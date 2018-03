Stephen Hawking và Kim Jong-un

Phạm Gia ĐạiThế giới vừa mất đi một thiên tài vật lý, một khoa học gia về vũ trụ: Đó là nhà bác học người Anh Stephen Hawking, ông đã từ giã chúng ta vào ngày 14 tháng Ba vừa qua. Ông nổi tiếng với nhiều lý thuyết về không gian và vũ trụ, và hai cuốn sách được biết đến nhiều nhất của ông: “Brief History of Time” (Thời Gian Sự Lược), và “Black Holes” (Hố Đen) đã giành được giải thưởng Gravity Research Foundation. Ông được liệt kê đứng thứ 25, trong số những người Anh vĩ đại nhất, theo thăm dò của BBC năm 2002, sau Richard Darwin, Isaac Newton, Alexander Fleming, Alan Turing và Michael Faraday. Ông cũng là một trong những người trẻ nhất được bầu vào Viện Hàn Lâm Anh Quốc vào năm ông 32 tuổi, chỉ sau W.H. Fox Talbot là viện sỹ năm 31 tuổi vào năm 1831. Nhà bác học Albert Einstein đã đưa ra thuyết tương đối và về Hố Đen, nhưng cùng với Roger Penrose, Hawking chứng minh sự tồn tại của Hố Đen là có thực và giả thiết rằng vũ trụ có thể bắt đầu từ một diểm dị thường. Trước đây, các nhà vật lý học tin rằng không có gì có thể thoát ra được hố đen. Năm 1974, Hawking cho biết các hố đen phát ra bức xạ cho đến khi chúng cạn kiệt năng lượng và bay hơi. Ông đã say mê nghiên cứu về vũ trụ và đã cống hiến cho nhân loại những kiến thức sâu rộng hơn về vũ trụ, và làm thay đổi góc nhìn của con người về vũ trụ. Một thời gian trước khi từ giã cõi đời ông đã tuyên bố rằng ông đã hiểu được hết về vũ trụ, và khi nhận thức được điều ấy, ông không còn một ham muốn nào nữa. Cùng với James Harte năm 1983, Hawking cho rằng thời gian không tồn tại trước Big Bang và khái niệm khởi đầu của vũ trụ là vô nghĩa. Theo Harte và Hawking vũ trụ không có bắt đầu, vì nó không có ranh giới ban đầu trong cả thời gian và không gian, và lý thuyết này vẫn là nổi bất nhất về trang thái ban đầu của vũ trụ. Điều đáng ngạc nhiên là Giáo sư Stephen Hawking nhận được vô số giải thưởng về những thành tựu trong sự nghiệp nghiên cứu khoa học nhưng ông chưa từng đoạt giải Nobel vì không ai có thể chứng minh những giả thuyết của ông, theo News.com.au. Hội đồng xét duyệt giải Nobel luôn hướng đến bằng chứng xác thực thay vì tư tưởng lớn.Hai tuần lễ trước khi ông qua đời, nhà bác học Stephen Hawking đã đưa ra lời cảnh giác về ngày tận thế của nhân loại gây ra bởi ba nguyên nhân: Người ngoài hành tinh, Trái Đất biến thành cầu lửa vào năm 2600, và vì người máy robot. Ông cho rằng nếu người ngoài hành tinh ghé thăm chúng ta cũng chẳng khác nào khi Columbus tìm được Châu Mỹ, và chúng ta là người bản địa sẽ gặp rất nhiều khó khăn. Trái Đất sẽ biến thành cầu lửa vào năm 2600 vì biến đổi khí hậu, vì quá tải dân số và vì tiêu thụ quá nhiều năng lượng. Nhân loại cũng có thể bị tiêu diệt vì người máy robot. Máy tính nhân tạo (AI) sẽ vượt con người trong vòng 100 năm tới, và theo ông sự phát triển hoàn thiện về trí tuệ nhân tạo có thể là dấu chấm hết cho nhân loại. Ngoài ra, Giáo sư Hawking nhận định, tính hiếu chiến của con người là đặc điểm hữu ích trong thời kỳ đầu của nhân loại, nhưng bây giờ lại là khả năng tàn phá chết chóc trong kỷ nguyên vũ khí hạt nhân. Stephen Hawking đã ra đi, nhưng ông đã để lại nhiều công trình nghiên cứu khoa học quý giá cho nhân loại. Cuộc đời cống hiến cho khoa học của ông, và mối chân tình của người vợ ông Jane Wilde đã được đưa lên màn ảnh thành cuốn phim: “The Theory of Everything” sản xuất năm 2014.Ngược lại với những công