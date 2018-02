Tàu Chiến Tăng Hỏa Lực

Trần KhảiTất cả các siêu cường đều nhìn thấy Biển Đông là nơi sẽ xảy ra lắm vở tuồng Chiến Quốc tương lai... Và do vậy, sức mạnh tàu chiến sẽ tăng cường nơi naỳ, và cả ở các biển xa hơn, nơi viện binh sẽ tới khi hữu sự.Báo Washington Times hôm Thứ Tư 21/2/2018 có bài phân tích của chuyên gia Bill Gertz cho biết Bộ Quốc Phòng Mỹ đưa hàng không mẫu hạm USS Carl Vinson vào Biển Đông là một tin nhắn minh bạch cho Trung Quốc -- hôm Thứ Ba 20/2/2018 nhóm tàu chiến này vào cảng để thăm Philippines trong 4 ngày cập bến.Hàng không mẫu hạm trên đi kèm với ba tàu chiến có phi đạn viễn khiển hành trình: USS Lake Champlain, USS Wayne E. Meyer và USS Michael Murphy.Sau đó nhóm tàu chiến này sẽ vào các vùng biển tranh chấp -- nơi Trung Quốc đã vũ trang nhiều đảo nhỏ, kê cả bãi cạn Scarborough Shoal, chỉ cách Philippines có 100 dặm.Phó đô đốc John Fuller, Tư lệnh nhóm tàu tấn công này, nói với các phóng viên trong buổi họp báo trên tàu rằng, “Tôi nghĩ là rất rõ ràng là chúng ta đang ở Biển Đông. Chúng ta đang hoạt động. Hiện diện của Mỹ là cần thiết.”Báo Washington Times nói rằng nhóm tàu chiến này sẽ ghé thăm Đà Nẵng, Việt Nam, vào tháng tới.Trong khi đó, báo Kashmir Monitor hôm 22/2/2018 viết rằng Quân lực Trung Quốc đang xây một Vạn Lý Trường Thành Dưới Mặt Nước ở Biển Đông nhằm giữ ưu thế cho các cuộc chiến tương lai Biển Đông.Báo KM nói việc xây trường thành dưới biển sẽ cho TQ do thám các hoạt động taù ngầm trong khu vực.Các dự án này liên lạc với nhau qua lưới điện có tên là Hainan Power Grid đã hoàn tất, đặt các tàu ngầm dây cáp quanh tỉnh Hainan Province trong Biển Đông (mũi cực nam của tỉnh này là Hoàng Sa của VN đã bị TQ chiếm từ 1974).Hải quân TQ đã ra lệnh trong khu vực đó không được thả neo và kéo lưới trong khi qua khu vực nay, và phải giữ tôc độ chậm hơn 10 knots.Trong khi đó, bản tin VOA ghi nhận rằng một tàu nghiên cứu mới, phối hợp quân sự và dân sự, hôm 21/2 khởi hành từ tỉnh Sơn Đông, miền Đông Trung Quốc, hướng ra Biển Đông.Tàu Haimeng (Giấc mơ Biển) xuất phát từ cảng Uy Hải. Nhiệm vụ chính của tàu là nghiên cứu về nguồn hải sản, quan sát môi trường biển và thăm dò dầu khí, Tân Hoa Xã loan tin ngày 21/2.Trang bị với những thiết bị tiên tiến để nghiên cứu đại dương và thu thập dữ liệu, tàu hy vọng sẽ đẩy mạnh việc chuyển tiếp kinh tế tại khu vực Tân Nam Hải của tỉnh Sơn Đông, theo một bài báo địa phương tháng 12 năm ngoái.Khu vực Tân Nam Hải là một vùng kinh tế chiến lược biển tại Uy Hải.Tàu dài 35, 8 mét; rộng 14,6 mét được trang bị hai máy, hai chân vịt và hai khoang bánh lái, ông Zhao Mingbo, tổng quản trị của công ty thiết kế Weihai Blue Ocean Research Center Ltd, cho biết.VOA ghi rằng: “Tàu sẽ tạo nền tảng cho việc thăm dò các nguồn lợi biển và sự phối hợp dân-quân sự, ông Zhao nói. Giá thành của tàu là 8 triệu đô la.”Chưa hết, Hải quân TQ còn thò tay vào Ấn Độ Dương...Bản tin RFI ghi rằng theo hãng tin Reuters ngày 20/02/2018 dẫn nguồn tin từ báo chí Hoa lục cho biết chỉ riêng trong tháng này, đã có đến 11 chiến hạm Trung Quốc đi vào Ấn Độ Dương, vào lúc cuộc khủng hoảng ở quần đảo Maldives đang gay gắt.Theo trang web sina.com.cn, một đội khu trục hạm, một tàu đổ bộ 30.000 tấn và ba tàu dầu đã đi xuyên qua Ấn Độ Dương. Trang tin này khoe khoang: «Nếu nhìn vào các chiến hạm và những trang thiết bị khác, khoảng cách giữa hải quân Ấn Độ và Trung Quốc chẳng là bao».Trang Nikkei ngày 