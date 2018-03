TNS Janet Nguyễn Gửi Thư Cho Thị Trưởng Westminster

Sau đây là nguyên văn lá thư của Thượng Nghị Sĩ Janet Nguyễn.Ngày 26, Tháng Hai, 2018Thị Trưởng Trí TạThành Phố Westminster8200 Westminster Blvd.Westminster, CA 92683Kính Thưa Thị Trưởng Trí Tạ:Với tư cách là Thượng Nghị Sĩ Địa Hạt 34 và đại diện cho Thành Phố Westminster trong 10 năm qua, Tôi viết thư này để nêu lên sự quan tâm của nhiều cử tri liên quan đến Mục 8.1 trong Nghị Trình Họp – Yêu cầu tổ chức một cuộc bầu cử đặc biệt để thông qua một dự luật vào Ngày 5, Tháng Sáu, 2018, liên quan đến nhiệm kỳ của chức vụ Thị Trưởng.Từ khi Mục 8.1 của Nghị Trình Họp được công khai, văn phòng Tôi đã nhận được nhiều yêu cầu từ các cử tri quan tâm đến việc đề nghị này đã được đưa ra quá vội vàng. Các cư dân đặc biệt quan tâm về Nghị Trình Họp này có vẻ được soạn thảo một cách vội vã và không có ý kiến của những người liên quan trực tiếp. Các ý kiến bao gồm những sự lo lắng của họ liên quan đến sự thay đổi nhiệm kỳ của Văn Phòng Thị Trưởng là một sự kiện quan trọng và phải cần được xem xét kỹ lưỡng.Vấn đề phức tạp hơn đối với mục này trong nghị trình, đó là, các cư dân rất thắc mắc và quan tâm về thời điểm đưa ra đề nghị này, ngay sau những tố cáo mới đây về một số việc làm sai trái tại Thành Phố Westminster. Tuy hai vấn đề này khác nhau, nhưng cả hai đều tạo ra một môi trường bất tín nhiệm và ngày càng mất niềm tin đối với Hội Đồng Thành Phố do ông lãnh đạo.Nhằm đáp ứng lại những ý kiến này và cố gắng trấn an công chúng, Tôi trân trọng kêu gọi Ông nên cho thêm thời gian để công chúng có cơ hội xem xét nghị trình này. Dành thêm thời gian này sẽ giúp công chúng hiểu rỏ rằng họ là những người có được quyền hạn tham dự tích cực trong quyết định rất quan trọng này trước khi lá phiếu được đưa ra vào Tháng Sáu.Trong cùng lúc Ông xem xét về vấn đề thời hạn nhiệm kỳ của Văn Phòng Thị Trưởng, Tôi trân trọng kêu gọi Ông cần nên xem xét việc giới hạn số tiền đóng góp tranh cử cho chức vụ Thành Phố Westminster. Tôi tin rằng những quyết định này sẽ làm tăng sự minh bạch và trách nhiệm, cũng như gia tăng niềm tin của công chúng. Điều này cũng sẽ chứng minh được sự trái ngược lại với những gì truyền thông đã tường thuật trong thời gian qua và Hội Đồng Thành Phố do ông lãnh đạo sẽ có được những thành công trong việc phục vụ cư dân của Thành Phố, chứ không phải là do cá nhân.Là một người đại diện cho Thành Phố Westminster, Tôi cảm thấy đây là trọng trách của Tôi phải chuyển tiếp những sự quan tâm của các cử tri đến Ông, và Tôi hy vọng rằng Hội Đồng Thành Phố của Ông sẽ đặc biệt cứu xét những vấn đề này. Nếu Tôi có thể giúp được gì trong tiến trình này, hoặc nếu ông có bất cứ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc với Tôi tại địa chỉ email janet.nguyen@sen.ca.gov hoặc số điện thoại (714) 741-1034.Trân trọng,JANET NGUYỄNThượng Nghị Sĩ, Địa Hạt 34Quốc Hội Tiểu Bang CaliforniaĐồng kính gởi: Các Nghị Viên Hội Đồng Thành Phố Westminster