Bài Học Mỹ Cho Mật Vụ TC

Vi AnhThêm một xì can đan do mật vụ TC gây ra khi TT Trump viếng thăm TQ. Mật vụ TC tưởng bở như lúc TT Obama đến TQ dự hội nghị G-20 tại TP Hàng Châu, hồi tháng 9-2016. Tại sân bay ở đây, giới chức Trung Quốc đã trải thảm đỏ cho các vị lãnh đạo quốc tế tới dự hội nghị. Nhưng TC không kéo thang cuốn cho TT Obama xuống, Ông phải xuống bằng thang ở đuôi máy bay Air Force One. TC cũng không trải thảm cho TT Obama, khiến TT Obama phải đi khép nép trên lề cỏ. Mật vụ TC còn chứng tỏ làm “chúa sơn lâm”, đã hét vào mặt Bà Cố vấn An ninh Quốc gia Mỹ là Susan Rice khi Bà hướng dẫn phái đoàn báo chí Mỹ đi gần tổng thống để lấy rõ hình và tin. Con khỉ đột mật vụ TC còn hét lên “đây là đất TQ.” Hành động vô văn hoá, phi ngoại giao của TC và mật vụ TC đối với tổng thống Mỹ làm nhân dân Mỹ vô cùng phẫn uất và các nước văn minh coi TC là chế độ võ biền, bất hảo.Bọn khỉ đột mật vụ TC tưởng bở, ăn quen mà nhịn không quen thói làm hùm làm hổ mới bị vị Tướng Thuỷ Quân Lục Chiến bốn sao hồi hưu John Kelly dạy cho một bài học để đời. Tướng Kelly được TT Trump ban đầu mời làm Bộ Trưởng Nội an Mỹ được Thương viện Mỹ phê chuẩn rất tốt để chống khủng bố, tạo an ninh cho Mỹ trong lòng nước Mỹ. Sau đó TT Trump chuyển Ông qua làm Đổng Lý Văn Phòng kiêm Chánh Văn Phòng Phủ Tổng Thống để “bình định” một số giới chức cậy thân, ỷ thế tranh quyền cố vị trong phủ.Nhơn chuyến TT Trump công du và dự hội nghị thượng đỉnh APEC ở Đà Nẵng, thăm VNCS và TC, Tướng Kelly dĩ nhiên phải tháp tùng vì đây là chuyến công du Á châu dài ngày của tổng thống. Các viên chức trụ cột của văn phòng tổng thống phải có mặt. Trong khi viếng thăm TC có chương trình gặp Chủ Tịch Tập cận Bình ở Đại lễ đường Nhân dân của TQ.Hai nhân vật không bao giờ rời tổng thống Mỹ khi di chuyển và làm việc cố nhiên phải tháp tùng sau tổng thống. Đó là sĩ quan xách hai chiếc vali chứa bí mật sử dụng vũ khí nguyên tử mà thiên hạ gọi là "quả bóng nguyên tử" và vị bác sĩ săn sóc riêng cho tổng thống. Tập tục này đã có từ thời TT Kennedy, toàn dân Mỹ, tất cả chánh quyền trên thế giới đều biết. Và chắc chắn hai bên Washington và Bắc Kinh cũng đã thông báo và đồng thuận trước nhân vật nào, bao nhiêu người đi theo TT Trump, trong đó ưu tiên 1 là có hai nhân vật thiết yếu này của tổng thống Mỹ.Nhưng mật vụ TC thứ gác cửa ngoài vào đại sảnh lại có hành vi thô bạo, không cho sĩ quan mang hai va li mật mã nguyên tử vào Đại lễ đường Nhân dân và hành động xô xát với Tướng Kelly. Vụ xô xát xảy ra ngày 9 tháng 11 năm 2017 trong chuyến thăm chánh thức thượng đỉnh của Tổng thống Mỹ Donald Trump tới Bắc Kinh. Mật vụ TC đã chặn đường khi sĩ quan xách cặp sử dụng nguyên tử tháp tùng sau TT Trump tiến vào Đại lễ đường Nhân dân để gặp Chủ Tịch Tập cận Bình. Tương Kelly can thiệp liền.Phối kiểm từ 5 nguồn tin nắm rõ sự việc này, vì lý do bảo vệ nguồn tin, trang Axios mới tiết lộ sau khá