Hoa Thịnh Đốn: Lễ Tưởng Niệm 50 Năm Nạn Nhân Bị CS Thảm Sát Tết Mậu Thân

HOA THỊNH ĐỐN: LỄ TƯỞNG NIỆM 50 NĂM NẠN NHÂN BỊ CS THẢM SÁT TRONG DỊP TẾT MẬU THÂN





TUYẾT MAI







Cộng Đồng Washington, D.C., MD&VA đã trang trọng tổ chức lễ tưởng niệm 50 năm nạn nhân bị CS thảm sát trong Tết Mâu Thân, vào lúc 1:30 trưa ngày 18 Tháng 2, 2018 tức Mùng Ba Tết tại Trường Trung Học Holmes ở Alexandria, VA.





Hiện diện có khoản một trăm đồng huơng tham dự. MC Đào Hiếu Thảo lượt thuật diễn tiến CS thảm sát đông bào Tết Mậu Thân. Cách đây năm mươi năm, vào mùng một Tháng Giêng năm 1968, lợi dụng lệnh hưu chiến 72 tiếng đồng hồ để dân chúng miền Nam đón mừng ngày Tết Nguyên Đán. Quân CS bất ngờ mở trận chiến, gọi là " Tổng tấn công", "Tổng công kích" xua quân đánh khắp lãnh thổ miền Nam VN. Bắt đầu một trận chiến khốc liệt, kéo dài suốt một tháng. Nhiều thành phố trong đó có Thủ đô Saigon, Cố đô Huế đã trở thành bãi chiến trường giữa các đơn vị Quân lực VNCH, quân chính quy Bắc Việt và du kích VC địa phuơng.





Trên một trăm hai mươi ngàn người dân Miền Nam mất trắng nhà cửa, gia đình ly tán trong cơn biến loạn, máu đổ thịt rơi. Riêng tại Cố đô Huế hơn mười ngàn căn nhà bị phá hủy hoàn toàn. Số nạn nhân bị VC sát hại có thể lên đến hằng chục ngàn nguời. Khi giới hữu trách tìm kiếm, khai quật những hố chôn tập thể, hằng trăm xác chết được đào lên và cải tán. Vô số thi hài còn chứng cớ bị VC cột tay bằng dây điện, dây thừng, dây thép gai. Số khác bị đập bể đầu bằng búa và bị vùi lấp chôn sâu. Thương phế binh cụt hai chân cũng bị ghiết chết dã man, do các nhân chứng hiện còn sống sót kể lại.





Sau đó là nghi lễ chào Quốc kỳ Mỹ Việt và một phút mặc niệm để tưởng nhớ những anh hùng tử sĩ và nạn nhân bị VC thảm sát. Ông Đinh Hùng Cường, Chủ tịch CĐ có vài lời. Ông nói, năm 1968 Tết Mậu Thân, tính đến nay vừa tròn 50 năm, đó là lý do CĐVN Washington, D.C., MD&VA tổ chức lễ tưởng niệm. Cho dù 50 năm qua, chúng ta không thể nào quên những tội ác vô cùng dã man của CS. Chúng đã giết hại không biết bao nhiêu dân lành vô tội và nhất là ở Huế trong thời gian tạm chiếm đóng. Chúng đã giết hằng năm sáu ngàn người ở đó bằng những hành động vô cùng dã man, chưa từng có trong lịch sử. Chúng đập người ta bằng búa, bằng mọi thứ, vô cùng vô nhân đạo. Trong lịch sử nhân loại, chưa thấy hành động nào dã man như CS đã làm đối với đồng bào vô tội trong năm mươi năm qua.





Ông Cường nói tiếp, ngày hôm nay cho dù một nửa thế kỷ qua, chúng ta cũng không thể quên đuợc tội ác của CS. Đó là lý do ông rất cảm kích thấy nhiều đồng hương đến đây để tưởng niệm những người dân vô tội. Biết bao nhiêu chiến sĩ anh hùng VNCH và đồng minh đã chiến đấu và đã hy sinh, cho chúng ta có thêm tự do ở miền Nam VN. Ngày hôm nay, cũng nhân cơ hội này chúng ta cảm ơn tưởng nhớ những anh hùng tử sĩ đó. Cho dù một nửa thế kỷ qua, chúng ta cũng không thể nào bỏ qua tội ác của CS. Chúng ta phải tiếp tục nói cho thế giới và nhân loại biết rằng CS dã man chưa từng có trong thế kỷ, và ngày nào còn chế độ độc tài CS trên quê hương của chúng ta, chúng ta còn phải đấu tranh cho đồng bào của chúng ta có tự do dân chủ và nhân quyền.





Nhân dịp này CTCĐ Đinh Hùng Cường cũng cảm ơn đồng huơng trong dịp chào cờ hôm đầu năm. Nhờ không có mưa to, gió lớn nhiều cô bác và chiến hữu đã tụ tập, chúng ta đã cử hành một buổi lễ chào cờ đầu năm rất là ý nghĩa và trang trọng. Nhân dịp này CTCĐ Đinh Hùng Cường cũng cảm ơn tất cả đồng huơng đã huởng ứng những công tác của CĐ .





Tiếp theo là nghi lễ cầu siêu trước bàn thờ, cầu nguyện cho hương linh những chiến sĩ đã hy sinh và đồng bào bị thảm sát bởi CS được siêu thoát về cõi vĩnh hằng. Sau đó BTC trình chiếu một đoạn phim tài liệu, hình ảnh các chiến sĩ VNCH hành quân chiếm lại những vùng đất đã bị VC tạm chiếm, cảnh đồng bào chạy giặc, bị chết dọc đuờng và cảnh đồng bào Huế quật lên những mồ chôn tập thể để tìm xác thân nhân, thật đau thuơng, cảm động. Cuối cùng là chuơng trình văn nghệ ngắn với hai bản nhạc chủ đề thảm sát ở Cố đô Huế trong Tết Mậu Thân.





Hình ảnh Lễ tuởng niệm 50 năm nạn nhân bị thảm sát trong Tết Mậu Thân trong :

https://www.youtube.com/watch?v=lgeiLqp1sOI&feature=youtu.be