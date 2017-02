Tưởng Nhớ Nhà Văn Vũ Huy Quang

Nhà văn Vũ Huy Quang trong đời thường, và trong tranh.

Nhà văn Vũ Huy Quang (phải) và nhà văn Nhật Tuấn.

LÀM THƠ CŨNG PHẢI CÓ DÂN CHỦ

Thế này thì chết. Thế

này thì tôi cũng đến

chết. Thơ, nghe nói là

có một bọn chuyên môn

là thơ dở. Kể ra

đọc thì cũng hiểu chứ

không phải là không. Nhưng

mà đọc riết rồi cũng

nhập tâm. Thành ra tôi

lại cũng làm thơ Tân

hình thức. Có điều vừa

làm thơ tôi lại vừa

tưới cây. Vừa làm thơ

vừa tưới cây. Lại vừa

cười tủm tỉm. Vì làm

thơ cũng phải có dân

chủ.”