trình khoa học của bao nhiêu nhà nghiên cứu trong đó có vật lý gia Stephen Hawking, nhìn qua bán đảo Triều Tiên trong hơn sáu thập niên qua, ba đời cai trị hà khắc của giòng dõi nhà họ Kim đã gia công vào việc hủy diệt đất nước và giết hại chính đồng bào của họ để củng cố chế độ cộng sản. Đối chiếu qua Hoa Lục và Việt Nam, dân chúng tại hai nước này cũng đang phải chịu dưới ách độc tài đảng trị tàn bạo và phi nhân. Thế giới Tự Do luôn chủ trương xây dựng và tôn trọng nhân phẩm, trong khi thế giới cộng sản luôn kìm kẹp con người cả về tư tưởng, chà đạp lên nhân phẩm, bần cùng hóa nhân dân, và chỉ biết làm giầu cho nhóm lãnh đạo của đảng cộng sản Triều Tiên.Theo Andrew Wong/UPI, những người đào thoát được khỏi Bắc Hàn và Hoa Lục tố cáo rằng cuộc đời người dân còn khổ hơn con vật, và phụ nữ là nạn nhân thường xuyên của các vụ hãm hiếp ở ngoài đời cũng như trong tù. May Joo, 37 tuổi, người phụ nữ đã trốn thoát Bắc Hàn và định cư ở Hoa Kỳ năm 2005 cho phóng viên của UPI biết, ngay cả các nạn nhân bị cưỡng hiếp ở hai nước này cũng không biết hành động đó được liệt kê là tội ác ở các nước phương Tây. Và họ cũng không lên tiếng tố cáo được, hay không biết tìm kiếm công lý ở đâu nữa. Cô Yoonseo Lee, 32 tuổi, quê ở phía nam Tỉnh Hwanghae, đã trốn khỏi Bắc Hàn năm 2010 cho biết tình trạng tấn công tình dục là nghiêm trọng ở Bắc Hàn nhưng cưỡng hiếp là tệ nạn hàng ngày tại Hoa Lục bên Tầu. Các nạn nhân nếu tố cáo còn có thể bị tống giam, và người dân ai cũng sợ hãi bị bắt. Trả lời với UPI, cả hai cô Joo và Lee đều cho rằng dù có họp thượng đỉnh giữa Mỹ và Bắc Hàn, giữa TT Trump và Chủ Tịch Kim Jong-un đi chăng nữa cũng không bao giờ có vấn đề nhân quyền, và chủ tịch Kim sẽ không bao giờ thừa nhận Bình Nhưỡng đã vi phạm nhân quyền tại Bắc Hàn.Theo AFP, Ngoại Trưởng Bắc Triều Tiên Ri Yong Ho đã tới Stockholm để tiếp kiến Thủ Tướng Stefan Lưfven và người đồng nhiệm là Ngoại Trưởng Margot Wallstrom trong hai ngày từ 15 đến 17-3, để trao đổi với chính phủ Thụy Điển về các diễn tiến hòa dịu giữa Bình Nhưỡng với Phương Tây và sự khả thi cho cuộc gặp thượng đỉnh giữa Tổng Thống Mỹ Donald Trump và lãnh đạo Bắc Triều Tiên Kim Jong Un. Thụy Điển, thành viên không thường trực của Hội Đồng Bảo An Liên Hiệp Quốc nhiệm kỳ 2017-2018, đóng vai trò làm đại diện cho các nước như Mỹ, Canada, và Úc tại Bình Nhưỡng. Hiện thời, chính quyền của TT Trump đang ráo riết chuẩn bị cho cuộc họp thượng đỉnh này. Ngoài ra, Cố vấn An Ninh Quốc Gia Nam Hàn Chung Eui-yong đã gặp Cố Vấn An Ninh Quốc Gia Mỹ H.R. McMaster và cố vấn an ninh quốc gia Nhật Bản Shotaro Yachi, để thảo luận về hội nghị thượng đỉnh giữa Kim Jong Un và Tổng Thống Nam Hàn Moon Jae-in, về cuộc gặp thượng đỉnh có thể diễn ra giữa ông TT Trump và ông Kim, và về vấn đề phi hạt nhân hóa bán đảo này.Mặc dù Bắc Hàn lên tiếng sẽ không tấn công Nam Hàn, nhưng Cộng Hòa Liên Bang Đức vừa lên tiếng cảnh giác trước nguy cơ của một cuộc tấn công hạt nhân của Bắc Hàn vào Châu u vẫn có thể xẩy ra. Trong cuộc họp thượng đỉnh Mỹ-Bắc Hàn sắp tới, chắc chắn sẽ bàn về sự giải trừ vũ khí hạt nhân trên bán đảo Triều Tiên, nhưng Kim Jong-un sẽ đưa ra những điều kiện gì, và trong thâm tâm ý đồ của họ Kim là gì khi muốn họp với TT Nam Hàn và với TT Hoa Kỳ? Và tại sao đang từ thái độ hung năng hiếu chiến với cả Mỹ và Tây Phương, chủ tịch Kim lại trở nên hòa hoãn muốn đàm phán? Tất cả vẫn còn là một ẩn số, nhưng chắc chắn rằng người Quốc Gia không bao giờ có thể tin vào lời nói của người cộng sản được. (Tin Tổng Hợp).PGĐ