20/02 cho biết thêm, tại Maldives, Bắc Kinh đã biến một đảo hoang thành căn cứ hải quân, bằng cách cắt ngang các rạn san hô xung quanh, tạo thành đường cho các tàu chiến đi qua. Trung Quốc cũng có thể xây các đảo nhân tạo tại đây và quân sự hóa, như đã làm tại Biển Đông.Cũng nằm trong tính toán chiến lược của Bắc Kinh, ba tàu chiến Trung Quốc đã thăm Maldives cách đây sáu tháng, đậu ở cảng Male, Girifushi và huấn luyện cho quân đội nước này. Việc tăng cường sự hiện diện của hải quân tại Ấn Độ Dương có thể là một thông điệp cho New Delhi, nhằm ngăn chận một sự can thiệp quân sự vào Maldives.RFI cũng ghi rằng về kinh tế, sự tranh giành ảnh hưởng tại Maldives giữa Ấn Độ và Trung Quốc càng thêm đậm nét, sau khi tổng thống Abdulla Yameen ký kết tham gia dự án «Một vành đai, một con đường» của Bắc Kinh.Tổng thống đương nhiệm Yameen đã tạo điều kiện cho Trung Quốc mua lại các hòn đảo của nước mình qua việc sửa đổi Hiến Pháp năm 2015, nhằm hợp pháp hóa việc nước ngoài sở hữu đất đai tại Maldives. Hiến Pháp tu chính dường như chỉ nhằm phục vụ cho lợi ích của Trung Quốc : các dự án xây dựng phải có giá trị tối thiểu 1 tỉ đô la. Khi trao cho Bắc Kinh các hợp đồng tài trợ cơ sở hạ tầng, ông Yameen đã buộc đất nước phải gánh thêm một núi nợ nần.Trong khi đó ông Mohamed Nasheed, tổng thống đầu tiên và duy nhất được bầu lên một cách dân chủ, khẳng định Maldives không thể hoàn trả nổi số nợ 1,5 đến 2 tỉ đô la cho Trung Quốc, tương đương 80% tổng nợ quốc gia. Ông than thở: «Trung Quốc không cần bắn một phát súng nào mà vẫn chiếm được nhiều đất đai tại Maldives hơn người Anh trong thế kỷ 19».Bản tin RFI ghi rằng theo thông tấn Nikkei nhận định, mỗi món vay đều nhằm gia tăng ảnh hưởng của Bắc Kinh, mà tờ báo gọi là «ngoại giao chủ nợ». Chính sách ngoại giao này đã gặt hái được thành công lớn vào tháng 12/2017, khi Sri Lanka cho Trung Quốc thuê cảng chiến lược Hambantota trong 99 năm với giá 1,12 tỉ đô la. Trước đó, sau khi mua lại phần lớn cảng container Colombo, các tàu ngầm Trung Quốc đã lặng lẽ vào trú đóng tại đây. Ở Miến Điện, cảng nước sâu Kyauk Pyu do Bắc Kinh tài trợ, cũng có thể được dùng vào mục đích quân sự.Nhìn chung, không chỉ có Maldives, mà nhiều nước láng giềng của Ấn Độ và Trung Quốc như Bangladesh, Miến Điện, Nepal, Pakistan, Sri Lanka đều lọt bẫy nợ của Trung Quốc, giúp Bắc Kinh mở rộng ảnh hưởng tại Ấn Độ Dương.Trong khi đó, bản tin RFA ghi nhận rằng chính phủ Philippines hôm 21/2 lên tiếng phản đối việc Hoa Kỳ xếp Tổng thống Philippines Rodrigo Duterte vào danh sách những đe dọa cho dân chủ.Người phát ngôn của Tổng thống Philippines, ông Harry Roque nói với đài phát thanh DZMM rằng Tổng thống Duterte không phải là nhà độc tài và Philippines coi việc Hoa Kỳ xếp ông vào danh sách các mối đe dọa cho dân chủ ở Đông Nam Á là hết sức nghiêm trọng.Có vẻ như Hoa Kỳ mất bạn quá nhiêu tại Châu Á: Trước đó, một báo cáo của Văn phòng Giám đốc Tình báo Quốc gia Mỹ đã xếp ông Duterte vào cùng danh sách với Thủ tướng Hun Sen của Campuchia, khủng hoảng người thiểu số Hồi giáo Rohingya ở Myanmar và hiến pháp do quân đội Thái ủng hộ là những cản trở cho dân chủ.Báo cáo đánh giá tình hình dân chủ và nhân quyền ở nhiều nước Đông Nam Á vẫn còn rất mong manh trong năm 2018 vì xu hướng độc tài, nạn tham nhũng tràn lan và chủ nghĩa thân hữu. Báo cáo cũng cho biết Tổng thống Duterte đã nói là ông có thể treo hiến pháp, tuyên bố một chính phủ cách mạng và áp dụng luật thiết quân luật trên toàn quốc.Việt Nam nằm ở đâu trong ván cờ Biển Đông?