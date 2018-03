Mỹ Bão, Mưa, Lụt Lớn: 900,000 Nhà Mất Điện

WASHINGTON-- Ralph Northam, Thống đốc tiểu bang Virginia, tuyên bố tình hình khẩn cấp hôm Thứ Sáu trong khi trận bão mùa đông bao trùm vùng Đông Ba1c Mỹ.Gió tàn khốc thổi bay nhiều cây cối, tuyết rơi ướt tan ra làm ngập lụt nhiều nơi, dây điện bị đứt nhiều nơi làm mất điện ít nhất 900,000 gia cư và cơs ở kinh doanh từ vùng Đaị Hồ cho tới miền trung Atlantic cho tới Đông Bắc.Có 2,587 chuyến bay hủy bỏ, và 1,447 chuyến bay bị hoãn tính tới giờ trưa Thứ Sáu giờ điạ phương.Gió mạnh sẽ kéo dài tận cuôi tuần.Tháp kiểm soát không lưu ở phi trướng Washington Dulles International Airport (giáp biên thủ đô Washington DC) phải di tản vì gió quá lớn, có thể lo sập thấp.Thiệt haạ lơ1ớn trong thủ đô, vì cây bị gió bứng gốc, cột điện bị dây kéo đổ, đè lên nhà dân và xe cộ.Nhiều thị trấn ngập lụt vì mưa lơ1ớn kéo dài, và sóng biển trào lên, tạt vào bờ, từ New Jersey tới Massachusetts.Có nơi ven bờ biển tiểu bang Massachusetts bị nước ngập tới hơn nửa bảng đường.New York cũng bị ngập lụt nhiều nơi.Phía Tây New York bị tuyết phủ ngập.California tuy thuộc về bờ Tây Hoa Kỳ cũng gặp gió to, mưa lơ1ớn: tại Montecito, Calif., 22,000 cư dân nhận lệnh di tản vì cảnh báo nước lụt.Cư dân vịnh San Francisco Bay cũng báo cáo có nơi ngập lụt vì mưa lớn.Hôm Thứ Sáu chưa thê thống kê đầy đủ thiệt hại.