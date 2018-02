Vui Xuân tại Phủ Tổng Thống





Phóng viên Việt Báo tại Hoa Thịnh Đốn



Chiều thứ năm Feb 22, 2018, Phủ Tổng Thống Hoa Kỳ có tổ chức White House Lunar New Year Celebration.

Khoảng 200 khách mời ngồi chật kín phòng trình diễn (dùng để họp báo hay hội thảo) của Eisenhower Executive Office Building trong khuôn viên Tòa Bạch Ốc.



Người điều khiển chương trình, điều hợp buổi hội thoại của 3 vị thứ trường tài chánh, giáo dục, y tế là tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh, nhân viên cao cấp bộ giáo dục và tư vấn thân cận của bà Holly Ham, thứ trưởng giáo dục kiêm giám đốc ủy ban đặc vụ người Mỹ gốc Á thuộc tổng thống phủ.







hinh 1,7,8, 9:









Đoàn Hướng Việt và thứ trưởng Holly Hàm và tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh



hinh 2 &3:





Phần trình diễn của trường Việt Ngữ Thăng Long và Nhà Việt Nam



hinh 4:

Phần trình diễn của đoàn Nam Hàn Sorichung



.

Đoàn Hướng Việt từ thành phố Seattle, tiểu bang Washington được tuyển chọn mời về trình diễn chung với đoàn văn nghệ Hàn Quốc và trường Việt Ngữ Thăng Long & Nhà Việt Nam tại địa phương.

.



hinh 5:



Tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh, MC toàn bộ và điều hợp viên cuộc hội thảo



hinh 6:

Cuộc hội thảo với 3 vị thứ trưởng tài chánh, giáo dục, y tế, tiến sĩ Nguyễn-Lâm KimOanh điều hợp



hinh 10:



Ăn tối tại nhà hàng của ông Larry La, đãi đoàn Hương Việt

.

- đoàn Hướng Việt được chào mừng tại Providence Center trước buổi trình diễn cho cộng đồng vùng Hoa Thịnh Đốn





.

Uỷ Ban Đặc Vụ phụ trách người Mỹ Gốc Á và các hải đảo Thái Bình Dương trực thuộc Tổng Thống Phủ



Giải thích vai trò White House Initiative on Asian Americans & Pacific Islanders, Uỷ Ban Đặc Vụ phụ trách người Mỹ Gốc Á và các hải đảo Thái Bình Dương trực thuộc Tổng Thống Phủ và nhấn mạnh đến cuộc gặp gỡ chiều 15 tháng 3 năm 2018 tại Orange County.

White House Initiative on Asian Americans & Pacific Islanders, Uỷ Ban Đặc Vụ phụ trách người Mỹ Gốc Á và các hải đảo Thái Bình Dương trực thuộc Tổng Thống Phủ, được cựu tổng thống Clinton (1993-2001) thiết lập năm 1999 qua một nghị định hành pháp của Tổng Thống Phủ, đuoc cựu tổng thống Bush (2001-2009) giữ lại, và cựu tổng thống Obama (2009-2017) cho tiếp tục hoạt động.

Đây là một cơ quan tư vấn cho Tổng Thống Phủ, có nhiệm vụ tìm hiểu những nhu cầu và tìm cách giúp đỡ qua Uỷ Ban Liên Bộ để nâng cao phẩm chất đời sống của khối dân này qua giáo dục, y tế, doanh thương.



Phần tổ chức có:



- ủy ban tư vấn với các thành viên do tổng thống bổ nhiệm giữ nhiệm vụ tư vấn, những nhân vật này từ các sắc dân gốc Á và các hải đảo Thái Bình Dương, vị chủ tịch thời tổng thống Obama là bác sĩ Nguyễn Thanh Tùng, anh của giáo sư tiến sĩ Nguyễn Thanh Việt, giáo sư văn chương tại đại học tư thục nổi tiếng University of Southern California (USC) và đoạt giải Pulitzer với tác phẩm The Sympathizer



- phần thi hành chính sách do vị giám đốc điều hành là một công chức chính trị (political appointee) được tổng thống bổ nhiệm với một ủy ban chuyên môn cứu xét các đề nghị và thi hành các giải pháp qua Uỷ Ban Liên Bộ, hiện thời vị giám đốc là thứ trưởng giáo dục Holly Ham với tư vấn thân cận (senior advisor) là tiến sĩ Nguyễn-Lâm Kim Oanh, công chức chuyên môn cao cấp (high-ranking official, public servant) của bộ giáo dục Hoa Kỳ.



Vì tình hình chính trị đặc biệt nên ủy ban tư vấn chưa được bổ nhiệm, do đó vị giám đốc điều hành và các vị phụ tá phải tự đi tìm hiểu các nhu cầu, tháng 11, 2017 tại Chicago, tháng 1, 2018 tại Houston, tháng 3, 2018 dự định tại các tiểu bang Washington, Oregon, California và chiều ngày 15 tháng 3 năm 2018 sẽ ghé Orange County.



Bác sĩ Nguyễn Thành Tâm với sự cộng tác của luật sư Nguyễn Hoàng Dũng sẽ tổ chức để đồng bào thuộc mọi giới có thể đến dự buổi tiếp xúc với vị giám đốc ủy ban đặc vụ người Mỹ gốc Á, nữ thứ trưởng giáo dục Holly Ham, trong đoàn dự định sẽ có các chuyên viên y tế, giáo dục, thuế khoá, doanh nghiệp để giải đáp các thắc mắc hay đưa những thông tin để tìm hiểu liên lạc.