lâu, hôm 18-2- 2018. Rằng sau khi được khẩn báo, nắm tình hình, ông Kelly đã nhanh chóng tới "hiện trường", ông ra lệnh cho các nhân viên Mỹ tiếp tục tiến tới, nói rằng: "Chúng ta sẽ vào". Một mật vụ TC ôm lấy Ô. Kelly, ông đẩy tay nhân viên này ra khỏi người Ông. Một mật vụ Mỹ tức thì tóm lấy nhân viên an ninh Trung Quốc và khống chế, quật ngã hạ y xuống đất. Và dĩ nhiên sĩ quan mang vali mật mã tiếp tục đi vào cận kề tổng Thống sẵn sàng cho TT sử dụng.Axios cho hay vụ xô xát kết thúc nhanh chóng khi quan chức hai bên đều cố gắng hạ nhiệt sự việc. Phía TQ yêu cầu giữ kín những gì xảy ra. Họ cũng khẳng định phía Trung Quốc không hề động được vào cặp nguyên tử và người đứng đầu cơ quan an ninh của Bắc Kinh xin lỗi vì sự hiểu lầm này. Các quan chức Mỹ biết về vụ việc cũng dặn là không đề cập vấn đề này.Theo Japan Times, Toà Bạch Ốc hiện chưa đưa ra bình luận khi được yêu cầu phản hồi về vụ việc.Được biết bức ảnh đầu tiên chụp một giới chức quân đội xách hai chiếc vali đen đặc trưng tháp tùng tổng thống Mỹ có từ năm 1963, thời Tổng thống Kennedy. Vali mật mã sử dụng bom nguyên tử là một trong những vật dụng "quyền lực" nhất thế giới, cho phép Mỹ tấn công nguyên tử khi tổng thống không có mặt tại Toà Bạch Ốc.Không lâu sau khi được giao trọng trách chánh văn phòng tại Bạch Ốc, cựu Tướng John Kelly nhắc nhở toàn thể công chức dân, quân, nam, nữ, tại Bạch Ốc phải coi trọng quyền lợi đất nước trên hết.Tin Việt Báo ngày 13-12-2016, “Cựu Tướng John Kelly Được Giao Chức Bộ Trưởng Nội An” WASHINGTON - TT đắc cử loan báo hôm Thứ Hai: Tướng hồi hưu John Kelly đuợc mời chỉ huy Bộ Nội An (DHS). Ông Kelly là tướng lãnh thứ 3 tham chính với nội các Trump.Bản tuyên bố của TT Trump ghi rõ: nhiều thập niên phục vụ quân ngũ và cam kết đánh lại nguy cơ khủng bố nội địa biến Tướng Kelly thành chọn lựa lý tưởng để giao trọng trách lãnh đạo DHS.Ông Kelly cũng đuợc đánh giá là nhân vật thích hợp để dẫn đầu sứ mạng kiểm soát di dân, củng cố biên giới, chỉnh đốn cơ quan an ninh vận tải (TSA), tăng tiến các phối hợp giữa các cơ quan tình báo và cơ quan công lực.Trước đây, Tướng Kelly chỉ huy Bộ tư lệnh trung tâm, chịu trách nhiệm trung-nam Mỹ và vùng Caribê, kiểm soát các hoạt động xâm nhập ma túy và di dân từ hướng nam.Tướng Kelly 45 năm thâm niên TQLC đã lên tiếng tỏ lòng biết ơn sự tin cậy của TT đắc cử.”Người ta nói một ngày làm quân nhân là cả đời quân nhân. Time Magazine của Mỹ thuật lại buổi tiếp xúc với toàn thể thuộc cấp của tân chánh văn phòng Tương Kelly nhấn mạnh lời tâm niệm “Thượng Đế, Tổng Thống, Bản Thân”, tương tự châm ngôn của TQLC là “Thượng Đế, Đất Nước, Binh Chủng”.Ông Kelly khuyến cáo các cấp bỏ qua bất đồng và chính kiến cá nhân để ngưng thẩm lậu thông tin – cựu Tướng Kelly hô hào thủ lãnh các phe nhóm báo cáo ông bằng tin tức, không báo cáo thẳng TT. Và từ ấy có thể nói Văn Phòng Phủ Tổng Thống đã được bình định./.(VA)