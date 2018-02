Tàu Mỹ, Đầu Tư TQ, Tham Nhũng, Chùa Hương...

Xuân NiệmViệt Nam sẽ kết thân với Hoa Kỳ hơn nhờ các chiến dịch tàu chiến, tàu bệnh viện ghé cảng Việt Nam... Trong khi đó, ai cũng lo về áp lực Trung Quốc.Bản tin VOA ghi nhận: Trang mạng Stars and Stripes đưa tin, sứ mạng Đối Tác Thái Bình Dương năm 2018 sẽ khởi sự vào ngày thứ Sáu tuần này (23/2) và kéo dài tới tháng Sáu. Trong khuôn khổ chương trình năm nay, tàu bệnh viện Mercy của Hải quân Hoa Kỳ sẽ cập cảng Việt Nam, Indonesia, Malaysia, và Sri Lanka, trong khi tàu USNS Fall River ghé qua Malaysia, Thái Lan, quần đảo Palau và quần đảo Micronesia ở Tây Thái Bình Dương.Bản tin RFI kể: Thủ tướng Đức Angela Merkel vào hôm 21/02/2018 đã không ngần ngại nêu tên Trung Quốc khi nhắc nhở rằng không nên gắn liền các khoản đầu tư vào các nước châu Âu với những yêu sách chính trị.Bản tin RFA kể: Việc chống tham nhũng ở Việt Nam có tiến triển, nhưng tham nhũng trong lĩnh vực công vẫn còn nhiều.Đó là báo cáo nhận thức về tham nhũng của Tổ chức Minh bạch quốc tế (viết tắt theo tiếng Anh là TI) có trụ sở ở Đức công bố trong ngày hôm nay 22/2/2018.Báo Đất Việt nêu câu hỏi: Thái Lan nhận "trái đắng" từ khách TQ, VN nhìn thấy gì?Đường sá kẹt cứng xe cộ, các địa điểm du lịch chật cứng người, ồn ào, khách du lịch không tiêu xài là những hệ quả của khách TQ đem đến....Khách du lịch đi theo tour 0 đồng, giá rẻ khiến cho chính quyền địa phương, các nhà quản lý, doanh nghiệp quan ngại về chất lượng dịch vụ, hình ảnh điểm đến và nguồn thuế thất thu.Báo Pháp Luật Plus viết: Lễ hội chùa Hương diễn ra từ mùng 6 tháng Giêng đến tháng 3 âm lịch hằng năm, đây là một trong những lễ hội lớn nhất Việt Nam.... Chỉ tính riêng ngày mùng 2 Tết đã có hơn 2 vạn lượt du khách trong và ngoài nước về trẩy hội. Còn từ mùng 3 - 5 Tết Nguyên đán, theo thống kê đã có khoảng hơn 120 ngàn du khách đổ về Chùa Hương tham quan, vãn cảnh.Bản tin SOHA kể: Sau va chạm với xe tải, xe khách 29 chỗ bị lật ngang khiến nhiều người bị thương.Sáng 22-2, xe khách loại 29 chỗ biển số Bến Tre di chuyển theo vòng xoay dưới chân cầu vượt nút giao Bình Thuận (huyện Bình Chánh, TP.SG).Bản tin Kênh 14 viết: Tết Nguyên đán 2018, có 14 trường hợp nhà dân ở TP SG bị lửa thiêu rụi do chủ nhà đi chơi Tết bất cẩn.Ngày 21-2, Cảnh sát PCCC TP SG cho biết tình trạng cháy, nổ ở TP trong dịp Tết Nguyên đán có chiều hướng giảm hơn các năm trước.Trong đó, từ ngày 29 Tết đến mùng 5 Tết, xảy ra 14 vụ cháy và rất may không gây thiệt hại về người.Gia Đình Net kể: Ô tô khách chở nhiều người đang lưu thông trên đường ở Sài Gòn thì nổ lốp tông vào dải phân cách, rồi lao vào dòng xe máy... qua giao lộ đường Phạm Phú Thứ, quận 6 khoảng 100 m thì phương tiện này bất ngờ húc ngã cột biển báo giao thông, dải phân cách bằng thép rồi lao vào dòng xe máy chạy ở làn bên cạnh.Chiếc xe tiếp tục tông vào xe máy do người đàn ông điều khiển BKS 59H1-709.41 khiến nạn nhân văng xuống đường, may mắn bị thương nhẹ.Báo Một Thê Giới viết: Theo thông tin từ các ông bà bầu sân khấu thì tính đến hết ngày mồng 6 tết Mậu Tuất 2018, lượng khán giả xem đông hơn thường lệ gấp 4,5 lần...Báo Thanh Niên kể: UBND TP.Hà Nội vừa ban hành kế hoạch triển khai công tác cai nghiện và quản lý sau cai năm 2018 với mục tiêu cai nghiện cho 10.500 người nghiện (80% người nghiện ma túy có hồ sơ quản lý).Theo đó, TP sẽ tổ chức cai nghiện bắt buộc cho 700 người, phấn đấu có 6.500 người được điều trị nghiện các chất dạng thuốc phiện bằng thuốc thay thế Methadone, cai nghiện ma túy tại gia đình và cộng đồng cho 300 người, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ma túy cho 2.000 người, cai nghiện tự nguyện tại các cơ sở cai nghiện ngoài công lập cho 1.000 người.Bản tin VTC kể: Chiều 21/2, tại buổi làm việc với Công ty TNHH MTV Môi trường và Đô thị Hà Nội (Urenco), Chủ tịch UBND thành phố Hà Nội Nguyễn Đức Chung đề nghị toàn bộ các nhà vệ sinh lắp đặt trên địa bàn thành phố phải được miễn phí cho người dân, khách du lịch.Theo ông Chung, doanh thu từ thu phí nhà vệ sinh công cộng một năm không đáng bao nhiêu, vì vậy nên phục vụ miễn phí, kể cả với khách du lịch. Hoạt động của nhà vệ sinh công cộng phải phục vụ 24/24h, không nên đóng sớm mở muộn như hiện nay.Vậy là dư cá... VTV kể: Kể từ mồng 4 Tết đến nay, nhiều tàu cá của ngư dân ba tỉnh Bình Định, Phú Yên và Khánh Hòa đã cập cảng sau chuyến biển trên dưới 20 ngày. Đây là thời gian cao điểm của mùa khai thác cá ngừ đại dương – một trong những nghề chính của ngư dân khu vực này. Sản lượng cá ngừ đại dương đầu vụ tăng cao, được nhiều ngư dân cho là "lộc biển" đầu năm.Sản lượng khai thác trong chuyến biển vừa qua ở nhiều tàu câu cá ngừ đại dương dao động từ 2- 3 tấn cá. Điều đáng mừng là chất lượng cá được cải thiện đáng kể, giúp cho ngư dân bán ra với giá tương đối cao.Báo Giáo Dục VN nêu câu hỏi: “Tour du lịch giáo dục” đầu tiên ở Việt Nam sẽ như thế nào?Với đội ngũ hùng hậu gồm hơn 100 giảng viên và 2.000 sinh viên Khoa du lịch (Đại học Huế) sẽ làm lực lượng nòng cốt tổ chức tour du lịch độc đáo này.Mới đây, Ban lãnh đạo Đại học Huế đã vạch ra ý tưởng về việc phát triển một “tour du lịch giáo dục” đến xứ kinh kỳ xưa.Ý tưởng này đã nhận được sự ủng hộ của nhiều người bởi Huế được xem là “vùng đất học” của đất nước với nhiều ngôi trường có lịch sử hàng trăm năm tuổi.