đến đất liền tại tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.Thông tin khác từ Ban chỉ huy PCTT-TKCN Bình Định, tối 16-3, khi tàu cá BĐ 30867 TS (trên tàu có 6 ngư dân) đang hành nghề tại vùng biển cách Đông Nam mũi Cà Mau 94 hải lý thì anh L. bị vật sắt rơi vào đầu, gây ra vết thương dài khoảng 5cm.Vết thương trên đầu anh L. liên tục chảy máu nhưng trên tàu lúc đó không có thuốc kháng sinh và băng gạc để băng bó....